Izrael kljub Trumpovemu pozivu odgovarja z novo ofenzivo

Predsednik ZDA Donald Trump je po petkovem zagotovilu Hamasa, da bo izpustil vse talce, Izrael pozval k takojšnji ustavitvi obstreljevanja Gaze, češ da je Hamas pripravljen na trajni mir. Iz sveta se vrstijo pozdravi Hamasovega odziva na Trumpov načrt. Izrael pa, kljub Trumpovim pozivom, nadaljuje ofenzivo.

Pregled pomembnejših novic dneva:



Zunanja ministrica Tanja Fajon je danes kot spodbudnega pozdravila odziv palestinskega islamističnega gibanja Hamas na mirovni načrt ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Vse strani morajo po njenih besedah izkoristiti to priložnost za končanje trpljenja v Gazi.

"Pozdravljam sporočilo Hamasa in pričakujem takojšnjo prekinitev ognja ter izpustitev vseh preostalih talcev," je danes na omrežju X sporočila Fajon. Pripravljenost Hamasa, da sodeluje v mirovnem načrtu, ki ga je nedavno predstavil Trump, je označila kot spodbudno.

"To priložnost za končanje neizrekljivega trpljenja v Gazi, za ustavitev pobijanja civilistov, za neoviran humanitarni dostop in za dosego miru morajo izkoristiti vsi," je dodala v izjavi, ki jo je objavilo ministrstvo za zunanje in evropske zadeve.

Izrazila je še iskreno upanje, da "smo v tem trenutku priče luči na koncu tunela". "Slovenija ostaja pripravljena pomagati pri uresničevanju rešitve dve držav, ki bi zagotovila varnost tako za Izraelce kot Palestince," je še zapisala.

12.10 Izrael kljub Trumpovemu pozivu nadaljuje napade na mesto Gaza

Izrael je ponoči izvedel več deset napadov na mesto Gaza, je danes sporočila civilna zaščita v Gazi. Nadaljevanje ofenzive je danes potrdila tudi izraelska vojska, ki napade nadaljuje kljub pozivu ameriškega predsednika Donalda Trumpa, naj se končajo, potem ko je Hamas deloma sprejel Trumpov načrt za mir, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Noč je bila zelo nasilna, izraelska vojska je izvedla več deset letalskih napadov in topniških obstreljevanj na mesto Gaza in druga območja v enklavi kljub predsednikovemu pozivu k ustavitvi bombardiranja," je za AFP povedal tiskovni predstavnik Mahmud Basal iz agencije za civilno zaščito v Gazi.

V nočnih napadih je bilo po njegovih besedah uničenih 20 domov, ekipe pa niso mogle priti do vseh žrtev zaradi tankov in nadaljevanja bombardiranja. Foto: Reuters

Iz ene od bolnišnic v Gazi poročajo o štirih ubitih in več ranjenih, iz bolnišnice v Han Junisu na jugu enklave pa o smrti dveh otrok in osmih ranjenih v napadu brezpilotnega letalnika na šotor v taborišču za razseljene prebivalce Gaze.

Nadaljevanje ofenzive v Gazi je danes po poročanju AFP potrdila tudi izraelska vojska (IDF). Prebivalce je tudi opozorila, naj se ne vračajo na to območje.

"Enote IDF še vedno delujejo v mestu Gaza, vračanje tja je izjemno nevarno. Zaradi svoje varnosti se izogibajte vračanju proti severu ali približevanju območjem, kjer delujejo enote IDF – tudi v južnem delu Gaze," je na omrežju X danes zapisal tiskovni predstavnik vojske Avičaj Adraee.

IDF Spokesperson Warns Gazans: “Do Not Return to Northern Gaza — It Is Extremely Dangerous”



Following the order for the IDF to cease fire in the Gaza Strip, IDF Arabic-language spokesperson Col. Avichay Adraee issued a warning to Gaza residents, stating:



“The area north of Wadi… pic.twitter.com/hTGh3hDMxY — ME24 - Middle East 24 (@MiddleEast_24) October 4, 2025

11.55 Udeleženci prestrežene flotilje postopoma zapuščajo Izrael

Udeleženci flotilje s pomočjo za Gazo, ki jih je Izrael ob ustavitvi ladij v minulih dneh pridržal, postopoma zapuščajo Izrael. Med drugim od tam danes odhaja več kot 20 italijanskih in več kot 30 turških državljanov, poročajo tuje tiskovne agencije.

Skupina 26 italijanskih državljanov, ki je bila na krovu flotilje Global Sumud Flotilla, bo v kratkem na krovu čarterskega poleta zapustila Izrael, je danes sporočil italijanski zunanji minister Antonio Tajani. Še 15 Italijanov pa ni podpisalo soglasja za prostovoljni odhod iz države in čakajo na sodno odločbo o deportaciji, ki naj bi bila izdana v prihajajočem tednu, je sporočil na omrežju X.

