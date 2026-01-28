Čeprav Remco Evenepoel sezone v dresu svoje nove ekipe Red Bull - BORA - Hansgrohe sploh še ni začel, so pričakovanja ob njegovem prihodu že zdaj izjemno visoka. Direktor moštva Ralph Denk verjame, da ima 26-letni Belgijec, olimpijski prvak v cestni vožnji in kronometru, potencial, da v kolesarstvu pusti podoben pečat, kot ga je Max Verstappen v formuli 1.

Pri Red Bull - BORA - hansgrohe so prepričani, da bo prihod Remca Evenepoela spremenil marsikaj. Ne le zaradi njegovih rezultatov, temveč tudi zaradi učinka na ekipo. Mnogi kolesarji naj bi se v njegovi senci lažje in brez pretiranega pritiska razvili v boljše tekmovalce.

V pogovoru za belgijski Het Nieuwsblad je Denk na vprašanje, ali lahko Evenepoel v eri, ki jo zaznamujeta Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard, zmaga na Dirki po Franciji, iskreno odgovoril, da odgovora na to vprašanje nima. "Nisem športni znanstvenik. To bi morali vprašati druge ljudi v ekipi. Vem pa, da so ti ljudje povsem prepričani, da lahko Remca naredijo še boljšega," je dejal.

Foto: Red Bull Content Pool

Kot glavni argument, zakaj vseeno verjame, da bi Evenepoel nekoč lahko osvojil Tour, je izpostavil čas. "Pogačar in Vingegaard sta starejša od njega. Poglejte zgodovino. Armstrong, Indurain, Merckx – tudi za največje superzvezdnike enkrat pride konec. Ko se rezervoar izprazni, mora biti Remco pripravljen."

Poudaril je, da Evenepoela v ekipo niso pripeljali le kot dodatnega vodjo. Kot primer je navedel upokojenega slovaškega zvezdnika Petra Sagana, ki je ekipo dvignil na povsem novo raven. "Res je, veliko je zmagoval. A predvsem je bil obraz moštva, ki nam je dal verodostojnost."

Takšna osebnost, poudarja Denk, dvigne celotno ekipo. "V njegovem zavetrju so se lahko razvili številni kolesarji," je dejal in spomnil, kako so mnogi v Saganovi senci začeli zmagovati. "Zato je bil Peter tako pametna naložba. In to pričakujem tudi od Remca."

Dotaknil se je še fraze o iskanju Maxa Verstappna kolesarstva, ki pogosto spremlja Red Bullov projekt. Ob tem je poudaril razliko: Verstappen je zrasel v Red Bullovem sistemu, medtem ko Evenepoel v ekipo rdečih bikov prihaja kot že oblikovan šampion. "Remco je zdaj z nami, a ga nismo mi razvili," je dejal in izpostavil, da se ta zgodba bolj prilega njihovim mlajšim talentom, ki odraščajo v ekipah pod okriljem Red Bulla.

Foto: Profimedia

Ko pa gre za vpliv, ki bi ga Evenepoel lahko imel na kolesarstvo, je Denk precej jasen: "Ali lahko Remco v kolesarstvu doseže enak učinek, kot ga je Verstappen v formuli 1? Mislim, da lahko." Na kratek seznam ikoničnih kolesarjev današnjega časa je postavil le tri. "Mislim, da trenutno nimamo prav veliko ikon v kolesarstvu. Sam lahko naštejem le tri: Mathieu van der Poel, Tadej Pogačar in Remco."

Kolesarji Red Bulla danes na Majorki med pripravami na ekipni kronometer Foto: Red Bull - BORA - hansgrohe

Evenepoel bo sezono začel jutri na Majorki, kjer bo nastopil na 19. izvedbi pokala Ses Salines, ki so ga organizatorji spremenili v 24-kilometrski ekipni kronometer. Prav s to disciplino se bo začela tudi letošnja Dirka po Franciji, zato je za ekipe piljenje te discipline izjemnega pomena. To je verjetno tudi razlog, da je Red Bull na dirko poslal tudi Floriana Lipowitza, drugega kapetana Red Bulla na Touru.

Ekipa Tadeja Pogačarja je od kolesarjev, ki so predvideni za nastop na Touru, na Majorko poslala Nilsa Politta, Marca Solerja in Pavla Sivakova.

