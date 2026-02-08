Hrvat z zadetkom razjezil Bayern, nato je počila petarda

V uvodnem dvoboju 21. kroga nemškega prvenstva sta se Union Berlin in Eintracht razšla z delitvijo točk (1:1). Albert Riera je bil na pragu debitantske zmage v Nemčiji, a so Berlinčani v izdihljajih tekme prišli do enajstmetrovke in izenačenja. Borussia Dortmund je v soboto z zmago proti Wolfsburgu z 2:1 vsaj začasno prepolovila zaostanek za vodilnim Bayernom na le tri točke, a so Bavarci odgovorili s prepričljivo zmago nad Hoffenheimom (5:1) in znova ušli rumeno-črnim na +6. Gostje so zaradi rdečega kartona hitro ostali z igralcem manj, a so po zadetku Hrvata Andreja Kramatića vseeno izenačili na 1:1. Ta zadetek je razjezil Bavarce, ki so do konca srečanja na krilih Harryja Kana in Luisa Diaza napolnili mrežo gostov.

Andrej Kramarić je na gostovanju Hoffenheima izenačil na 1:1, a je Bayern nato v zaključku prvega polčasa z igralcem več povišal prednost na 3:1. Foto: Reuters

Petek je bil velik dan v trenerski karieri Alberta Riere. 43-letni Španec, ki je v Sloveniji osvajal lovorike tako z Olimpijo kot tudi Celjem, je med sezono sprejel mikavno ponudbo iz Frankfurta. Eintracht je pred njegovim prihodom nanizal štiri poraze, v prvenstvu pa padel na osmo mesto, ki sploh ne pelje v Evropo. Ker je bil neuspešen tudi v ligi prvakov in pokalu, lahko sezono reši le še dvig na lestvici, s katerim bi si orli zagotovili vstopnico za Evropo.

Le Guardiola, Alonso in ... Riera!

Xabi Alonso je z Bayerjem osvojil dvojno nemško krono. Foto: Reuters Ta podvig bo skušal izpeljati Riera, šele tretji Španec, ki je sprejel izziv trenerskega dela v bundesligi. Svoja rojaka, ki sta delovala v Nemčiji, pozna zelo dobro in se z njima tudi druži. Oba spadata med trenersko smetano na svetu. To sta Josep Guardiola in Xabi Alonso, ki sta nekdaj Bayern in Bayer popeljala do številnih lovorik.

Za Riero je bil prvi cilj torej prekiniti črni niz porazov in se iz Berlina, kjer sta se pomerila soseda z lestvice, vrniti z zmago. Cilj je izpolnil le deloma; serija porazov je prekinjena, a se Majorčan v Frankfurt ne vrača kot junak s tremi točkami.

Hojlund izključen

Debitantski trenerski nastop v Nemčiji se je z Riero zaključil z remijem, čeprav je v prestolnici že močno dišalo po zmagi gostov. Velik del obračuna je zaznamovala šahovska partija, v kateri je bilo zares lepih priložnosti zelo malo.

Eintracht je sicer na trenutke igral v prepoznavnem slogu Riere in povsem gospodaril na igrišču (na koncu 73-odstotna posest žoge), a je bila ta premoč večino časa jalova. Nato je goste v 83. minuti s sijajnim zaključkom v vodstvo popeljal Nathaniel Brown.

Strateg z Balearov je bil blizu velikega uspeha, a sledil je hladen tuš. Vsega tri minute kasneje je Oscar Hojlund s posredovanjem v svojem kazenskem prostoru domačim podaril enajstmetrovko, ob tem pa si je prislužil še drugi rumeni, posledično rdeči karton in izključitev. Strel z bele točke je nezanesljivo, a dovolj dobro izvedel Leopold Querfeld in tekmeca sta se razšla z remijem.

Albert Riera in njegov pomočnik Lorenzo Dolcetti sta se razveselila zadetka Nathaniela Browna. Foto: Guliverimage

Drugačno bo tudi izvajanje avta

Španec je skušal takoj po prihodu povzdigniti energijo v slačilnici. Prepričan je, da je v kratkem obdobju storil veliko dobrega. V očeh varovancev je prepoznal željo po uspehu in svetli prihodnosti, Nemcem pa obljublja tudi povsem drugačno igro Eintrachta, v kateri ne bo manjkalo sprememb.

"Igralci so pripravljeni. V njihovih očeh sem videl, da razumejo moje napotke. Marsikaj bo drugače. Posvetili smo se delu na različnih področjih. Celo izvajanje žoge iz avta bo drugačno. Ne bolje, ne slabše, ampak v našem novem slogu," je ob prihodu v Nemčijo pojasnjeval gostobesedni Riera, ki s svojo karizmo vzbuja veliko zanimanja javnosti.

Dortmundčani so zmagali 14. v sezoni. Foto: Reuters

Bayern znova ušel Dortmundu na +6

Drugouvrščena Borussia Dortmund je v soboto gostovala v Wolfsburgu in zmagala z 2:1. Rumeno-črni so s tem zaostanek za vodilnim Bayernom vsaj do nedelje prepolovili na le tri točke. Dortmund je v vodstvo v 38. minuti povedel Julian Brandt, nato je na 1:1 v 52. minuti poravnal Konstantinos Koulierakis. V zaključku pa je nato Borussii Dortmund tri točke v 87. minuti zagotovil Serhou Guirassy.

Precej manj uspešen je bil Stuttgart. Četrti ekipi bundeslige je v boju za naslov ali vsaj za mesta v ligi prvakov tokrat spodrsnilo v Hamburgu. St. Pauli je z goloma Danela Sinanija in Manolisa Saliakasa povedel z 2:0, Jamie Leweling je ob koncu le ublažil poraz.

Nogometaši Bayerna so na osrednji tekmi 21. kroga nemškega prvenstva pred domačimi gledalci premagali Hoffenheim s 5:1. Po 17. sezonski zmagi so še naprej trdno v vodstvu, drugouvrščena Borussia Dortmund zaostaja šest, tretjeuvrščeni Hoffenheim pa 12 točk.

Luis Diaz je dosegel kar tri zadetke za Bayern. Foto: Reuters

Bavarska zasedba je rutinsko opravila svojo nalogo proti "hitu" nemškega prvenstva. Na roko jim je šlo tudi dejstvo, da so od 17. minute naprej imeli številčno premoč, potem ko je rdeči karton prejel Kevin Akpoguma.

Za Bayern je "hat-trick" dosegel Kolumbijec Luis Diaz, dva gola pa je prispeval Anglež Harry Kane. Slednji je s 24 doseženimi goli prvi strelec bundeslige, na drugem mestu pa je že Dias s 13 zadetki. Za Hoffenheim je edini gol dosegel Hrvat Andrej Kramarić.

Leipzig je na prvi nedeljski tekmi v Kölnu zmagal z 2:1. Za saško ekipo je oba gola prispeval Avstrijec Christoph Baumgartner, za gostitelje po je zadel Jan Thielmann.

