Ganljive zadnje besede Alberta Riere

Slovenija mu je dala ogromno, od danes pa se bo Albert Riera, nekdanji zvezdnik španskega nogometa, ki se je kot trener uveljavil prav na sončni strani Alp, dokazoval v Nemčiji. V Frankfurtu je tudi uradno sklenil pogodbo z Eintrachtom, pred odhodom iz Celja pa je izpostavil, da je najbolj ponosen, da so v klubu iz knežjega mesta iz slovarja izbrisali dve besedi: strah in pragmatičnost.

Poslovil se je čustveno, z veliko točko na štajerskem derbiju v Ljudskem vrtu (3:3). Igralci so mu pripravili špalir, zaradi navijačev s številnimi transparenti se mu je orosilo oko, sam pa ni skrival ganjenosti v zadnjih medijskih nastopih pred odhodom v Nemčijo. Bilo je ganljivo, Slovenijo je zapustil s solznimi očmi, vse skupaj pa pojasnil v iskrenem pogovoru za klubsko stran. Dal je vedeti, da zapušča kraj, kjer je bil srečen.

Celjane je zadnjič vodil na štajerskem derbiju v Mariboru (3:3). Foto: Jure Banfi

"Ne vem, ali bom v prihodnosti še kdaj delal v Celju ali ne, je pa Celje postalo moj drugi dom. Slovenija je postala moj drugi dom. Brez Slovenije in Celja ne bi mogel napraviti tega koraka," je hvaležen vsem, da so ga v Sloveniji sprejeli in mu omogočili, da je igralce popeljal do želenega sloga in identitete, ki v marsičem izstopa iz povprečnih slovenskih okvirjev. To je prvič storil že pri Olimpiji, še temeljiteje pa je na to področje posegel v Celju.

Kdo bo njegov naslednik?

Valerij Kolotilo išče najprimernejšega kandidata, ki bi prevzel vodenje članske ekipe Celja. Foto: NK Celje Igralce je prepričal, da mu lahko zaupajo. Medsebojno spoštovanje je začelo ustvarjati imenitne sadove skupnega dela, v katerem so uživali vsi – tako igralci kot tudi on. "Skupaj smo bili močnejši. Naredili smo veliko dobrih stvari, ki jih ne bi mogli, če klub ne bi imel jasno postavljene vizije," je izpostavil 43-letni Španec, ki je Slovenijo zapustil kot trofejni trener.

Celjane je lani popeljal do pokala, imel prste vmes pri osvojitvi naslova v sezoni 2023/24, pred tem pa je zmaje popeljal do dvojne krone. Obstaja tudi velika verjetnost, da bo v almanahih zapisan kot tisti, ki je imel prste vmes pri novem naslovu prvaka (2025/26). Celjani imajo še vedno visoko prednost pred tekmeci, najbližji Koper po uvodnem dejanju spomladanskega dela zaostaja deset točk, pred vodstvom kluba na čelu s predsednikom Valerijem Kolotilom pa je zahtevna naloga. Koga zdaj postaviti na vroči celjski stolček?

Celjane zapušča z ogromno prednostjo pred tekmeci v 1. SNL. Foto: Jure Banfi

Če bi vprašali Riero, to niti ni tako pomembno vprašanje, saj je prepričan, da je vključno z zadnjimi pripravami na Majorki igralce pripravil tako dobro, da bodo znali sami nadaljevati njegovo filozofijo dela, s katero ustvarjajo najboljše rezultate v Sloveniji. A vseeno, vodstvo celjskega kluba je pred veliko odločitvijo, ali pripeljati tujca ali pa predstavnika domače trenerske stroke. Pri zadnjih pa ima Riera nemalo pomislekov, zlasti tistih, ki prisegajo na tako imenovano pragmatičnost, zaradi katere je skrb za dosego želenega rezultata večja od stopnje tveganja ter neustrašnega boja s tekmecem, pri katerem želiš doseči cilj s pomočjo dominantnega nogometa.

Strah in pragmatičnost? Teh besed ni v njegovem slovarju.

