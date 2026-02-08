Grozljivka na smuku: drzna vožnja Lindsey Vonn se je zelo slabo končala

Sanje ameriške smučarske zvezdnice Lindsey Vonn o novi olimpijski medalji so se končale na najbolj klavrn način. Enainštiridesetletna Američanka, ki je danes kljub poškodbi sprednje križne vezi nastopila na olimpijskem smuku v Cortini, je grdo padla in verjetno poškodbo še poslabšala. S prizorišča so jo odpeljali s helikopterjem.

Ameriška veteranka Lindsey Vonn, ki si je pred dobrim tednom dni ob padcu na smuku v Crans Montani poškodovala sprednjo križno vez v levem kolenu, se je brezkompromisno podala v lov na četrto olimpijsko medaljo v karieri. Kljub opozorilom in tveganju je vztrajala pri nastopu na najpomembnejši tekmi sezone, v kateri je nizala izjemne rezultate.

Žal so se njeni načrti razblinili že po 13 sekundah, ko je v zgornjem delu proge med premagovanjem manjše grbine in vratc izgubila ravnotežje in grdo pristala na snegu. Nekaj minut je ležala brez pomoči, slišati je bilo pretresljive krike, nato so ji le nudili pomoč, kot kažejo televizijski posnetki.

Organizatorji so tekmo za daljši čas prekinili, prizorišče pa je obnemelo v tišini.

Lindsey Vonn je ena najboljših smučark v zgodovini. Vsega skupaj je osvojila 84 zmag, več jih imata le Šved Ingemar Stenmark (86) in rojakinja Mikaela Shiffrin (108). Do dveh zmag je prišla to zimo po vrnitvi v beli cirkus po tekmovalni upokojitvi leta 2019. Je najuspešnejša smučarka v obeh hitrih disciplinah, upoštevajoč dosežke žensk in moških, in je rekorderka s 45 zmagami na smukih za svetovni pokal ter 71 stopničkami v kraljevski disciplini ter z 49 stopničkami in 28 zmagami v superveleslalomu.

