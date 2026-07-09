Ob 22. uri se bosta v uvodnem četrtfinalnem dejanju SP 2026 v Bostonu udarila Francija in Maroko. Galski petelini so favoriti. V središču pozornosti bo francoski kapetan Kylian Mbappe, ki je v zadnjih dneh doživljal neprijetnosti tako na igrišču (ostra igra in provokacije Paragvajcev) kot tudi izven (rasistične žaljivke paragvajske senatorke). V pripravljenosti je tudi francoska policija. Ko sta se Francija in Maroko nazadnje pomerila, so ''modri'' zmagali v polfinalu SP 2022 (2:0), je bilo zelo nemirno na pariških ulicah. Maroko, zadnji predstavnik Afrike na SP 2026, se želi maščevati Francozom za boleč poraz v Katarju. Selektor Mohamed Ouahbi ne skriva visokih ciljev.

Četrtek, 9. julij:

Dvoboj med Francijo in Marokom bi lahko predstavljal pašo za oči, saj sta obe ekipi nagnjeni k odprtemu, kombinatornemu in napadalnem slogu nogometa.

"Pred štirimi leti smo se pomerili v polfinalu SP. Nato so igrali tudi v finalu afriškega pokala narodov. Maroko ima izjemno ekipo z vrhunskimi posamezniki. Na SP niso prišli igrati. Sem so prišli po naslov prvaka. Radi napadajo in dosegajo zadetke. Na to moramo biti pripravljeni," opozarja Didier Deschamps, 57-letni francoski selektor, ki se bo po SP 2026 poslovil od vročega stolčka. Če bi galski petelini danes senzacionalno doživeli poraz, bi tako Deschamps še zadnjič vodil Francijo.

Mohamed Ouahbi vlogo favorita pripisuje Franciji, a vseeno verjame, da bi ji lahko prekrižal načrte. Foto: Reuters

Maroko verjame v uspeh. Selektor Mohamed Ouahbi za letošnje predstave na SP 2026 levov z Atlasa prejema pohvale, za Maročane bo danes stiskala pesti vsa črna celina. "Nočem, da bi nas spremljal občutek, kako je to, kar smo naredili do zdaj, nekaj velikega, vse, kar bi storili še več, pa bi bil le bonus. Ne, naš edini bonus je osvojitev svetovnega naslova," Maročan ne skriva visokih ciljev.

Quahbi se je sicer rodil v Evropi (Bruselj). Podobno velja tudi za večino njegovih izbrancev. V domovini na severu Afrike se jih je rodilo le sedem, kar 19 pa v drugih državah. Vratar Yassine Bounou, junak dramatične zmage v 1/16 finala proti Nizozemski, se je rodil v Kanadi, kar 18 njegovih soigralcev pa v Evropi. Od tega šest v Franciji, tako da jih danes čaka s čustvi nabito srečanje.

Teorije zarote glede sodnika. Bo pomagal Franciji?

Facundo Tello je na tem prvenstvu najprej delil pravico na srečanju med Kanado in BiH. Foto: Reuters Glavni sodnik srečanja bo Argentinec Facundo Tello. To je sprožilo nemalo teorij zarote o tem, kako bi lahko Južnoameričan pomagal Francozom do napredovanja v tej meri, kolikor je francoski sodnik Francoix Letexier Argentincem na nedavni poslastici osmine finala. Takrat so gavči po epskem preobratu strli srca Egipčanov z zmago 3:2, po dvoboju pa je bilo ogromno pripomb na sodniške odločitve Francoza.

Francija ima na voljo zvezdniško zasedbo, v kateri izstopa atomski napad. S podajami ga polni Michael Olise, največ zadetkov pa dosegata Ousmane Dembele in Kylian Mbappe. Slednji s sedmimi goli na lestvici najboljših strelcev zaostaja le za nekdanjim klubskim soigralcem Lionelom Messijem. Po vseh neprijetnostih, ki jih je doživljal na zelenici proti agresivnim Paragvajcem, pa tudi po javnem napadu paragvajske senatorke, ki mu je namenila rasistične žaljivke, je francoski kapetan kamerunskih korenin nared za srečanje proti Maroku.

Se bo Didier Deschamps znova priklonil Kylianu Mbappeju za imenitne predstave? Foto: Reuters

Tako zagotavlja tudi njegov selektor. Mbappe je v dresu Francije na tem prvenstvu v izjemni formi. Je kapetan, pravi vodja reprezentance, na večni lestvici najboljših strelcev SP pa, čeprav ima komaj 27 let, vztrajno lovi rekorderja Messija. Glede na to, koliko svetovnih prvenstev bi še lahko odigral v karieri, bo skoraj zagotovo v prihodnosti tudi na tem področju postavil nove mejnike.

Mbappe proti prijateljema, znova nemirno v Parizu?

Achraf Hakimi se želi z Marokom še drugič zapored uvrstiti v polfinale SP. Foto: Reuters Danes bo imel opravka s prijateljema, s katerima si je oziroma si deli slačilnico. Z Achrafom Hakimijem, ponosnim kapetanom Maroka, sta sodelovala tri sezone na Parku princev pri PSG, z Brahimom Diazom pa družno branita barve madridskega Reala. Če Mbappe pri Realu ne more biti zadovoljen tako z rezultati kot tudi vzdušjem v ekipi, pa je povsem drugače v francoski reprezentanci. Vlada čarobna kemije, igralci pa želijo narediti vse, da bi se Deschampsu za vse, kar je v zadnjih 14 letih napravil za Francijo, zahvalili z naslovom prvaka.

Maroko bo v tekmo vstopil brez najboljšega strelca Ismaela Saibarija. Novopečeni zvezdnik Bayerna se je poškodoval proti Kanadi, njegova odsotnost pa predstavlja skrb manj za francosko obrambo, ki proti Paragvaju ni imela veliko dela.

Leta 2022 je bilo po srečanju Francije in Maroku nemirno na pariških ulicah. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Tako se v Bostonu obeta spektakel. Ker živi v Franciji veliko maroških izseljencev, bo danes v pripravljenosti ogromno število policistov. Po polfinalni tekmi na SP 2022 je bilo na pariških ulicah zelo nemirno, v navijaških incidentih je bilo aretiranih je bilo več kot 200 oseb.

Najboljši strelci: 8 – Messi (Argentina)

7 – Haaland (Norveška), Mbappe (Francija)

6 – Kane (Anglija)

4 – Dembele (Francija), Oyarzabal (Španija), Quinones (Mehika), Sarr (Senegal), Vinicius Junior (Brazilija)

3 – Balogun (ZDA), Bellingham (Anglija), Brobbey (Nizozemska), Cunha (Brazilija), David (Kanada), Gakpo (Nizozemska), Havertz (Nemčija), Just (Nova Zelandija), Manzambi (Švica), Ronaldo (Portugalska), Saibari (Maroko), Undav (Nemčija), Wissa (DR Kongo)

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SP 2026, 27. tekmovalni dan, četrtfinale:

Četrtek, 9. julij:

Četrtfinale: Četrtek, 9. julij:

22.00 Boston: Francija – Maroko Petek, 10. julij:

21.00 Los Angeles: Španija – Belgija Sobota, 11. julij:

23.00 Miami: Norveška – Anglija Nedelja, 12. julij:

03.00 Kansas City: Argentina – Švica

Polfinale, para: Torek, 14. julij:

21.00 Dallas: zmagovalec Francija/Maroko - zmagovalec Španija/Belgija Sreda, 15. julij:

21.00 Atlanta: zmagovalec Norveška/Anglija - zmagovalec Argentina/Švica

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