Udarna napoved iz Nemčije: je to začetek konca dominacije Američanov?

Evropski tehnološki velikan SAP iz Nemčije bo v naslednjih desetih letih v razvoj lastnega računalniškega oblaka vložil kar dvajset milijard evrov. S tem bodo evropskim podjetjem omogočile najem storitev računalništva v oblaku pri "domačih" ponudnikih in sočasno upali na zmanjšanje odvisnosti trga v EU od ameriških tehnoloških podjetij, obenem pa bodo lažje zagotovili skladnost z zakonodajo Evropske unije o obdelavi podatkov.

Nemški SAP, po tržni kapitalizaciji trenutno najvrednejše podjetje s sedežem v Evropski uniji, želi z naložbo v novo lastno infrastrukturo računalništva v oblaku med drugim zagotoviti, da bodo podatki s tem, ko jih bodo vanj shranjevale njihove stranke, ostali v EU, so v podjetju sporočili v torek.

SAP strankam trenutno sicer že ponuja določene vidike računalništva v oblaku, v prihodnje pa želijo ponudbo razširiti še na tako imenovano infrastrukturo kot storitev (IaaS), kar pomeni, da bodo uporabniki njihove oblačne platforme lahko dostopali do cele vrste storitev, kot so shranjevanje podatkov, dostop do omrežij in strežnikov, virtualizacija.

Gre za področje oziroma trg, na katerem trenutno močno dominirata ameriška tehnološka velikana Microsoft in Amazon.

"Ključno je, da ima sistem v celoti pod nadzorom SAP"

Pomembno je, da se lahko evropska podjetja zanašajo na evropsko informacijsko tehnologijo, je dejal vodja računalništva v oblaku pri nemškem gigantu Martin Merz.

Četudi ameriški konkurent Microsoft strankam že nudi shranjevanje v oblaku znotraj Evrope, član uprave SAP Thomas Saueressig verjame, da je za evropska podjetja bolje, da imajo pregled nad celotnim procesom shranjevanja.

"To je pravzaprav ključno. Da ima sistem v celoti pod nadzorom in z njim upravlja SAP," je opozoril.

Med prvimi, ki so podpisali pogodbo za novo storitev SAP, je nemško podjetje za elektroniko na področju obrambe Hensoldt.