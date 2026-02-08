Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Nedelja,
8. 2. 2026,
12.25

Grozljivka na smuku: drzna vožnja Lindsey Vonn se je zelo slabo končala

Olimpijske sanje Lindsey Vonn so se končale na krut način, s padcem in verjetno novo poškodbo.

Olimpijske sanje Lindsey Vonn so se končale na krut način, s padcem in verjetno novo poškodbo.

Foto: Guliverimage

Sanje ameriške smučarske zvezdnice Lindsey Vonn o novi olimpijski medalji so se končale na najbolj klavrn način. Enainštiridesetletna Američanka, ki je danes kljub poškodbi sprednje križne vezi nastopila na olimpijskem smuku v Cortini, je grdo padla in verjetno poškodbo še poslabšala. S prizorišča so jo odpeljali s helikopterjem.

Lindsey Vonn ZOI 2026
Sportal V živo: žalosten konec Lindsey Vonn, Štuhec skromna

Ameriška veteranka Lindsey Vonn, ki si je pred dobrim tednom dni ob padcu na smuku v Crans Montani poškodovala sprednjo križno vez v levem kolenu, se je brezkompromisno podala v lov na četrto olimpijsko medaljo v karieri. Kljub opozorilom in tveganju je vztrajala pri nastopu na najpomembnejši tekmi sezone, v kateri je nizala izjemne rezultate.

Lindsey Vonn ZOI 2026 | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Linsdey Vonn padec ZOI 2026 | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage Lindsey Vonn | Foto: Reuters Foto: Reuters

Žal so se njeni načrti razblinili že po 13 sekundah, ko je v zgornjem delu proge med premagovanjem manjše grbine in vratc izgubila ravnotežje in grdo pristala na snegu. Nekaj minut je ležala brez pomoči, slišati je bilo pretresljive krike, nato so ji le nudili pomoč, kot kažejo televizijski posnetki.

Organizatorji so tekmo za daljši čas prekinili, prizorišče pa je obnemelo v tišini.

navijači ZDA | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

navijači ZDA | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Lindsey Vonn je ena najboljših smučark v zgodovini. Vsega skupaj je osvojila 84 zmag, več jih imata le Šved Ingemar Stenmark (86) in rojakinja Mikaela Shiffrin (108). Do dveh zmag je prišla to zimo po vrnitvi v beli cirkus po tekmovalni upokojitvi leta 2019.

Je najuspešnejša smučarka v obeh hitrih disciplinah, upoštevajoč dosežke žensk in moških, in je rekorderka s 45 zmagami na smukih za svetovni pokal ter 71 stopničkami v kraljevski disciplini ter z 49 stopničkami in 28 zmagami v superveleslalomu.

