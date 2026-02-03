Pogačar kralj lestvice UCI, Slovenija zdrsnila na četrto mesto lestvice

Slovenski zvezdnik Tadej Pogačar je sezono 2025 končal na vrhu lestvice Mednarodne kolesarske zveze Uci. Sedemindvajsetletnik je imel po 20 zmagah skoraj dvakrat toliko točk kot njegov najbližji zasledovalec, Danec Jonas Vingegaard. Razmerje moči ostaja nespremenjeno tudi po uvodni dirki sezone v Avstraliji.

Tadej Pogačar je že pet zaporednih sezon najboljši kolesar na svetu, od konca septembra 2021 ga nihče več ni zrinil z vrha lestvice Ucija. Slovenski as, ki je te dni presenetil z novo pričesko v slogu Eminema, bo svojo sezono odprl šele 7. marca na toskanskih makadamskih cestah v Sieni (Strade Bianche), kjer bo lovil rekordno četrto zmago.

Njegov najbližji zasledovalec Jonas Vingegaard pa predvidoma že prej; 16. februarja na dirki v Združenih arabskih emiratih, marca bo zanj glavni izziv dirka po Kataloniji.

Roglič bo sezono začel 9. marca na dirki Tirenno-Adriatico. Foto: Red Bull Content Pool

Od Slovencev je drugi najboljši na lestvici 37-letni Primož Roglič, ki je na uvodu v leto 2026 na 34. mestu. Minulo sezono je dobil dirko po Kataloniji, sicer pa je imel obilico smole predvsem na Giru, ki ga je po številnih padcih predčasno končal. Dirko po Franciji je nato ob okrnjenih pripravah z osmim mestom končal prvič po letu 2020. Za začetek sezone ga čaka dirka od Tirenskega do Jadranskega morja, kjer bo lovil tretjo zmago, nato pa aprila še dirka po Baskiji in srečanje s Pogačarjem po Romandiji. Njegov glavni cilj sezone pa je španska Vuelta.

Od preostalih Slovencev so v točkovni zbir države - Slovenija je zdrsnila iz "top 3" in je po novem četrta reprezentanca na svetu - prispevali še Matej Mohorič (197. mesto), Jakob Omrzel (258.), Matevž Govekar (506.), Tilen Finkšt (519.), Gal Glivar, ki je napredoval za 652 mest in je po novem 521., ter Jaka Marolt (572.).

Slovenija je v seštevku držav četrta s 14.970 točkami. Pred njo so Belgija (18.213 točk), Danska (17.537) in po novem tudi Italija (15.104).

Na ženski lestvici je na vrhu Nizozemka Demi Vollering, najboljša Slovenka je Urška Žigart na 37. mestu. Več kot sto točk sta od Slovenk zbrali le še Eugenia Bujak (145. mesto), ki se je poslovila od poklicnega kolesarstva, in Nika Bobnar na 323. mestu.

