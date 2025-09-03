Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Matic Tomšič, STA

Sreda,
3. 9. 2025,
19.36

Osveženo pred

22 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
računalništvo v oblaku Nemčija Amazon Microsoft SAP rešitve

Sreda, 3. 9. 2025, 19.36

22 minut

Udarna napoved iz Nemčije: je to začetek konca dominacije Američanov?

Avtorji:
Matic Tomšič, STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
SAP | SAP je s tržno kapitalizacijo v višini 276 milijard evrov trenutno najvrednejše podjetje v Nemčiji in tudi Evropski uniji. | Foto Shutterstock

SAP je s tržno kapitalizacijo v višini 276 milijard evrov trenutno najvrednejše podjetje v Nemčiji in tudi Evropski uniji.

Foto: Shutterstock

Evropski tehnološki velikan SAP iz Nemčije bo v naslednjih desetih letih v razvoj lastnega računalniškega oblaka vložil kar dvajset milijard evrov. S tem bodo evropskim podjetjem omogočile najem storitev računalništva v oblaku pri "domačih" ponudnikih in sočasno upali na zmanjšanje odvisnosti trga v EU od ameriških tehnoloških podjetij, obenem pa bodo lažje zagotovili skladnost z zakonodajo Evropske unije o obdelavi podatkov.

Nemški SAP, po tržni kapitalizaciji trenutno najvrednejše podjetje s sedežem v Evropski uniji, želi z naložbo v novo lastno infrastrukturo računalništva v oblaku med drugim zagotoviti, da bodo podatki s tem, ko jih bodo vanj shranjevale njihove stranke, ostali v EU, so v podjetju sporočili v torek.

Volkswagen, Nemčija
Novice V Nemčiji gorijo vsi alarmi

SAP strankam trenutno sicer že ponuja določene vidike računalništva v oblaku, v prihodnje pa želijo ponudbo razširiti še na tako imenovano infrastrukturo kot storitev (IaaS), kar pomeni, da bodo uporabniki njihove oblačne platforme lahko dostopali do cele vrste storitev, kot so shranjevanje podatkov, dostop do omrežij in strežnikov, virtualizacija.

Četudi ameriški konkurent Microsoft strankam že nudi shranjevanje v oblaku znotraj Evrope, član uprave SAP Thomas Saueressig verjame, da je za evropska podjetja bolje, da imajo pregled nad celotnim procesom shranjevanja. | Foto: Shutterstock Četudi ameriški konkurent Microsoft strankam že nudi shranjevanje v oblaku znotraj Evrope, član uprave SAP Thomas Saueressig verjame, da je za evropska podjetja bolje, da imajo pregled nad celotnim procesom shranjevanja. Foto: Shutterstock

 Gre za področje oziroma trg, na katerem trenutno močno dominirata ameriška tehnološka velikana Microsoft in Amazon. 

"Ključno je, da ima sistem v celoti pod nadzorom SAP"

Pomembno je, da se lahko evropska podjetja zanašajo na evropsko informacijsko tehnologijo, je dejal vodja računalništva v oblaku pri nemškem gigantu Martin Merz.

Četudi ameriški konkurent Microsoft strankam že nudi shranjevanje v oblaku znotraj Evrope, član uprave SAP Thomas Saueressig verjame, da je za evropska podjetja bolje, da imajo pregled nad celotnim procesom shranjevanja.

"To je pravzaprav ključno. Da ima sistem v celoti pod nadzorom in z njim upravlja SAP," je opozoril.

Boris Floricic
Novice Mladi genij Boris je pojedel špagete in mami rekel adijo. Našli so ga mrtvega.

Med prvimi, ki so podpisali pogodbo za novo storitev SAP, je nemško podjetje za elektroniko na področju obrambe Hensoldt.

računalništvo v oblaku Nemčija Amazon Microsoft SAP rešitve
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.