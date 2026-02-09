Nič več zobnih protez: takšna je najsodobnejša rešitev za brezzobost

Snemna zobna proteza je za mnoge ljudi rešitev, s katero se sprijaznijo. Ne zato, ker bi si je želeli, temveč ker morda ne poznajo drugih možnosti. Leta minevajo, kompromisi pa postajajo del vsakdana: previdnost pri prehranjevanju, nelagodje pri govorjenju, strah pred premikanjem proteze in občutek, da nasmeh ni več takšen, kakršen je bil. Mnogi se s tem naučijo živeti, a ostaja vprašanje – ali obstaja kaj boljšega?

Čeprav proteza lahko začasno nadomesti manjkajoče zobe, ne rešuje ključnega problema brezzobosti, to je postopnega propadanja čeljustne kosti. Prav nasprotno, dolgotrajno nošenje snemne proteze pogosto vodi v še večje spremembe v ustih, slabšo stabilnost in vedno več omejitev.

Na srečo sodobna implantologija danes ponuja rešitve, ki so še pred leti veljale za nedosegljive – tudi za ljudi, ki že dolgo nosijo protezo. All-on-4 in All-on-X lahko pomenita popolnoma novo kakovost življenja.

Dr. Zdenko Trampuš, DDS, ustanovitelj in vodja klinike Ortoimplant DENTAL SPA, je eden vodilnih implantologov v regiji z več kot 30-letnimi izkušnjami na področju napredne implantologije in celostne obnove zob. Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Zakaj se s snemno zobno protezo nikoli zares ne počutimo sproščeno?

Življenje s snemno zobno protezo pomeni stalno prilagajanje. Marsikdo se izogiba določenim vrstam hrane, govori bolj zadržano in se v družbi ne počuti povsem sproščeno zaradi strahu, da bi se proteza premaknila ali izpadla. Sčasoma se ti kompromisi zdijo samoumevni, a prav vsakodnevno nelagodje pogosto kaže, da proteza ne more nadomestiti občutka varnosti in funkcionalnosti, ki ga prinašajo fiksni zobje.

Ko zobje manjkajo, čeljustna kost postopoma izgublja svojo funkcijo in začne propadati. Posledice lahko vidimo in občutimo: spremembe obraznih potez, ugreznjen videz spodnje tretjine obraza, slabša stabilnost proteze ter vse pogostejše draženje dlesni. Strokovnjaki poudarjajo pomen pravočasne diagnostike in iskanja rešitev, ki poleg nasmeha človeku vrnejo tudi sproščenost pri povsem vsakdanjih aktivnostih.

All-on-4 in All-on-X – sodobna rešitev za brezzobost

Terapiji All-on-4 in All-on-X sodita med najsodobnejše rešitve za ljudi, ki so delno ali popolnoma brez zob oziroma že dalj časa nosijo zobno protezo. Gre za koncept fiksnih zob, pri katerem se celoten zobni lok stabilno namesti na manjše število implantatov, kar omogoča učinkovito in predvidljivo rešitev tudi v zahtevnejših primerih.

Prikaz implantološke rešitve ALL-ON-4, kjer je celoten zobni lok stabilno pritrjen na štiri strateško nameščene implantate. Takšna razporeditev omogoča izjemno stabilnost, naraven videz in polno funkcionalnost zob. Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Prednost tovrstnih metod je celosten pristop – ne rešuje se posameznih zob, temveč celotno funkcijo in videz nasmeha. Rešitvi All-on-4 in All-on-X sta zato primerni tudi za paciente, ki so bili v preteklosti prepričani, da zaradi stanja v ustih nimajo več druge možnosti kot snemno zobno protezo. Ključno vlogo pri tem igrata natančna diagnostika in individualno načrtovanje terapije.

V Ortoimplant DENTAL SPA se tovrstne terapije izvajajo z uporabo naprednih implantoloških tehnik in prilagojenim pristopom za vsakega pacienta posebej. Prav individualna obravnava omogoča, da se izbere najprimernejša rešitev glede na potrebe, stanje in pričakovanja posameznika.

Komu sta namenjeni rešitvi All-on-4 in All-on-X?

Rešitvi All-on-4 in All-on-X sta namenjeni pacientom, ki se soočajo z delno ali popolno brezzobostjo oziroma že dalj časa nosijo snemno zobno protezo. Primerni sta tudi za tiste, ki imajo zaradi dolgoletne brezzobosti ali drugih razlogov zahtevnejše stanje v ustih in so bili morda v preteklosti prepričani, da zanje ni več ustreznih rešitev.

