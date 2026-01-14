Včeraj je nizozemska ekipa Visma | Lease a Bike na trening kampu v Španiji razkrila nekaj visokoletečih načrtov za sezono 2026. Največje pozornosti medijev je bil seveda deležen 29-letni danski as Jonas Vingegaard, ki je potrdil, da bo letos napadel dvojček Giro - Tour, kar je že leta 2024 zmagovito storil njegov večni tekmec Tadej Pogačar. Z zmago na rožnati pentlji pa bi Vingegaard le prehitel Slovenca in pred njim osvojil vse tri grand Toure.

Načrt glavnega aduta nizozemske Visme, danskega kolesarskega šampiona Jonasa Vingegaarda, je razkrit. Včeraj je v Španiji javnost obvestil, da bosta njegova osrednja cilja sezone dirki po Italiji in Franciji. Sezono bo sicer začel že sredi februarja v Združenih arabskih Emiratih. Vingegaard se na domala vsaki dirki bori za zmago in jasno je, da si želi z dvojčkom Giro - Tour ponoviti dosežek velikega rivala Tadeja Pogačarja, ki je obe največji tritedenski dirki dobil v zgodovinski sezoni 2024. Prestižnima lovorikama je tistega septembra nato v Zürichu dodal še svoj prvi naslov svetovnega prvaka.

Pogačarjev dosežek vplival na njegovo odločitev

Mavrična majica je za Vingegaarda zagotovo cilj, ki ga je veliko težje osvojiti, zato pa lahko izjemnega Slovenca letos preseže vsaj v enem pogledu. Glede na to, da je lani slavil na španski Vuelti, bi z zmago na majskem Giru prej izpolnil trojček grand Tourov, saj Pogačar zmage na španski pentlji (še) nima. "Tudi to je vplivalo na mojo odločitev," je včeraj v La Nuciii priznal 29-letni Danec. Na svojem krstnem Giru, ki se bo začel 8. maja v Bolgariji, bo velik favorit za skupno zmago, a poudarja, da tudi julija na francoskem Touru zaradi udeležbe na italijanski pentlji ne bo nič manj nevaren.

Ima dve rumeni majici s Toura, lani je dodal še rdečo z Vuelte, letos želi zbirko dopolniti z rožnato. Foto: Guliverimage

"Z veseljem bi svoji zbirki dodal še rožnato majico"

"O tem, kako uspešna bo sezona, še vedno odloča zmaga na Touru," je povedal Vingegaard, ki je na francoski pentlji slavil v letih 2022 in 2023. Dve leti prej in dve kasneje je moral premoč priznati Pogačarju, zdaj pa je odločen, da spet prekine Slovenčev niz. A najprej Giro. "Že nekaj časa razmišljam o tem, da bi se udeležil Gira. To je ena največjih dirk na koledarju in hkrati takšna, na kateri še nikoli nisem sodeloval. Resnično si jo želim doživeti in zdaj se mi zdi, da je napočil popoln trenutek za to. Zmaga na Vuelti lansko jesen mi daje le še več motivacije, da se potrudim za zmago tudi v Italiji. Z veseljem bi svoji zbirki dodal še rožnato majico."

Tour ostaja glavni cilj

Zdaj je popolnoma osredotočen na Giro, zmaga na njem pa bi mu lahko dala dodatno samozavest in zagon za poletni dvoboj s Pogačarjem na Touru. Ta bo tokrat nekoliko drugačen, pravi. "Začel se bo z ekipnim kronometrom v Barceloni, to pa je disciplina, ki ji Visma posveča ogromno pozornosti. Zaradi tega utegnejo biti razlike v začetku manjše," razmišlja Danec. "Tretja zmaga na Touru bi bila nekaj neverjetnega, še vedno sanjam o še enem praznovanju v Parizu," je še dodal in priznal, da je bila lanska sezona, v kateri je osvojil Vuelto, a na Touru spet priznal premoč Pogačarju, "dobra, ne pa izjemna".

