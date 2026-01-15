Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Alenka Teran Košir

Četrtek,
15. 1. 2026,
12.20

Osveženo pred

57 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Primož Roglič Primož Roglič Jakob Omrzel Tadej Pogačar Tadej Pogačar Domen Novak Gal Glivar Žak Eržen

Četrtek, 15. 1. 2026, 12.20

57 minut

Pogačar bo sezono začel tam, kjer bi se lani lahko vse končalo

Kje bodo kolesarsko sezono 2026 začeli Slovenci v ekipah svetovne serije?

Avtor:
Alenka Teran Košir

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Tadej Pogačar Strade Biaqche | Prvi kolesar sveta Tadej Pogačar bo sezono 2026 začel na priljubljeni italijanski dirki Strade Bianche (7. marec), kjer je zmagal že trikrat, tudi lani po spektakularnem padcu, ki se je k sreči končal le z manjšimi ranami in odrgninami. | Foto Guliverimage

Prvi kolesar sveta Tadej Pogačar bo sezono 2026 začel na priljubljeni italijanski dirki Strade Bianche (7. marec), kjer je zmagal že trikrat, tudi lani po spektakularnem padcu, ki se je k sreči končal le z manjšimi ranami in odrgninami.

Foto: Guliverimage

V sezoni 2026 bo v ekipah najvišje ravni (World Tour) nastopalo deset slovenskih kolesarjev. Poleg že uveljavljenih imen bo stopničko višje stopil tudi 19-letni Jakob Omrzel, slovenski državni prvak, ki je iz razvojne ekipe prestopil v profesionalno ekipo Bahrain-Victorious, v kateri so zdaj kar štirje slovenski kolesarji (Omrzel, Mohorič, Eržen in Govekar). Preverili smo, kje bodo Slovenci odprli novo sezono.

Prva bosta v tekmovalni ritem vstopila Žak Eržen (Bahrain Victorious) in Gal Glivar (Alpecin–Deceuninck), ki bosta 20. decembra v okolici mesta Adelaide nastopila na etapni dirki Santos Tour Down Under v Avstraliji (20.–25. 1.).

Žak Eržen bo svojo drugo profesionalno sezono začel v Avstraliji. | Foto: Sprintcycling Žak Eržen bo svojo drugo profesionalno sezono začel v Avstraliji. Foto: Sprintcycling

Najmlajši in najstarejši slovenski kolesar v ekipah svetovne serije – 19-letni državni prvak Jakob Omrzel (po novem član Bahrain Victorious, lani še del razvojne ekipe) in 37-letni Luka Mezgec – bosta sezono začela na spektakularni puščavski dirki AlUla Tour (27.–31. 1.). Za Mezgeca in njegovo ekipo Jayco AlUla je to izjemno pomembna dirka, saj gre – glede na enega njihovih glavnih sponzorjev – praktično za domačo preizkušnjo. Na isti dirki bo sezono odprl tudi Domen Novak (UAE Emirates-XRG), neutrudni pomočnik Tadeja Pogačarja.

Slovenski državni prvak Jakob Omrzel bo sezono 2026 začel na dirki po AlUli. | Foto: Slovenski državni prvak Jakob Omrzel bo sezono 2026 začel na dirki po AlUli.

Matevž Govekar (Bahrain-Victorious) bo sezono odprl v Španiji. 24. januarja ga čaka enodnevna dirka Gran Premio Castellón, dan pozneje pa bo nastopil na enodnevni dirki Clàssica Comunitat Valenciana 1969.

Tudi njegov moštveni kolega Matej Mohorič bo sezono začel v Španiji, kjer bo februarja nastopil na dveh enodnevnih dirkah – 15. februarja na Clásica de Almería, dan pozneje pa na makadamski preizkušnji Clásica Jaén.

Roglič bo sezono odprl na italijanskih cestah. Od 9. do 15. marca bo dirkal na etapni dirki Tirenno–Adriatico. | Foto: Alenka Teran Košir Roglič bo sezono odprl na italijanskih cestah. Od 9. do 15. marca bo dirkal na etapni dirki Tirenno–Adriatico. Foto: Alenka Teran Košir

Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) bo sezono začel na etapni dirki Tirreno–Adriatico (9.–15. 3.), Tadej Pogačar pa bo v sezono vstopil 7. marca na italijanski makadamski klasiki Strade Bianchem, kjer je zmagal že trikrat, vedno po spektakularnih napadih daleč od ciljne črte. Jan Tratnik koledarja dirk za zdaj še ni predstavil. 

Preberite še:

Tadej Pogačar Boštjan Kavčnik Strade Bianche 2025
Sportal Mehanik Tadeja Pogačarja: Včasih mi kdo že med dirko čestita za zmago, pa tega ne maram. Cilj je na ciljni črti in nikjer drugje.
Tadej Pogačar Primož Roglič
Sportal Šef ekipe Emirates presenetil: Tadej bi Primoža že 2019 lahko premagal na Vuelti
roglič
Sportal Kje bo Primož Roglič lovil peto zmago na Vuelti?
Primož Roglič
Sportal Znano bo, kaj Rogliča čaka na Dirki po Španiji, kjer bi lahko postal rekorder
Jonas Vingegaard
Sportal Vsaj v tem pogledu želi biti boljši od Pogačarja
Primož Roglič Primož Roglič Jakob Omrzel Tadej Pogačar Tadej Pogačar Domen Novak Gal Glivar Žak Eržen
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.