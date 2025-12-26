Pogačar po nepozabni sezoni za Duplantisom in Alcarazom

Švedski atlet Armand Duplantis je najboljši evropski športnik po izboru Poljske tiskovne agencije (Pap). Za 26-letnim skakalcem s palico sta se uvrstila španski teniški igralec Carlos Alcaraz in slovenski kolesar Tadej Pogačar.

V 68. anketi Papa je sodelovalo 21 tiskovnih agencij na stari celini. Duplantis je prejel 184, Alcaraz 143, Pogačar pa 134 točk.

Med "top 10" sta le dve ženski, nizozemska atletinja Femke Bol (76 točk) je zasedla četrto, beloruska teniška igralka Arina Sabalenka (56) pa osmo mesto.

Slovenski košarkar Luka Dončić je z enajstimi točkami v skupni razvrstitvi osvojil 24., plezalka Janja Garnbret pa s tremi točkami 49. mesto.

Preberite še: