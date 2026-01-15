"Nekaj časa sem preživel z Jonasom, Tadejem in tudi z Remcom Evenepoelom. Skupna točka vseh treh je, da se soočajo z izjemnimi pritiski. Kljub temu da so pričakovanja na njihovi ravni ogromna, pa jim vseeno uspeva, da ostajajo povsem normalni fantje. Sproščeni, dostopni, brez težav gradijo odnose znotraj ekipe. To vidim kot izjemno lastnost in nisem prepričan, ali bi jo sam imel, če bi bil na njihovi ravni," je v intervjuju za Sportal med pripravami v Španiji izpostavil novozelandski kolesar Finn Fisher-Black, ki se je pri 18 letih preselil v Evropo, da bi uresničil svoje sanje. Sezono 2026 bo začel na dirki Tour Down Under v Avstriji, ki se bo začela 20. januarja.

Novozelandski kolesar Finn Fisher-Black je kolesarsko kariero začel na velodromu, skozi leta pa dozorel v vsestranskega cestnega kolesarja. Po letu in pol v razvojni ekipi Visme je tri sezone preživel pri moštvu UAE Team Emirates, kjer je dirkal ob boku Tadeja Pogačarja in nabiral dragocene izkušnje na največjih dirkah, lani pa svojo pot nadaljeval v ekipi Red Bull - BORA - hansgrohe, kjer bo združil moči z Rogličem, Evenepoelom in Lipowitzem.

Med njegove največje dosežke sodijo etapne zmage na dirkah Tour Down Under in Dirki po Združenih arabskih emiratih, kjer je večkrat dokazal, da se odlično znajde v zahtevnih zaključkih in da mu ekstremna vročina ne more do živega. V dresu UAE Team Emirates je pomembno prispeval tudi k ekipnim uspehom na najvišji ravni, hkrati pa se uveljavil kot zanesljiv pomočnik in kolesar, sposoben lastnih odmevnih rezultatov.

Štiriindvajsetletnik iz Nelsona, mesta na severu Južnega otoka Nove Zelandije, je v intervjuju za Sportal med pripravami v Španiji spregovoril o skupnih točkah kolesarskih zvezdnikov, kot sta Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard, o ljudeh, ki mu ves čas stojijo ob strani, o selitvi v Evropo pri komaj 18 letih ter o svojih kolesarskih sanjah.

Fischer-Black na medijskem dnevu na Majorki (levo) in na zmagovalnem odru dirke Tour Down Under, kjer je lani osvojil skupno 3. mesto.

Intervju: Finn Fisher-Black

Začniva z vašim rojakom Paulom Wrightom, ki je lani vozil za slovensko kontinentalno ekipo Factor Racing Kranj. Vas je presenetilo, da je sezono začel z zmago na državnem prvenstvu Nove Zelandije, čeprav ste bili tam tudi številni kolesarji iz ekip svetovne serije?

Pravzaprav ne. Od nekdaj sem vedel, da je Paul zelo dober kolesar. Že v mlajših kategorijah sva večkrat dirkala skupaj in vedel sem, da lahko, če se mu vse poklopi, doseže kaj takega. Ne bi rekel, da me je presenetil, res pa je, da nas je morda ujel nekoliko nepripravljene. Mislil sem, da ga bo komu iz svetovne serije uspelo ujeti, a nam ni. Paul je zmagal povsem pošteno. Morda bomo prihodnje leto poskusili znova.

Novozelandec Paul Wright, ki je v sezoni 2025 dirkal za slovensko kontinentalno ekipo Factor Racing, je v začetku leta presenetil z naslovom državnega prvaka. Kariero bo nadaljeval v ameriški prokontinentalni ekipi Modern Adventure. Foto: Ana Kovač

Kariero ste začeli v razvojni ekipi Visme, nato tri sezone preživeli v UAE Emirates, zdaj pa ste član ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe. Dirkali ste s Tadejem Pogačarjem, Jonasom Vingegaardom, zdaj ste v ekipi s Primožem Rogličem in Remcom Evenepoelom. Ste pri teh kolesarjih opazili kakšno skupno lastnost?

Res je, nekaj časa sem preživel z Jonasom, Tadejem in tudi z Remcom Evenepoelom. Skupna točka vseh treh je, da se konstantno soočajo z izjemnimi pritiski. Kljub temu da so pričakovanja na njihovi ravni ogromna, pa jim vseeno uspeva, da so povsem normalni fantje. Sproščeni, dostopni, brez težav gradijo odnose znotraj ekipe. To vidim kot izjemno lastnost in nisem prepričan, ali bi jo sam imel, če bi bil na njihovi ravni.

Dirkali ste tako s Tadejem kot Primožem. Ali sta si zelo različna?

