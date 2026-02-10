Na Otoku se obeta poseben nogometni večer, v katerem bi lahko nastopila oba slovenska legionarja v Premier League. Jaka Bijol, ki je nazadnje v Angliji nastopil 11. januarja, bo z Leedsom v 26. krogu angleškega prvenstva gostoval pri vročem Chelseaju, Manchester United pa bo z Benjaminom Šeškom iskal pot do pete zaporedne zmage na gostovanju pri West Hamu. V središču pozornosti bo usoda bujne pričeske navijača Uniteda Franka Iletta, ki je postal spletna atrakcija. V primeru nove zmage rdečih vragov bo šel namreč po 500 dneh pod škarje!

Uvodni dan 26. kroga angleškega prvenstva bo postregel s štirimi tekmami, oba kluba, pri katerih se dokazujeta slovenska legionarja, pa bosta gostovala v Londonu. Leeds United se bo mudil pri vročem Chelseaju, ki je pod vodstvom Liama Roseniorja v angleškem prvenstvu ujel zmagoviti ritem. Na zadnjih sedmih tekmah je modre popeljal do šestih zmag, spodrsnilo mu je le na povratni tekmi polfinala ligaškega pokala proti Arsenalu. Tako se bo Leeds nameril na zelo neugodnega tekmeca, prvič po 11. januarju pa bi lahko na Otoku zaigral Jaka Bijol. Poškodba stegenske mišice je že preteklost, na zadnji tekmi s Forestom (3:1) je že sedel na klopi. Bo zdaj po dolgem času še zaigral?

Jaka Bijol je nazadnje zaigral za Leeds 11. januarja. Foto: Reuters

Trener Daniel Farke ima sladke težave. Marsikateri strateg ne bi menjal zmagovitega konja, po drugi strani pa je Korošec, ko je bil zdrav, močno povzdignil kakovost in neprebojnost obrambne vrste, tako da bi lahko vrnil slovenskega branilca v začetno enajsterico. V obrambnem trojčku bodo tako najverjetneje združili moči Joe Rodon, James Justin in eden od dvojice Pascal Struijk in Jaka Bijol. Napovedi otoških medijih so si v tem različne.

V središču pozornosti tudi dolgolasi navijač

West Ham se je nekaj časa omenjal kot zimski snubec Žana Vipotnika. Foto: Guliverimage Podobno je tudi, kar se tiče napovedi o tem, kdo bi lahko začel dvoboj med West Hamom in Manchester Unitedom. Londonski klub se je med zimskim prestopnim rokom zanimal tudi za Žana Vipotnika (Swansea City), ki blesti v drugi ligi in je prvi strelec tekmovanja. Do sklenitve dogovora le ni bilo. Konjičan vztraja pri valižanskem klubu, Londončani si bodo skušali priigrati obstanek brez njega. Pod vodstvom Nuna Espirita Santa jim je končno steklo. Zmagali so trikrat na zadnjih štirih tekmah, a še vedno zasedajo 18. mesto, ki pelje v championship.

Še v boljši formi pa so pred vnovičnim gostovanjem v Londonu nogometaši Uniteda. Če bodo rdeči vragi na stadionu London upravičili vlogo favorita, nenazadnje na lestvici zasedajo visoko četrto mesto, bo to že njihova peta zaporedna zmaga. Kaj takšnega ni Unitedu uspelo že vse od februarja 2024. Če bi se to zgodilo zvečer, bi se v središču pozornosti znašel 29-letni navijač Frank Ilett. Ta je v začetku oktobra 2024, ko je United nizal katastrofalne rezultate pod vodstvom Erika ten Haga, javno napovedal, kako si ne bo strigel las vse do takrat, ko bo klub proslavljal pet zaporednih zmag.

Internet celebrity "The United Strand" Frank Ilett set a challenge last year: he would only cut his continuously growing hair when Manchester United achieved five consecutive wins pic.twitter.com/ySl7ybwE7n — David (@Seyiford) February 10, 2026

"Želel sem poskrbeti za malce humorja in pozitivne energije v času rezultatskih neuspehov," se je pozneje spominjal začetka obljube, s katero je postal spletna senzacija.

O navijaču spregovoril tudi Carrick

Klub ni zaigral bistveno bolje, razen osvojenega pokala FA ni bilo razlogov za zadovoljstvo. Ker so rdeči vragi še naprej nizali skromne rezultate, tako je bilo tudi po tem, ko je vodenje moštva prevzel Portugalec Ruben Amorim, je bila pričeska Iletta vse bolj bujna. United je v prejšnji sezoni osvojil le 15. mesto, izgubil tudi finale lige Europa, sredi te sezone pa je Old Trafford, čeprav je pred tem dobil kopico dragih okrepitev, zapustil še Amorim.

Nasledil ga je Michael Carrick, ki je rezultatsko krivuljo čudežno dvignil v nebo. Rdeči vragi so se prebudili in nanizali kar štiri zmage. Drugega za drugim so v prvenstvu premagali Manchester Cityja, Arsenal, Fulham in nazadnje Tottenham. United je zablestel, premagal tudi najboljša kluba na lestvici, med navijače se je vrnila evforija, končno pa bi lahko šel pod škarje tudi Ilett.

No, no es IA. Michael Carrick con Frank Ilett hoy en Old Trafford. pic.twitter.com/mKVPlKLYXG — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) February 7, 2026

''Moji otroci so me opozorili na njegovo obljubo, a se o tem seveda v slačilnici ne bomo pogovarjali na profesionalni ravni. Razumem, kaj doživlja, takšne stvari me nasmejejo, a to na koncu ne bo imelo kakšnega vpliva na nas,'' se trener Uniteda pred tekmo ne obremenjuje z usodo dolgolasega navijača. Rdeče vrage želi zadržati tik pod vrhom, zmaga nad West Hamom pa bi prinesla potreben mir pred daljšim premorom. Rdeče vrage namreč čaka 12 dni premora, saj so že izpadli iz pokala FA.

Šeško prvič od začetka pod vodstvo Carricka?

Benjamin Šeško je odločil zmagovalca na predzadnji tekmi United proti Fulhamu (3:2). Foto: Reuters Pri zadnjih uspehih je sodeloval tudi Benjamin Šeško, a spet ne v tolikšni meri, kot bi si želel. Še nikdar ni namreč pod taktirko Carricka zaigral od prve minute. Se bo danes znašel v začetni postavi? Na seznamu poškodovanih so Mason Mount, Matthijs de Ligt in Patrick Dorgu, za mesta v napadu pa se poleg Šeška potegujejo še Amad Diallo, Bruno Fernandes, Matheus Cunha in Bryan Mbeumo.

Na Otoku se omenja možnost, da bi se morda lahko Mbeumo, v tej sezoni prvi strelec Uniteda, preselil na desno stran namesto neprepričljivega Amada, v sredino, s tem pa tudi konico napada, pa bi se preselil novih igralnih minut še kako željni Šeško.

Mladi slovenski napadalec bo gostoval na stadionu London, kjer je pred desetimi leti gostoval NK Domžale in izgubil z 0:3. Takrat je bil Benjamin še 12-letni deček in nastopal za NK Radeče, nato pa je nadaljeval pot pri Krškem in leta 2018 prišel v Domžale. Danes bi tako lahko zaigral na objektu, kjer je njegov nekdanji klub, ki je v začetku leta neslavno propadel in izstopil iz 1. SNL, pred desetletjem igral odmevno evropsko tekmo, pred tem pa v Stožicah ugnal londonski klub z 2:1.

