Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Četrtek,
9. 7. 2026,
13.38

Osveženo pred

7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Kylian Mbappe Kylian Mbappe Didier Deschamps SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Francoska nogometna reprezentanca Maroko Mohamed Ouahbi

Četrtek, 9. 7. 2026, 13.38

7 minut

SP 2026 v nogometu, 28. tekmovalni dan, četrtfinale

Mbappe lovi Messija, Maroko se želi maščevati

Avtor:
R. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Francija : Senegal, SP 2026, Kylian Mbappe | Kylian Mbappe je v središču pozornosti tako zaradi dogajanja na kot tudi ob zelenicah. | Foto Reuters

Kylian Mbappe je v središču pozornosti tako zaradi dogajanja na kot tudi ob zelenicah.

Foto: Reuters

Ob 22. uri se bosta v uvodnem četrtfinalnem dejanju SP 2026 v Bostonu udarila Francija in Maroko. Galski petelini so favoriti. V središču pozornosti bo francoski kapetan Kylian Mbappe, ki je v zadnjih dneh doživljal neprijetnosti tako na igrišču (ostra igra in provokacije Paragvajcev) kot tudi izven (rasistične žaljivke paragvajske senatorke). V pripravljenosti je tudi francoska policija. Ko sta se Francija in Maroko nazadnje pomerila, so ''modri'' zmagali v polfinalu SP 2022 (2:0), je bilo zelo nemirno na pariških ulicah. Maroko, zadnji predstavnik Afrike na SP 2026, se želi maščevati Francozom za boleč poraz v Katarju. Selektor Mohamed Ouahbi ne skriva visokih ciljev.

senatorka, Mbappe, kolaž
Sportal Paragvajka od Mbappeja zahteva javno opravičilo, primer bi lahko končal na sodišču
Četrtek, 9. julij:

Dvoboj med Francijo in Marokom bi lahko predstavljal pašo za oči, saj sta obe ekipi nagnjeni k odprtemu, kombinatornemu in napadalnem slogu nogometa.

"Pred štirimi leti smo se pomerili v polfinalu SP. Nato so igrali tudi v finalu afriškega pokala narodov. Maroko ima izjemno ekipo z vrhunskimi posamezniki. Na SP niso prišli igrati. Sem so prišli po naslov prvaka. Radi napadajo in dosegajo zadetke. Na to moramo biti pripravljeni," opozarja Didier Deschamps, 57-letni francoski selektor, ki se bo po SP 2026 poslovil od vročega stolčka. Če bi galski petelini danes senzacionalno doživeli poraz, bi tako Deschamps še zadnjič vodil Francijo.

Mohamed Ouahbi vlogo favorita pripisuje Franciji, a vseeno verjame, da bi ji lahko prekrižal načrte. | Foto: Reuters Mohamed Ouahbi vlogo favorita pripisuje Franciji, a vseeno verjame, da bi ji lahko prekrižal načrte. Foto: Reuters

Maroko verjame v uspeh. Selektor Mohamed Ouahbi za letošnje predstave na SP 2026 levov z Atlasa prejema pohvale, za Maročane bo danes stiskala pesti vsa črna celina. "Nočem, da bi nas spremljal občutek, kako je to, kar smo naredili do zdaj, nekaj velikega, vse, kar bi storili še več, pa bi bil le bonus. Ne, naš edini bonus je osvojitev svetovnega naslova," Maročan ne skriva visokih ciljev.

Quahbi se je sicer rodil v Evropi (Bruselj). Podobno velja tudi za večino njegovih izbrancev. V domovini na severu Afrike se jih je rodilo le sedem, kar 19 pa v drugih državah. Vratar Yassine Bounou, junak dramatične zmage v 1/16 finala proti Nizozemski, se je rodil v Kanadi, kar 18 njegovih soigralcev pa v Evropi. Od tega šest v Franciji, tako da jih danes čaka s čustvi nabito srečanje.

Ismael Saibari, SP 2026
Sportal Maroko bo v četrtfinalu proti Franciji igral brez poškodovanega zvezdnika

Teorije zarote glede sodnika. Bo pomagal Franciji?

Facundo Tello je na tem prvenstvu najprej delil pravico na srečanju med Kanado in BiH. | Foto: Reuters Facundo Tello je na tem prvenstvu najprej delil pravico na srečanju med Kanado in BiH. Foto: Reuters Glavni sodnik srečanja bo Argentinec Facundo Tello. To je sprožilo nemalo teorij zarote o tem, kako bi lahko Južnoameričan pomagal Francozom do napredovanja v tej meri, kolikor je francoski sodnik Francoix Letexier Argentincem na nedavni poslastici osmine finala. Takrat so gavči po epskem preobratu strli srca Egipčanov z zmago 3:2, po dvoboju pa je bilo ogromno pripomb na sodniške odločitve Francoza.

Francija ima na voljo zvezdniško zasedbo, v kateri izstopa atomski napad. S podajami ga polni Michael Olise, največ zadetkov pa dosegata Ousmane Dembele in Kylian Mbappe. Slednji s sedmimi goli na lestvici najboljših strelcev zaostaja le za nekdanjim klubskim soigralcem Lionelom Messijem. Po vseh neprijetnostih, ki jih je doživljal na zelenici proti agresivnim Paragvajcem, pa tudi po javnem napadu paragvajske senatorke, ki mu je namenila rasistične žaljivke, je francoski kapetan kamerunskih korenin nared za srečanje proti Maroku.

Se bo Didier Deschamps znova priklonil Kylianu Mbappeju za imenitne predstave? | Foto: Reuters Se bo Didier Deschamps znova priklonil Kylianu Mbappeju za imenitne predstave? Foto: Reuters

Tako zagotavlja tudi njegov selektor. Mbappe je v dresu Francije na tem prvenstvu v izjemni formi. Je kapetan, pravi vodja reprezentance, na večni lestvici najboljših strelcev SP pa, čeprav ima komaj 27 let, vztrajno lovi rekorderja Messija. Glede na to, koliko svetovnih prvenstev bi še lahko odigral v karieri, bo skoraj zagotovo v prihodnosti tudi na tem področju postavil nove mejnike.

Mbappe proti prijateljema, znova nemirno v Parizu?

Achraf Hakimi se želi z Marokom še drugič zapored uvrstiti v polfinale SP. | Foto: Reuters Achraf Hakimi se želi z Marokom še drugič zapored uvrstiti v polfinale SP. Foto: Reuters Danes bo imel opravka s prijateljema, s katerima si je oziroma si deli slačilnico. Z Achrafom Hakimijem, ponosnim kapetanom Maroka, sta sodelovala tri sezone na Parku princev pri PSG, z Brahimom Diazom pa družno branita barve madridskega Reala. Če Mbappe pri Realu ne more biti zadovoljen tako z rezultati kot tudi vzdušjem v ekipi, pa je povsem drugače v francoski reprezentanci. Vlada čarobna kemije, igralci pa želijo narediti vse, da bi se Deschampsu za vse, kar je v zadnjih 14 letih napravil za Francijo, zahvalili z naslovom prvaka.

Maroko bo v tekmo vstopil brez najboljšega strelca Ismaela Saibarija. Novopečeni zvezdnik Bayerna se je poškodoval proti Kanadi, njegova odsotnost pa predstavlja skrb manj za francosko obrambo, ki proti Paragvaju ni imela veliko dela.

Leta 2022 je bilo po srečanju Francije in Maroku nemirno na pariških ulicah. | Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Leta 2022 je bilo po srečanju Francije in Maroku nemirno na pariških ulicah. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Tako se v Bostonu obeta spektakel. Ker živi v Franciji veliko maroških izseljencev, bo danes v pripravljenosti ogromno število policistov. Po polfinalni tekmi na SP 2022 je bilo na pariških ulicah zelo nemirno, v navijaških incidentih je bilo aretiranih je bilo več kot 200 oseb.

Najboljši strelci:

8 – Messi (Argentina)
7 – Haaland (Norveška), Mbappe (Francija)
– Kane (Anglija)
4 – Dembele (Francija), Oyarzabal (Španija), Quinones (Mehika), Sarr (Senegal), Vinicius Junior (Brazilija)
3 – Balogun (ZDA), Bellingham (Anglija), Brobbey (Nizozemska), Cunha (Brazilija), David (Kanada), Gakpo (Nizozemska), Havertz (Nemčija), Just (Nova Zelandija), Manzambi (Švica), Ronaldo (Portugalska), Saibari (Maroko), Undav (Nemčija), Wissa (DR Kongo)
...

SP 2026, 27. tekmovalni dan, četrtfinale:

Četrtek, 9. julij:

Četrtfinale:

Četrtek, 9. julij:
22.00 Boston: Francija – Maroko

Petek, 10. julij:
21.00 Los Angeles: Španija – Belgija

Sobota, 11. julij:
23.00 Miami: Norveška – Anglija

Nedelja, 12. julij:
03.00 Kansas City: Argentina – Švica

Polfinale, para:

Torek, 14. julij:
21.00 Dallas: zmagovalec Francija/Maroko - zmagovalec Španija/Belgija

Sreda, 15. julij:
21.00 Atlanta: zmagovalec Norveška/Anglija - zmagovalec Argentina/Švica

Preberite še:

Mohamed Salah, Alexis Mac Allister, Francois Letexier
Sportal Vodja sodnikov Fife brani kolege pred kritikami
Aleksander Čeferin, Gianni Infantino
Sportal Na obzorju nov spor med Fifo in Uefo: Čeferin naj bi bil odločno proti
Justin Bieber
Sportal Znanih vse več imen zgodovinskega šova ob polčasu finala SP
Gianni Infantino
Sportal Infantino pod vse večjim pritiskom, preiskavo zahtevajo še evropski poslanci
Facundo Tello
Sportal Francozi se ne obremenjujejo z Argentincem, rumeni karton Olisea ostaja
Zlatko Dalić
Sportal Konec ere za Hrvaško: Dalić napadel Fifo in se umaknil z mesta selektorja
Egipt pritožba Fifa Messi
Sportal Egipt po drami z Messijem udaril po Fifi: "Ukradli so nam tekmo"
Lionel Messi, Claudio Tapia
Sportal Ob zmagi Messija in Argentine odjeknila nova afera: FBI preiskuje zvezo
Roberto Martinez
Sportal Optimizem črpal iz numerologije. Končalo se je kruto in tragikomično.
Švica
Sportal Zdaj je znano vse. Argentino po epskem preobratu čaka slovenski krvnik.
SP 2026 Splošna
Sportal Spored tekem in vsi rezultati SP 2026

Kylian Mbappe Kylian Mbappe Didier Deschamps SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Francoska nogometna reprezentanca Maroko Mohamed Ouahbi
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.