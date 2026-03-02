Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ka. N., STA

2. 3. 2026,
13.28

Na območju mariborske Kalvarije ta teden gozdarska dela

Ka. N., STA

Kalvarija | Foto STA

Foto: STA

Od danes do petka v okolici cerkve na območju mariborske Kalvarije potekajo gozdarska dela. Kot so sporočili iz Mestne občine Maribor (MOM), urejajo razgledišče, zato vse mimoidoče pozivajo, naj se delovišču ne približujejo.

Ob tem na mariborski občini dodajajo, da je zaradi nedavnega snegoloma začasno zaprt odsek poti, ki vodi od Trubarjeve ceste mimo kapelic do cerkve na Kalvariji. Podrtih je več dreves, nekatera so obvisela, zato zaradi nevarnosti pohodnike pozivajo, naj do nadaljnjega uporabljajo druge poti. Sanacija poteka, so navedli.