Ironija je, da bi lahko Riera v Celju ostal le s pomočjo Nogometne zveze Slovenije (NZS). Če bi krovna zveza ob koncu leta 2025 sprejela njegov drzen predlog, da bi vzporedno opravljal tako vlogo trenerja Celja kot tudi selektorja slovenske izbrane vrste, bi še naprej deloval v mestu ob Savinji. Tako pa je sprejel mikavno ponudbo iz Nemčije, ki se ne pojavi vsak dan in je lahko v ogromen ponos slovenskemu nogometu.

Celjski navijači so mu zaželeli veliko sreče na delu v Nemčiji Foto: Jure Banfi

Riera Sloveniji želi veliko sreče, ob odhodu pa je svojim naslednikom, v mislih je imel tudi novega selektorja Boštjana Cesarja, namenil slednje sporočilo: "V tem klubu smo iz slovarja izbrisali besedo strah. Vedeli smo, kaj moramo narediti. Vedeli smo, kako moramo to narediti. Vedeli smo, da bomo tudi izgubljali tekme, a smo tudi vedeli, da jih bomo več dobili kot pa izgubili. To pa smo storili brez te besede, ki mi ni všeč. Brez pragmatičnosti. Te besede ni bilo v našem slovarju. Ne poznamo niti besede strah," je izpostavil Španec, ki je uspehe s slovenskima kluboma dosegal na drugačen način kot na primer Matjaž Kek s slovensko reprezentanco na Euru. Ali pa nekoč v ligi prvakov Maribor, ki je zelo prisegal na pragmatičnost.

Riera je Celje zapustil s toplim občutkom, saj verjame, da je klub na dobrih temeljih in lahko v prihodnosti uresniči svoje cilje. "Upam, da bo Celje nadaljevalo po tej poti. Želim mu vse najboljše."

Odpira novo poglavje v karieri

Pri Eintrachtu je nasledil Dina Toppmöllerja. Foto: Guliverimage Takoj po tekmi v Mariboru se je v družbi menedžerja Andyja Bare odpravil v Frankfurt, kjer ga čakajo povsem drugačni odri. Zdaj bo igral pred nabito polnimi tribunami na velikanskih stadionih. Nekdanji as španskega nogometa jih je vajen, saj je v karieri igral za številne velike klube. Njegov dom bo zdaj stadion v Frankfurtu, kjer je Slovenija leta 2024 tudi s celjskim kapetanom Žanom Karničnikom imenitne nastope na Euru sklenila z izpadom proti Portugalski.

V Frankfurtu je danes uradno sklenil sodelovanje z Eintrachtom, ki ga bo skušal potegniti iz krize. Štirje zaporedni porazi so klub, katerega igralski kader je vreden skoraj 400 milijonov evrov, pahnili na osmo mesto, ki ne pelje v Evropo, za nameček pa so izpadli še v ligi prvakov. Prva naloga Riere bo obnovitev odnosa z igralci, ki je šepal pri njegovem predhodniku Dinu Toppmöllerju.

Za Bild je napovedal, na kaj se bo najbolj usmeril prvi dan: "To bo čustven dan. Na prvem druženju z igralci se ne bomo pogovarjali o taktiki. Pogovarjali se bomo o osebnih stvareh, skupinskem duhu, disciplini, pravilih. Pri tem se bomo gledali v oči. Moramo si zaupati. Igralcem je treba vcepiti samozavest. Šele nato jim bom pojasnil, kako se braniti in kaj pričakovati v igri v napadu," je izpostavil Riera.

Eintracht je leta 2022 osvojil ligo Europa, zadnjo lovoriko v Nemčiji, to je bil pokal, pa je proslavljal leta 2018. Kapetan je branilec Robin Koch, velik ugled v zasedbi uživa izkušeni Nemec Mario Götze, junak finala SP 2014, v napadu je tudi trenutno poškodovani Belgijec Michy Batshuayi. Riera bo Eintracht prvič vodil v petek zvečer, ko bo gostoval pri berlinskem Unionu.