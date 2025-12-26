Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Razglasili izredne razmere: v neurjih v Kaliforniji trije mrtvi

neurje, Los Angeles | Foto Reuters

Foto: Reuters

V ameriški zvezni državi Kalifornija so v neurjih umrli najmanj trije ljudje, okoli sto tisoč ljudi je ostalo brez elektrike. Zaradi poplav je zaprtih več cest, sprožili so se zemeljski plazovi. Guverner zvezne države Gavin Newsom je v Los Angelesu in nekaterih drugih okrožjih na jugu države razglasil izredne razmere, poroča BBC.

Neurja so posledica meteorološkega pojava, znanega kot ananas ekspres, ki prinaša topel zrak iznad tropskih voda do obal Kalifornije, zaradi česar nastajajo obilne padavine, ko v nekaj dneh pade toliko dežja kot ponavadi v več mesecih, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Ameriški vremenoslovci napovedujejo, da se bodo neurja z vetrom do 90 kilometrov na uro nadaljevala tudi danes, ter opozarjajo pred hudourniškimi poplavami in zemeljskimi plazovi kot tudi obilnim sneženjem na vzhodu države v gorovju Sierra Nevada.