Osebnosti imata seveda različni. Tadej je nekoliko mlajši, ima ogromno energije, rad se pogovarja s kolesarji v skupini. Primož je prav tako zelo odprt in ima odličen odnos s sotekmovalci. S Primožem sicer še nisva dirkala skupaj, upam pa, da se to letos spremeni.

Foto: Guliverimage

Kariero ste začeli na pisti, danes ste cestni kolesar. Kje se počutite najbolj domače in v kateri ekipi ste se počutili najbolj sprejeto?

Iskreno – najsrečnejši sem zdaj. O prejšnjih ekipah nimam nič slabega povedati. V razvojni ekipi Visme sem dobil priložnost za razvoj, to je bil tudi moj prvi odhod z Nove Zelandije v Evropo. Star sem bil komaj 18 let, spoznal sem ljudi z vsega sveta in na to obdobje imam zelo lepe spomine.

V ekipi UAE sem preživel tri čudovita leta. Biti del ekipe na tako visoki ravni je bilo izjemno pomembno za mojo kariero. Tam sem se razvil do ravni, ki mi je omogočila prestop v Red Bull - BORO - hansgrohe, kjer začenjam svojo drugo sezono. Še vedno čutim napredek in ogromno se lahko naučim. Za vse, kar sem doživel, sem zelo hvaležen.

Kako težko vam je bilo kot najstniku zapustiti dom in se preseliti v Evropo?

Bilo je težko, a so mi pri Vismi zelo pomagali. Tak korak nikoli ni enostaven. Kar naenkrat sem bil 20 tisoč kilometrov od doma, v državi, kjer nisem poznal nikogar, nisem govoril jezika. Začetek je bil res težak. A če imaš sanje in veš, zakaj to počneš, je vse lažje. Zato sem še vedno tukaj in hvaležen, da danes lahko živim takšno življenje.

Stična točka Finnove nekdanje in zdajšnje ekipe je tudi Allan Peiper, nekdanji športni direktor Tadeja Pogačarja, ki bo pri Red Bull - BORI - hansgrohe prevzel vlogo svetovalca. Foto: Ana Kovač

Kdo vam je stal ob strani v lepih in težkih trenutkih?

Veliko ljudi. Seveda moja družina – še posebej sestra Niamh in oče, ki sta oba povezana s kolesarstvom. Sestra danes vozi za ekipo Lidl - Trek. Zelo pomemben je tudi moj menedžer. V kolesarstvu se stvari pogosto spreminjajo, ekipe in ljudje prihajajo in odhajajo, on pa je stalnica. Vedno je z mano.

Posebej moram izpostaviti tudi Allana Peiperja, ki mi je zelo pomagal ob prestopu v UAE. Bil je moj mentor in mi pomagal razumeti svet profesionalnega kolesarstva. Zelo sem bil vesel, ko se je pridružil naši ekipi. Na pripravah na Majorki sva se znova srečala in oba sva bila zelo vesela snidenja.

Kako vidite svojo prihodnost in kje ste najmočnejši kot kolesar?

Vsako leto se naučim kaj novega. V preteklosti nisem povsem vedel, kakšen tip kolesarja sem. Poskušal sem biti klasičen hribolazec, a z leti – še posebej lalni – sem ugotovil, kje sem lahko najuspešnejši. Na dirkah, kot sta Tour Down Under ali Dirka po ZAE, predvsem na določenih etapah.

Letošnjo sezono je začel s skupno tretjim mestom na dirki Tour Down Under. Foto: Reuters

Očitno vam vročina ustreza.

Da, nimam težav z vročino. Nekaj svojih najboljših rezultatov sem dosegel prav v ekstremnih razmerah. Ustrezajo mi zaključki s krajšimi vzponi, ob določenih pogojih tudi zahtevni šprinti. Mislim, da je zelo pomembno, da kot kolesar ugotoviš, v čem si dober. Moj talent je precej specifičen, zato moram izbirati dirke, ki mi najbolj ustrezajo. Moj program je vsako leto bolj prilagojen mojim kvalitetam.

Kje boste začeli sezono?

Na dirki Tour Down Under, nato bom nastopil na državnem prvenstvu in zatem še na Dirki po Združenih arabskih emiratih. Podobno kot v prejšnjih letih.

Imate v načrtu katero od tritedenskih dirk?

Za zdaj še ne vem. Zagotovo ne bom nastopil na Giru, saj se ne ujema z mojim programom. Eden od ciljev pa je, da se prebijem v ekipo za Dirko po Franciji. Na začetku sezone je glede tega še veliko neznank – razen če si Remco ali Florian, ki imata nastop skoraj zagotovljen. Pri drugih bo odločala forma ob pravem času.

Če ne Tour, pa morda Vuelta s Primožem Rogličem, kjer bo lovil rekordno peto skupno zmago? Tudi vročina vam ustreza ...

Morda pa res, to bi bilo super. A za zdaj načrtujemo predvsem prvi del sezone, zato je o tem še prezgodaj govoriti.

Preberite še: