Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. T. K., STA

Torek,
3. 2. 2026,
10.47

Osveženo pred

1 ura, 19 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Primož Roglič Primož Roglič Tadej Pogačar Tadej Pogačar lestvica UCI

Torek, 3. 2. 2026, 10.47

1 ura, 19 minut

Lestvica Mednarodne kolesarske zveze

Pogačar kralj lestvice UCI, Slovenija zdrsnila na četrto mesto lestvice

Avtorji:
A. T. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Tadej Pogačar Komenda 2025 | Tadej Pogačar je že pet zaporednih sezon najboljši kolesar na svetu, od konca septembra 2021 ga nihče več ni zrinil z vrha lestvice Ucija.  | Foto Alen Milavec

Tadej Pogačar je že pet zaporednih sezon najboljši kolesar na svetu, od konca septembra 2021 ga nihče več ni zrinil z vrha lestvice Ucija. 

Foto: Alen Milavec

Slovenski zvezdnik Tadej Pogačar je sezono 2025 končal na vrhu lestvice Mednarodne kolesarske zveze Uci. Sedemindvajsetletnik je imel po 20 zmagah skoraj dvakrat toliko točk kot njegov najbližji zasledovalec, Danec Jonas Vingegaard. Razmerje moči ostaja nespremenjeno tudi po uvodni dirki sezone v Avstraliji.

Tadej Pogačar je že pet zaporednih sezon najboljši kolesar na svetu, od konca septembra 2021 ga nihče več ni zrinil z vrha lestvice Ucija. Slovenski as, ki je te dni presenetil z novo pričesko v slogu Eminema, bo svojo sezono odprl šele 7. marca na toskanskih makadamskih cestah v Sieni (Strade Bianche), kjer bo lovil rekordno četrto zmago.

Njegov najbližji zasledovalec Jonas Vingegaard pa predvidoma že prej; 16. februarja na dirki v Združenih arabskih emiratih, marca bo zanj glavni izziv dirka po Kataloniji.

Roglič bo sezono začel 9. marca na dirki Tirenno-Adriatico. | Foto: Red Bull Content Pool Roglič bo sezono začel 9. marca na dirki Tirenno-Adriatico. Foto: Red Bull Content Pool

Od Slovencev je drugi najboljši na lestvici 37-letni Primož Roglič, ki je na uvodu v leto 2026 na 34. mestu. Minulo sezono je dobil dirko po Kataloniji, sicer pa je imel obilico smole predvsem na Giru, ki ga je po številnih padcih predčasno končal. Dirko po Franciji je nato ob okrnjenih pripravah z osmim mestom končal prvič po letu 2020. Za začetek sezone ga čaka dirka od Tirenskega do Jadranskega morja, kjer bo lovil tretjo zmago, nato pa aprila še dirka po Baskiji in srečanje s Pogačarjem po Romandiji. Njegov glavni cilj sezone pa je španska Vuelta.

Od preostalih Slovencev so v točkovni zbir države - Slovenija je zdrsnila iz "top 3" in je po novem četrta reprezentanca na svetu - prispevali še Matej Mohorič (197. mesto), Jakob Omrzel (258.), Matevž Govekar (506.), Tilen Finkšt (519.), Gal Glivar, ki je napredoval za 652 mest in je po novem 521., ter Jaka Marolt (572.).

Slovenija je v seštevku držav četrta s 14.970 točkami. Pred njo so Belgija (18.213 točk), Danska (17.537) in po novem tudi Italija (15.104).

Na ženski lestvici je na vrhu Nizozemka Demi Vollering, najboljša Slovenka je Urška Žigart na 37. mestu. Več kot sto točk sta od Slovenk zbrali le še Eugenia Bujak (145. mesto), ki se je poslovila od poklicnega kolesarstva, in Nika Bobnar na 323. mestu.

Preberite še:

THUMB Pogi
Sportal Tadej Pogačar presenetil z novo barvo las
Remco Evenepoel
Sportal "Evenepoel ima lahko v kolesarstvu enak vpliv kot Verstappen v formuli 1"
Reli Monte Carlo Pogačar Roglič
Avtomoto Tadej Pogačar je doživel nekaj čisto novega #foto
OKS predstavitev reprezentance za Milano Cortina 2026
Sportal Slovenski olimpijci na poti v Italijo, tam jih bo pričakal tudi Primož Roglič

Primož Roglič Primož Roglič Tadej Pogačar Tadej Pogačar lestvica UCI
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.