Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. Ž.

Petek,
29. 8. 2025,
18.03

Osveženo pred

30 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,26

Natisni članek

Natisni članek
Makedonija Hrvaška turizem Nemčija Albanija

Petek, 29. 8. 2025, 18.03

30 minut

Je to nemška turistična hladna prha za Hrvaško?

Avtor:
A. Ž.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,26
Albanija | Po oceni nemškega poslovnega medija Capital sta Albanija in Makedonija cenovno najugodnejši za nemške turiste. Na fotografiji: albanski počitniški kraj Radhime ob Jonskem morju. | Foto Guliverimage

Po oceni nemškega poslovnega medija Capital sta Albanija in Makedonija cenovno najugodnejši za nemške turiste. Na fotografiji: albanski počitniški kraj Radhime ob Jonskem morju.

Foto: Guliverimage

Na nekaterih evropskih počitniških destinacijah Nemci za svoj denar dobijo dvakrat več kot doma. Tudi vrhunske destinacije so bistveno cenejše. Znano je, katere počitniške destinacije so bile za Nemce letos še posebej poceni. Med njimi – na lestvici je 11 držav – ni naše južne sosede Hrvaške.

Glede prihrankov pri preživljanju počitnic je priporočilo statistikov za potovanja jasno: zelo ugodna je za Nemce jugovzhodna Evropa oz. natančneje Balkan, piše nemški poslovni medij Capital.

Prvi Albanija in Makedonija

Na prvo mesto sta se v primerjavi najcenejših evropskih potovalnih destinacij za nemške dopustnike skupaj uvrstili sosedi Albanija in Makedonija. Po podatkih so prenočitve in obiski restavracij v teh sosednjih državah pred kratkim stali 52 odstotkov manj kot v Nemčiji.

Bolgarija s prvega padla na tretje mesto

Bolgarija je lani zasedla prvo mesto med najcenejšimi počitniškimi destinacijami za Nemce. Vendar pa se je po podatkih Destatisa prihranek pred kratkim zmanjšal s 55 na 51 odstotkov. To jim je v primerjavi prineslo šele tretje mesto.

Od Portugalske do Cipra

Trem balkanskim državam sledijo Portugalska (35 odstotkov nižje cene od nemških), Češka (33 odstotkov), Turčija (31 odstotkov), Malta (30 odstotkov), Španija (25 odstotkov) in Grčija (22 odstotkov).

Zadnji v deseterici najcenejših destinacij za nemške turiste je letos Ciper. Cene so bile na tem sredozemskem otoku v povprečju 21 odstotkov nižje od cen v Nemčiji.

Otok Sazan
Novice To je otok na Jadranu, ki ga želi imeti družina Trump
hrana, miza
Trendi Na katerih turističnih kmetijah v Sloveniji zaslužijo največ?
Gorski reševalci
Novice Nemški turist se je z zanimivim darilom zahvalil gorskim reševalcem
Turisti na Gardskem jezeru
Novice Panika pri naših sosedih: kje so nemški turisti?
Carol Cowan Taksi Zagreb
Novice Razvpiti zagrebški taksist: Zaračunal bi ji lahko še več
Trogir, Šibenik, Hrvaška, hrvaška obala, morje, Jadran, Jadransko morje
Novice Zakaj hrvaški hotelirji izgubljajo boj s konkurenco v Sredozemlju?
turizem, turist
Novice Rekorden julij: takih številk še nismo imeli
Šolta
Novice Nekdaj znameniti zalivi na Hrvaškem danes polni iztrebkov in naftnih madežev
rebrače plaže Istra
Novice Invazija na plažah v Istri. Ljudem se ne zdi, da plavajo v morju.
poljska baltik baltsko morje
Novice DW: Hrvaška je predraga in prevroča, Čehi množično na Baltik
Grčija Kreta nemški turisti
Novice Preplah na Balkanu: to počnejo nemški turisti
Makedonija Hrvaška turizem Nemčija Albanija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.