Julija je Slovenijo obiskalo 1.051.703 turistov, kar je 2,5 odstotka več kot julija lani in največ v sedmem mesecu doslej. Število prenočitev se je povečalo za 3,9 odstotka na nekaj manj kot tri milijone, so sporočili s statističnega urada. Tujih gostov je bilo več kot pred letom, obisk domačih gostov pa se je zmanjšal.

Domačih turistov so statistiki v juliju našteli 136.738 oz. 10,2 odstotka manj kot julija lani. Skupaj so ustvarili 532.556 prenočitev, kar je 5,5 odstotka manj kot pred letom dni.

Slovenci so julija največkrat prenočili v občinah Piran, Izola in Ankaran, kjer je bila ustvarjena skoraj tretjina vseh domačih prenočitev. Povprečna doba bivanja domačih gostov je znašala 3,9 prenočitve. Najbolj zastopana je bila starostna skupina od sedem do 14 let, kar je po ugotovitvah statističnega urada posledica obdobja poletnih šolskih počitnic, ko se otroci udeležujejo taborov in kolonij.

Tuji turisti največkrat v Ljubljano, Piran in na Bled

Tujih gostov je Slovenijo julija obiskalo 914.965, kar je 4,7 odstotka več kot julija lani. Število njihovih prenočitev se je povečalo za 6,2 odstotka na nekaj manj kot 2,5 milijona. Najpogosteje so obiskali občine Ljubljana, Piran in Bled, v povprečju pa prenočili 2,7-krat. Največ jih je bilo starih od 35 do 44 let.

Med najbolj priljubljenimi destinacijami ostaja gorenjski biser. Foto: Bojan Puhek

Največ Nemcev, Nizozemcev in Čehov

Med tujimi gosti so prevladovali Nemci, ki so sicer ustvarili 3,6 odstotka manj prenočitev kot julija lani. Sledijo turisti z Nizozemske (+14,3 odstotka), iz Češke (+7,9 odstotka), Belgije (-1,4 odstotka) ter z Madžarske (+8,7 odstotka).

Od vseh julija ustvarjenih turističnih prenočitev jih je bilo 39 odstotkov v gorskih občinah. Sledile so obmorske občine (20 odstotkov) in zdraviliške občine (13 odstotkov) ter Ljubljana (12 odstotkov).

V primerjavi z lanskim julijem so na statističnem uradu največjo rast števila turistov zaznali v Ljubljani, in sicer za desetino. Tuji turisti so v prestolnici prispevali 97 odstotkov vseh prenočitev, največ jih je bilo iz Nemčije, sledili so gostje iz Francije in ZDA.

Med domačimi turisti so bili najbolj priljubljeni hoteli, kjer so ustvarili 35 odstotkov vseh svojih prenočitev. V povprečju so v njih prenočili 4,1-krat.

Medtem je bila skoraj ena tretjina tujih prenočitev ustvarjena v zasebnih sobah, apartmajih in hišah. Povprečna doba bivanja tujih turistov je tam znašala natanko 3 prenočitve.

V primerjavi z lanskim julijem so na statističnem uradu največjo rast števila turistov zaznali v Ljubljani, in sicer za desetino. Foto: Shutterstock

V letošnjih prvih sedmih mesecih skupaj je Slovenijo obiskalo nekaj manj kot 3,9 milijona turistov, ki so skupaj ustvarili skoraj 9,9 milijona prenočitev. Obe številki sta za približno sedem odstotkov višji kot v enakem obdobju lani. Tuji gostje so ustvarili skoraj tri četrtine vseh prenočitev, največ jih je bilo iz Nemčije, Avstrije in Italije.

Domači turisti so v prvih sedmih mesecih prispevali nekaj manj kot 2,6 milijona prenočitev, kar je 0,6 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Število prenočitev tujih turistov se je povečalo za 9,1 odstotka na 7,3 milijona.