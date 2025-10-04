Greta Thunberg obtožuje Izrael: trdi, da je bila zaprta v okuženi celici

Švedska okoljska aktivistka Greta Thunberg je po svoji pridržanju in odstranitvi s plovila, ki je prenašalo humanitarno pomoč za Gazo, švedskim uradnikom sporočila, da je bila podvržena ostri obravnavi v izraelski pridržnici, razkriva dopis, ki ga je pridobil The Guardian.

V sporočilu naj bi Thunberg navedla, da je bila pridržana v celici, polni stenic, s premalo hrane in vode. Po navedbah enega od zapornikov naj bi jo izraelske sile celo prisilile, da je držala zastave, medtem ko so jo fotografirali.

Pridržanje med flotiljo za pomoč Gazi

Thunberg je bila del flotilje Global Sumud, ki je obsegala več kot 40 plovil in okoli 437 aktivistov, parlamentarcev in pravnikov, z namenom prekiniti 16-letno pomorsko blokado Gaze. Med četrtkom in petkom so izraelske sile ustavile vse plovila in pridržale vse člane posadke, večina jih je bila odpeljana v visoko varovan zapor Ketziot v Negevski puščavi, ki je sicer namenjen pridržanju palestinskih varnostnih zapornikov.

Pridržani aktivisti so po navedbah organizacij, kot je Adalah, bili pogosto brez vode, sanitarij, zdravil in dostopa do pravnega zastopnika, kar po mnenju pravnikov predstavlja kršitev temeljnih pravic do pravičnega sojenja in pravne zaščite.

Priče trdijo o fizični in psihični zlorabi

Turški aktivist Ersin Çelik, udeleženec flotilje, je za Anadolu poročal: "Potegnili so malo Greto za lase pred našimi očmi, jo pretepli in prisilili, da je poljubila izraelsko zastavo. Naredili so vse mogoče, da bi opozorili druge."

Drugi novinar in udeleženec flotilje, Lorenzo D’Agostino, je opisal prizor: "Thunberg je bila zavita v izraelsko zastavo in parirana kot trofeja."

Odpiranje pravnih vprašanj in diplomatski stiki

Švedsko ministrstvo za zunanje zadeve je sporočilo, da embasada ostaja v stiku z izraelskimi oblastmi, da bi zagotovila hiter postopek pridržanih Švedov in njihov varni povratek domov. Prav tako so zahtevali takojšnjo oskrbo z vodo in hrano ter dostop do pravnega zastopnika, če ga želijo pridržani.

Thunberg naj bi bila v pridržanju vprašana, ali bo podpisala dokument, a ga zaradi nejasnosti ni želela podpisati. Po navedbah švedskih uradnikov je imela dostop do pravnega svetovanja.

Izraelska stran zanika obtožbe

Izraelska ambasada je obtožbe označila za "popolne laži". Trdijo, da so imeli vsi pridržani aktivisti dostop do vode, hrane, sanitarij, pravne pomoči in zdravstvene oskrbe, in da so bile vse njihove pravice popolnoma zagotovljene.