Zneski, ob katerih boli glava: toliko milijonov so zapravili angleški klub

Avtorji:
Ž. L., STA

Četrtek,
5. 2. 2026,
19.48

Osveženo pred

25 minut

Četrtek, 5. 2. 2026, 19.48

25 minut

Ž. L., STA

Benjamin Šeško | Foto Reuters

Foto: Reuters

Angleški nogometni klubi so v letošnjem zimskem prestopnem roku za nakupe novih igralcev namenili 363 milijonov ameriških dolarjev oziroma 308 milijonov evrov, je zapisala Mednarodna nogometna zveza (Fifa). Nov pomemben posel je medtem uspel münchenskemu Bayernu.

Skupna vrednost prestopov v prvem mesecu letošnjega leta je znašala 1,95 milijarde dolarjev oziroma 1,65 milijarde evrov, kar je drugi najvišji znesek po rekordnem lanskem januarju, ko so klubi za nove okrepitve porabili 2,37 milijarde dolarjev oziroma 2,01 milijarde evrov.

Za najdražji nastop na Otoku je poskrbel londonski Tottenham, ki je za nakup Conorja Gallagherja iz španskega Atletica Madrida odštel 34,7 milijona funtov oziroma 40 milijonov evrov. Fifa je tudi zapisala, da so bili za angleškimi klubi največji porabniki moštva iz Italije, Brazilije, Nemčije in Francije.

Letošnji januar je bil rekorden tudi v ženskem nogometu, saj so klubi porabili 10,8 milijona dolarjev oziroma 9,16 milijona evrov, kar je 85 odstotkov več kot v istem obdobju minulega leta.

Najbolj razsipni so bili znova v Angliji, Manchester City je za nakup ameriške reprezentantke Sam Coffey iz ekipe Portland Thorns odštel 5,03 milijona ameriških zelencev oziroma 4,26 milijona evrov.

Serge Gnabry ostaja zvest Bayernu. | Foto: Reuters Serge Gnabry ostaja zvest Bayernu. Foto: Reuters Po Gnabryju še Upamecano?

Pomembno pogodbo so v četrtek podpisali tudi v Münchnu. Serge Gnabry je zvestobo Bavarcem podaljšal do leta 2028. Stara pogodba bi potekla ob koncu letošnje sezone. 

Gnabry je član nemških prvakov od leta 2017, doslej je zbral šest naslov nemškega prvaka in enkrat osvojil ligo prvakov. Za Bayern je zbral 311 nastopov, dosegel je sto golov in sodeloval pri pripravi še 69 s podajami.

"Ko sem začel pri Bayernu, si nisem mislil, da bom po koncu te pogodbe v klubu več kot deset let. Moj cilj je vedno napredovati, imamo močno ekipo in lahko dosežemo še veliko," je ob podaljšanju dejal Gnabry. Finančnih podrobnosti v klubu niso razkrili.

Naslednja naloga Bayerna bo podaljšanje sodelovanja še s francoskim branilcem Dayotom Upamecanom, ki naj bi mu v klubu ponudili pogodbo z letno plačo 20 milijonov evrov.

