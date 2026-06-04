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Avtor:
Š. L.

Četrtek,
4. 6. 2026,
9.58

Osveženo pred

19 minut

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ABA liga ABA liga ABA Dubaj Partizan Beograd Aleksander Sekulić Klemen Prepelič

Četrtek, 4. 6. 2026, 9.58

19 minut

Liga ABA, finale

Sekulić proti Partizanu začenja boj za naslov

Avtor:
Š. L.

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Dubaj, Aleksander Sekulić | Dubaj bo kot najboljša ekipa rednega dela v finalu imel prednost domačega igrišča. | Foto Budućnost VOLI/Filip Roganović

Dubaj bo kot najboljša ekipa rednega dela v finalu imel prednost domačega igrišča.

Foto: Budućnost VOLI/Filip Roganović

V ligi ABA se bo danes začela finalna serija med Dubajem, ki ga vodi Aleksander Sekulić, in Partizanom, ki brani naslov. Ekipi v finalu igrata na tri zmage.

Za Dubaj je to zgodovinski trenutek, saj se je v drugi sezoni obstoja kluba zavihtel v finale. Ob tem se klub iz Emiratov po dolgem času vrača v Coca-Cola areno, potem ko je zadnje mesece domače tekme igral v Zenici. Črno-beli na drugi strani lovijo rekordni deveti naslov prvaka lige ABA in si prizadevajo, da uspešno ubranijo lovoriko, ki so jo osvojili v prejšnji sezoni. Pred finalom je še posebej zanimivo dejstvo, da nobeni od teh dveh ekip še ni uspelo zmagati na gostujočem terenu tekmeca. Dubaj je zmagal na vseh treh prejšnjih srečanjih v Dubaju, medtem ko je ekipa Partizana na vseh štirih domačih srečanjih premagala nasprotnika iz Emiratov.

Liga ABA, finale:

Četrtek, 4. junij:

Petek, 6. junij:

Sreda, 10. junij:

Finale lige ABA

Dubaj (1) - Partizan (2)  /0:0/

// – izid v zmagah; igrajo na tri zmage

Lestvici po drugem delu:

Najboljših osem:

Skupina za obstanek:

Miloš Teodosić
Sportal Srb po upokojitvi v novi vlogi
Dejan Jakara
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ABA liga ABA liga ABA Dubaj Partizan Beograd Aleksander Sekulić Klemen Prepelič
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