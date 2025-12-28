EU je v soboto pozvala k spoštovanju suverenosti Somalije, potem ko je Izrael v petek uradno priznal pokrajino Somaliland, ki je neodvisnost od Somalije razglasila pred več kot 30 leti, kot neodvisno in suvereno državo. Potezo Izraela so kritizirale številne države, v ponedeljek bo potekalo tudi izredno zasedanje Varnostnega sveta ZN.

Somaliland je neodvisnost od Somalije razglasil leta 1991, ko so spopadi med rivalskimi klani prerasli v državljansko vojno, Izrael pa je v petek po skoraj 35 letih postal prva članica ZN, ki je uradno priznala to pokrajino kot neodvisno državo.

Tiskovni predstavnik Evropske komisije Anouar El Anouni je v soboto v odzivu povedal, da EU poudarja pomen spoštovanja suverenosti in ozemeljske celovitosti Somalije v skladu z njeno ustavo, listinami Afriške unije in Združenih narodov. "To je ključno za mir in stabilnost celotnega območja Afriškega roga," je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Odločitev Izraela so v petek v Somalilandu pozdravili, Somalija pa jo je označila za nameren napad na njeno suverenost.

Kritični v Egiptu, Turčiji in več drugih državah

S svarili, nezadovoljstvom in kritikami so se nato odzvali tudi Egipt, Turčija in več drugih držav, šest članic Sveta za sodelovanje v Zalivu (GCC), Afriška unija in Organizacija islamskega sodelovanja (OIC), ki združuje 57 držav.

Varnostni svet Združenih narodov bo zaradi izraelskega spornega priznanja Somalilanda v ponedeljek sklical izredno zasedanje, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Skupina večinsko muslimanskih držav je pred tem v soboto objavila izjavo, v kateri svarijo pred resnimi posledicami za varnost Afriškega roga in širše regije ob Rdečem morju zaradi priznanja Somalilanda. V skupni izjavi 21 držav, ki jo je objavil Katar, so opozorili, da poteza Izraela predstavlja hudo kršitev načel mednarodnega prava. Obsodili so tudi "poskuse nasilnega izgona palestinskega prebivalstva", potem ko so se v javnosti po navedbah AFP pojavila ugibanja, da je izraelsko priznanje Somalilanda povezano s prizadevanji za prisilno selitev Palestincev iz Gaze.

Za odločitvijo bi lahko stali tudi varnostni interesi Izraela, ki potrebuje zaveznike na območju Rdečega morja iz strateških razlogov. Somaliland bi bil za Izrael med drugim lahko pomemben zaradi strateške lege v Adenskem zalivu nasproti obale Jemna in posledične možnosti prihodnje kampanje proti jemenskim hutijevcem.

Somaliland, ki enako kot Izrael zanika vse povezave med priznanjem svoje neodvisnosti in selitvijo Palestincev, naj bi se bil v zameno pripravljen pridružiti tudi Abrahamovim sporazumom za normalizacijo odnosov z Izraelom. Pokrajina ima svojo valuto, potne liste in vojsko, vendar je od enostranske razglasitve neodvisnosti pred več kot 30 leti diplomatsko izolirana.