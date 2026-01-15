Kje bodo kolesarsko sezono 2026 začeli Slovenci v ekipah svetovne serije?

V sezoni 2026 bo v ekipah najvišje ravni (World Tour) nastopalo deset slovenskih kolesarjev. Poleg že uveljavljenih imen bo stopničko višje stopil tudi 19-letni Jakob Omrzel, slovenski državni prvak, ki je iz razvojne ekipe prestopil v profesionalno ekipo Bahrain-Victorious, v kateri so zdaj kar štirje slovenski kolesarji (Omrzel, Mohorič, Eržen in Govekar). Preverili smo, kje bodo Slovenci odprli novo sezono.

Prva bosta v tekmovalni ritem vstopila Žak Eržen (Bahrain Victorious) in Gal Glivar (Alpecin–Deceuninck), ki bosta 20. decembra v okolici mesta Adelaide nastopila na etapni dirki Santos Tour Down Under v Avstraliji (20.–25. 1.).

Žak Eržen bo svojo drugo profesionalno sezono začel v Avstraliji. Foto: Sprintcycling

Najmlajši in najstarejši slovenski kolesar v ekipah svetovne serije – 19-letni državni prvak Jakob Omrzel (po novem član Bahrain Victorious, lani še del razvojne ekipe) in 37-letni Luka Mezgec – bosta sezono začela na spektakularni puščavski dirki AlUla Tour (27.–31. 1.). Za Mezgeca in njegovo ekipo Jayco AlUla je to izjemno pomembna dirka, saj gre – glede na enega njihovih glavnih sponzorjev – praktično za domačo preizkušnjo. Na isti dirki bo sezono odprl tudi Domen Novak (UAE Emirates-XRG), neutrudni pomočnik Tadeja Pogačarja.

Slovenski državni prvak Jakob Omrzel bo sezono 2026 začel na dirki po AlUli.

Matevž Govekar (Bahrain-Victorious) bo sezono odprl v Španiji. 24. januarja ga čaka enodnevna dirka Gran Premio Castellón, dan pozneje pa bo nastopil na enodnevni dirki Clàssica Comunitat Valenciana 1969.

Tudi njegov moštveni kolega Matej Mohorič bo sezono začel v Španiji, kjer bo februarja nastopil na dveh enodnevnih dirkah – 15. februarja na Clásica de Almería, dan pozneje pa na makadamski preizkušnji Clásica Jaén.

Roglič bo sezono odprl na italijanskih cestah. Od 9. do 15. marca bo dirkal na etapni dirki Tirenno–Adriatico. Foto: Alenka Teran Košir

Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) bo sezono začel na etapni dirki Tirreno–Adriatico (9.–15. 3.), Tadej Pogačar pa bo v sezono vstopil 7. marca na italijanski makadamski klasiki Strade Bianchem, kjer je zmagal že trikrat, vedno po spektakularnih napadih daleč od ciljne črte. Jan Tratnik koledarja dirk za zdaj še ni predstavil.