Oče in sin z dr. Zdenkom Trampušem: potem ko si je oče pred sedmimi leti v kliniki Ortoimplant DENTAL SPA uredil nove zobe, se je za enako pot odločil tudi njegov sin. Zgodba lepo pokaže, kako pomembni sta zaupanje in dolgoročna izkušnja pri odločitvah za zdravljenje. Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Napredne implantološke metode

Pri načrtovanju terapij All-on-4 in All-on-X se v Ortoimplant DENTAL SPA po potrebi uporabljajo tudi napredne implantološke metode, ki omogočajo zdravljenje v zahtevnejših primerih. Med njimi so zigomatični, pterigoidni in transnazalni implantati ter individualizirani subperiostalni implantati, ki omogočajo stabilno rešitev tudi tam, kjer klasični pristopi niso primerni.

Prvi specialistično-diagnostični pregled je temelj vsake uspešne implantološke terapije. Njegov namen ni le ugotoviti, ali je pacient primeren kandidat za določeno rešitev, temveč celostno oceniti stanje v ustih in oblikovati individualen načrt zdravljenja, prilagojen potrebam in pričakovanjem posameznika.

Pregled v Ortoimplant DENTAL SPA vključuje funkcijsko-diagnostični pregled z maksilofacialno analizo (MFA), RTG-slikanje ortopantomograma ter 3D CBCT-slikanje zgornje in spodnje čeljusti. Poleg tega se opravijo fotografiranje in digitalno skeniranje trenutnega stanja ter specialistična obravnava, na podlagi katere se izdela celovit terapevtski koncept.

Specialistično-diagnostični pregled je prvi korak do individualno prilagojenega načrta zdravljenja, saj omogoča natančno oceno stanja in predstavitev vseh možnosti sodobne implantološke oskrbe. Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Poseben poudarek je na jasni predstavitvi vseh možnosti zdravljenja. Pacient tako dobi realno oceno svojega stanja, razume predlagano rešitev in se lahko informirano odloči za nadaljnje korake.

Fiksni zobje pomenijo več kot le estetsko rešitev

Za razliko od snemne proteze fiksni zobje na implantatih zagotavljajo stabilnost in funkcionalnost, ki ju v vsakdanjem življenju hitro občutimo. Ker so trajno nameščeni, omogočajo bolj zanesljivo žvečenje, jasnejši govor in večjo samozavest pri vsakodnevnih opravilih, brez strahu pred njihovim premikanjem ali izpadanjem.

Prav zato številni pacienti po prehodu na fiksno rešitev ne govorijo le o lepšem nasmehu, temveč predvsem o občutku varnosti in sproščenosti. Brez omejitev pri prehranjevanju in brez stalnega razmišljanja o protezi se kakovost življenja bistveno spremeni – pogosto bolj, kot so si sprva sploh predstavljali.

Med pacienti Ortoimplant DENTAL SPA je veliko takšnih, ki so snemno zobno protezo nosili več let. Pogosto so se sprva sprijaznili z omejitvami, saj so verjeli, da drugih možnosti nimajo. Šele ob specialistično-diagnostičnem pregledu so izvedeli, da zanje obstajajo sodobne rešitve, prilagojene njihovemu konkretnemu stanju in potrebam. Eden od pogostih scenarijev je, da se pacient po letih nelagodja in negotovosti odloči za fiksno rešitev All-on-4 ali All-on-X. Po terapiji mnogi poudarjajo predvsem spremembo v vsakdanjem življenju – večjo sproščenost pri prehranjevanju, samozavest pri govoru in občutek varnosti, ki ga s snemno protezo niso poznali. Takšni primeri potrjujejo, da je pravočasna diagnostika ključna in da se možnosti pogosto odprejo tam, kjer jih pacienti sami niso več pričakovali.

Zdravljenje poteka brez strahu in stresa

Velik del ljudi, ki že leta nosijo snemno zobno protezo, se zobozdravstvenih posegov ne izogiba le zaradi stanja v ustih, temveč tudi zaradi strahu ali preteklih neprijetnih izkušenj. V Ortoimplant DENTAL SPA je nastal edinstven protokol Dental SPA, ki združuje vrhunsko implantološko obravnavo z občutkom varnosti in sproščenosti.

Posebnost klinike je tudi možnost analgosedacije, ki je pacientom glede na indikacije na voljo med posegi. Gre za stanje zmanjšane zavesti, ki je ves čas pod nadzorom anesteziologa in omogoča, da pacient poseg doživi brez bolečine, strahu ali stresa.

Del Dental SPA protokola so tudi dodatni podporni tretmaji, kot so limfna drenaža, ozonoterapija, magnetoterapija, intravenski vitaminsko-mineralni eliksirji ter hiperbarična kisikova terapija. Pacientom je na voljo tudi Zuu Bar – edinstven prostor, kjer lahko počakajo v sproščenem okolju, brez značilnih zvokov in nelagodja klasičnih zobozdravstvenih ordinacij.

Njihov edinstveni protokol DENTAL SPA združuje vrhunsko medicino z okoljem, ki je zasnovano za pomiritev in podporo telesu. Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Dr. Martin Trampuš, dr. Zdenko Trampuš in Ivana Trampuš Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA