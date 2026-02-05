Nekdanji šef kolesarske ekipe Soudal QuickStep Patrick Lefevere nikoli ni šparal jezika, kot pravijo, a kadar beseda nanese na Ralpha Denka, menedžerja ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe, je pripravljen iti še precej dlje.

V pogovoru za belgijski La Dernière Heure je še enkrat več jasno pokazal, da med njim in Ralphom Denkom ni niti kančka simpatije. Ravno obratno. "Sovražim ga," je bil brez dlake na jeziku, ko je beseda nanesla na menedžerja ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe Ralpha Denka.

Ralph Denk v pogovoru s slovenskimi novinarji na medijskem dnevu na Majorki:

Belgijec se je v intervjuju obregnil ob vse pogostejšo prakso odkupovanja pogodb v profesionalnem kolesarstvu. Trend, ki po njegovem mnenju nevarno spodkopava sistem, je osebno izkusil ob prestopu Remca Evenepoela iz Soudal Quick-Step v Red Bull - BORA - hansgrohe.

"Remcov projekt sem pri Soudalu prodal za pet let," je poudaril. "Po treh letih so se začele težave. Denk mu je ponudil pogodbo in od takrat se to ni ustavilo. Šlo je celo tako daleč, da sem pri UCI (mednarodni kolesarski zvezi, op. a.) vložil pritožbo, saj pravila jasno določajo, da morajo ob prekinitvi pogodbe soglašati vse tri strani." Po njegovih besedah so bila pravila jasna, a Denk naj bi jih preprosto prezrl.

Ralph Denk Foto: Red Bull Content Pool

Lefevere priznava, da zamere, ki jih čuti do Denka, izvirajo prav iz tega obdobja. "Pravila so obstajala in on jih je ignoriral," je dodal.

Ob tem se je spomnil lastne izkušnje iz leta 1994 s Frankom Vandebrouckom, ko je bil sam vpleten v podoben primer. "Od takrat tega nisem več storil. Imel sem priložnost pripeljati Wouta van Aerta. Rekel sem mu, da lahko poravna odškodnino za prekinitev pogodbe. Ni je."

Po Lefevrovem mnenju pri UCI v zvezi s prestopom Evenepoela molčijo, ker se bojijo Red Bullove finančne moči. "V primeru tožbe ima Red Bull praktično neomejena sredstva, UCI pa bi to lahko finančno zlomilo," ocenjuje Lefevere.

Razkril je, da je že v obdobju, ko je Evenepoel še imel veljavno pogodbo pri Soudalu, začel tipati teren glede možnosti za prestop španskega kolesarja Juana Ayusa. "Pred leti sem stopil v stik z njegovim očetom, za vsak primer, če bi Remco odšel. A ker je bil kolesar pod pogodbo, zadeve nismo nadaljevali," je pojasnil.

Ayuso je od letošnje sezone član ekipe Lidl-Trek, kjer so odkupili njegovo dolgoročno pogodbo (do 2028) pri UAE Emirates.

