Domen Prevc preklinjal zaradi sestre Nike: Pogreznil bi se v zemljo

Posamična tekma smučarskih skakalcev na srednji skakalnici v Predazzu se ni izšla po slovenskih željah. Med Slovenci se je najbolj izkazal Domen Prevc, ki pa je v tesnem boju, kjer je štela vsaka desetinka točke, ostal brez svoje prve olimpijske medalje. Kaj so po tekmi povedali v taboru slovenske reprezentance?

V pričakovano izenačeni prvi seriji se je med Slovenci najbolje znašel Domen Prevc, ki je s 100 metri in osmim mestom ostal v igri za medaljo. Vloge sta glede na formo s treningov in poskusne serije zamenjala Anže Lanišek in Timi Zajc. Slednji je pristal pri 99 metrih in prvo serijo zaključil na 16. mestu, Lanišku pa se skok ni posrečil (97,5 m) in za las je ujel finalno serijo (28. mesto).

V finalu je Domen napadel oder za zmagovalce, pristal pri 105 metrih in prevzel vodstvo, a so sledili tudi odlični skoki tekmecev in vodilni mož svetovnega pokala je tekmo zaključil na šestem mestu. To je bil večer Nemca Philippa Raimunda, ki je postal olimpijski prvak, pa tudi mladega Poljaka Kacperja Tomasiaka, ki se je presenetljivo razveselil drugega mesta.

Anže Lanišek je bil po prvem nastopu na OI zelo razočaran. Foto: Guliverimage

Lanišek povedal 'po domače'

Lanišek je v finalni seriji potrdil, da ni v pravi dnevni formi; nov skromen skok ni omogočal konkretnega plezanja po razpredelnici, tekmo je zaključil na 26. mestu.

"Ne bom rekel, da so bile razmere krive. Jaz sem bil tisti, ki se je, po domače povedano, pos*al. Tako je, ni lepo, ni za televizijo. Ampak tako je," je bil po tekmi v prvi izjavi za kamero RTV iskren Domžalčan.

Pet mest je v finalu s slabšim skokom izgubil Zajc. Tekmo je končal na 21. mestu. "Težko je narediti velik preskok. Na koncu sem bil v finalni seriji, a brez presežka. Ko je konkurenca tako izenačena, je težko narediti to razliko. Sestaviti se mora marsikaj, od pogojev do doskoka in točk," se je z razpletom tekme na srednji skakalnici sprijaznil tudi Zajc.

Domen ne želi razočarati Nike

Dejstvo je, da se slovenska trojica na manjšo napravo, za kakršne v svetovnem pokalu že nekaj časa praktično ni prostora, ni uspela privaditi pravočasno. Varovancem Roberta Hrgote tako ostane boj za odličja na veliki skakalnici, še prej pa bo treba ujeti pravo formo za torkovo mešano ekipno tekmo, ki bo prav tako potekala na srednji napravi.

Domen Prevc na mešani ekipni tekmi ne želi razočarati sestre Nike. Foto: Reuters

Kljub šestemu mestu se bo veliko pričakovalo od svetovnega rekorderja, ki bo znova združil moči s sestro Niko Prevc. "Všeč mi je bilo, da sem naredil napredek. Da počasi stopnjujem formo v teh dneh, pripraviti se moramo na mešano tekmo in to opraviti tako, kot je treba. Rad bi na tej tekmi res pokazal prave skoke. Pa ne, da si jih na tej tekmi nisem želel, ampak jutrišnja ekipna tekma pomeni še več. Ko imaš zraven še mlajšo sestro ... Če pred kom ne želiš stvari zaje*ati, potem je to mlajša sestra. Če tam narediš napako, se lahko pogrezneš v zemljo," se je v terenskem studiu RTV-ja nasmejal Domen Prevc.

Robert Hrgota se je odločil, da na mešani ekipni tekmi nastopi tudi Anže Lanišek. Foto: Guliverimage

Kako je bil slovenski šampion zadovoljen s svojo predstavo? "Lahko bi bil bolj zadovoljen, lahko bi bil manj. Šesto mesto je tukaj, pred tekmo sem dejal, da bi bil vrstitve v najboljšo deseterico vesel. Bile so vsekakor rezerve, lahko bi se skoka še nekoliko bolj poklopila, lahko bi dobil kakšno točko več. Ampak to je šport, to so skoki, pričakovati je treba nepričakovano. Lepa popestritev za olimpijske igre," pravi Slovenec.

Na tekmo še Lanišek

Kot je dejal Hrgota, so njegovi varovanci na olimpijski tekmi morda tudi pregoreli v veliki želji. "Iz tega se učimo," pravi glavni trener slovenskih orlov.

Sprejel je tudi odločitev glede mešane ekipne tekme. Čeprav je ponedeljkovo tekmo višje zaključil Zajc, bo Slovenijo v torek zastopal Lanišek.