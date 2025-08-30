Sobota, 30. 8. 2025, 12.05
1 ura, 28 minut
V Nemčiji gorijo vsi alarmi: industrija krvavi, delovna mesta se krčijo
Število delovnih mest v nemški predelovalni industriji zelo hitro pada. Najhitreje se krči v avtomobilski industriji. Tam je trenutno na voljo skoraj sedem odstotkov manj delovnih mest kot pred letom dni, je razvidno iz analize svetovalne družbe Ernst & Young.
Kot je povzela nemška tiskovna agencija dpa, se je število zaposlitev v nemški predelovalni industriji v 12 mesecih do konca junija znižalo za 2,1 odstotka na 5,42 milijona.
Glede na leto 2019 je padec zaposlenosti še večji, in sicer 4,3-odstoten.
Do negativnega trenda prihaja zaradi krčenja prihodkov podjetij v predelovalni industriji. Ti se krčijo že osem zaporednih četrtletij. V drugem trimesečju letos so medletno nazadovali za 2,1 odstotka.
Nemško avtomobilsko industrijo mučijo Kitajska in ZDA, električna vozila, visoki stroški energije ...
Upad prodaje so zabeležili vsi sektorji v industriji. Avtomobilska podjetja slabše poslujejo zaradi šibkejšega povpraševanja in konkurence s Kitajske, preglavice jim dela tudi prehod na električna vozila. Prihodki v tej panogi so se v drugem četrtletju znižali za 1,6 odstotka.
Nemško industrijo pestijo tudi visoki stroški električne energije, birokracija, šibko domače povpraševanje in napeti trgovinski odnosi z ZDA.
Podjetja že napovedala krčenje stroškov
Velika podjetja, med njimi Mercedes-Benz, Volkswagen, Bosch, Continental in ZF, so že napovedala krčenje stroškov, Porsche pa načrtuje zaprtje hčerinskega podjetja za baterije Cellforce.
Krčenje delovnih mest se širi tudi zunaj avtomobilskega sektorja. V strojni in kovinski industriji je bilo tako v letu dni ukinjenih 17.000 oziroma 12.000 delovnih mest. Stanje v kemični in farmacevtski industriji je medtem stabilno.