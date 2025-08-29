Je to nemška turistična hladna prha za Hrvaško?

Na nekaterih evropskih počitniških destinacijah Nemci za svoj denar dobijo dvakrat več kot doma. Tudi vrhunske destinacije so bistveno cenejše. Znano je, katere počitniške destinacije so bile za Nemce letos še posebej poceni. Med njimi – na lestvici je 11 držav – ni naše južne sosede Hrvaške.

Glede prihrankov pri preživljanju počitnic je priporočilo statistikov za potovanja jasno: zelo ugodna je za Nemce jugovzhodna Evropa oz. natančneje Balkan, piše nemški poslovni medij Capital.

Prvi Albanija in Makedonija

Na prvo mesto sta se v primerjavi najcenejših evropskih potovalnih destinacij za nemške dopustnike skupaj uvrstili sosedi Albanija in Makedonija. Po podatkih so prenočitve in obiski restavracij v teh sosednjih državah pred kratkim stali 52 odstotkov manj kot v Nemčiji.

Bolgarija s prvega padla na tretje mesto

Bolgarija je lani zasedla prvo mesto med najcenejšimi počitniškimi destinacijami za Nemce. Vendar pa se je po podatkih Destatisa prihranek pred kratkim zmanjšal s 55 na 51 odstotkov. To jim je v primerjavi prineslo šele tretje mesto.

Od Portugalske do Cipra

Trem balkanskim državam sledijo Portugalska (35 odstotkov nižje cene od nemških), Češka (33 odstotkov), Turčija (31 odstotkov), Malta (30 odstotkov), Španija (25 odstotkov) in Grčija (22 odstotkov).

Zadnji v deseterici najcenejših destinacij za nemške turiste je letos Ciper. Cene so bile na tem sredozemskem otoku v povprečju 21 odstotkov nižje od cen v Nemčiji.