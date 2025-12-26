Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. T. K., STA

Petek,
26. 12. 2025,
13.05

Osveženo pred

29 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Carlos Alcaraz Tadej Pogačar Tadej Pogačar Armand Duplantis

Petek, 26. 12. 2025, 13.05

29 minut

Pogačar po nepozabni sezoni za Duplantisom in Alcarazom

Avtorji:
A. T. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Armand Duplantis | Švedski atlet Armand Duplantis je najboljši evropski športnik po izboru Poljske tiskovne agencije. | Foto Reuters

Švedski atlet Armand Duplantis je najboljši evropski športnik po izboru Poljske tiskovne agencije.

Foto: Reuters

Švedski atlet Armand Duplantis je najboljši evropski športnik po izboru Poljske tiskovne agencije (Pap). Za 26-letnim skakalcem s palico sta se uvrstila španski teniški igralec Carlos Alcaraz in slovenski kolesar Tadej Pogačar.

V 68. anketi Papa je sodelovalo 21 tiskovnih agencij na stari celini. Duplantis je prejel 184, Alcaraz 143, Pogačar pa 134 točk.

Med "top 10" sta le dve ženski, nizozemska atletinja Femke Bol (76 točk) je zasedla četrto, beloruska teniška igralka Arina Sabalenka (56) pa osmo mesto.

Slovenski košarkar Luka Dončić je z enajstimi točkami v skupni razvrstitvi osvojil 24., plezalka Janja Garnbret pa s tremi točkami 49. mesto.

Preberite še:

Urška Žigart Tadej Pogačar
Sportal Nekdanji svetovni prvak presenečen nad Pogačarjevim tempom
Sprejem, Nika Prevc, Domen Prevc
Sportal Slovenci kot za šalo nizali rekorde: 2025 ni bilo navadno športno leto!
Juan Carlos Ferrero
Sportal Po šokantnem razhodu je povedal svojo stran zgodbe
Vuelta Juan Ayuso
Sportal "Zagotovo ni timski igralec" – nekdanji moštveni kolega Tadeja Pogačarja ponovno na udaru
Carlos Alcaraz Tadej Pogačar Tadej Pogačar Armand Duplantis
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.