Obenem je pozval Izrael, naj s pridržanimi ravna s spoštovanjem in ob upoštevanju njihovih pravic. Poziv k izboljšanju razmer v priporu je Rim podal že v petek, potem ko je ekipa italijanskega veleposlaništva po srečanju s pridržanimi izpostavila, da so sicer zdravi, a telesno in psihično izčrpani.

Že v petek so se v Italijo vrnili štirje italijanski poslanci, dva evropska in dva nacionalna, ki so bili prav tako pridržani po ustavitvi ladij flotilje, poročajo tuje tiskovne agencije. Foto: Reuters

V znak solidarnosti pridržanim italijanskim aktivistom je v petek v mestih po državi potekala splošna stavka, ki so jo spremljali množični protesti. Sindikati udeležbo ocenjujejo na dva milijona ljudi.

Da že danes pričakujejo vrnitev več deset svojih državljanov, ki so bili del flotilje, je sporočila tudi Turčija. 36 naj bi se jih s posebnim letom vrnilo popoldne. Na krovu letala naj bi bili tudi državljani drugih držav, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Flotilja Global Sumud je s humanitarno pomočjo na krovu in z namenom prebiti izraelsko blokado palestinske enklave pred mesecem dni odplula iz Španije. V njej je sodelovalo več deset ladij z več sto aktivisti, politiki, novinarji, študenti in humanitarci na krovu.

Izraelska mornarica je začela prestrezati ladje v sredo zvečer. Izraelsko zunanje ministrstvo, ki je celotno odpravo označilo za provokacijo, je še zadnjo prestreglo v petek in sporočilo, da nobenemu od plovil ni uspelo prebiti blokade.

V znak protesta proti pridržanju udeležencev so v številnih državah izbruhnili protesti.

8.15 Trump po odzivu Hamasa pozval Izrael k ustavitvi napadov na Gazo

Palestinsko islamistično gibanje Hamas se je v petek odzvalo na Trumpov nedavno predstavljen načrt za končanje vojne v Gazi, pri čemer je izrazilo pripravljenost na predajo upravljanja enklave palestinskemu tehnokratskemu telesu in izpustitev vseh talcev. Po drugi strani pa si želi nadaljnjih pogajanj glede nekaterih drugih točk načrta.

Trump je v odzivu Hamasa prepoznal pripravljenost na trajen mir in je Izrael v petek v izjavi na družbenih omrežjih pozval, naj takoj ustavi obstreljevanje Gaze, da bi lahko uresničili izpustitev talcev.

Glede na ameriški načrt mora Hamas po javnem sprejetju dogovora v 72 urah vrniti vse talce. Od 251 zajetih ljudi med napadom 7. oktobra 2023 naj bi bilo v Gazi še 48 talcev, od tega le 20 živih.

Izraelski premier Netanjahu je danes zgodaj zjutraj sporočil, da se bo Izrael pripravil na uresničitev prve faze Trumpovega načrta glede izpustitve talcev in je zagotovil polno sodelovanje z ameriškim predsednikom za končanje vojne.

Izjava ne omenja Trumpove zahteve po končanju obstreljevanja, ki se je po poročanju tujih tiskovnih agencij ponoči nadaljevalo.

Družine talcev so Netanjahuja pozvale, naj nemudoma začne pogovore o uresničitvi Trumpovega načrta, ki bi omogočili vrnitev talcev. Za uresničitev tega se jim zdi tudi nujno upoštevati Trumpov poziv k takojšnjemu končanju vojne.

Načrt sicer poleg osvoboditve talcev predvideva tudi konec operacij izraelskih sil v Gazi, njihov postopen umik iz enklave in okrepljen dotok pomoči vanjo. Vključuje tudi razorožitev Hamasa in prehod na začasno mednarodno upravo.

Številni odzivi iz sveta

Iz sveta se vrstijo pozdravi Hamasovega odgovor na ameriški načrt in izrazi upanja v končanje vojne.

Ključna pogajalska posrednika Katar in Egipt sta pozdravila razvoj dogajanja in izrazila upanje, da bo vodil v končanje konflikta.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je pozval vse strani, naj izkoristijo dano priložnost.

Tako francoski predsednik Emmanuel Macron kot nemški kancler Friedrich Merz in britanski premier Keir Starmer so odziv Hamasa pozdravili kot velik korak na poti k miru.

Kot spodbuden znak je pripravljenost Hamasa, da izpusti talce, na omrežju X danes označila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. EU bo po njenih besedah podpirala vsa prizadevanja za končanje trpljenja civilistov in spodbujala po njenih besedah edino možno rešitev za mir - rešitev dveh držav.

Turčija je menila, da Hamasov odgovor ponuja priložnost za takojšnjo uresničitev prekinitve ognja v Gazi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

