Ob zmagi Messija in Argentine odjeknila nova afera: FBI preiskuje zvezo

Medtem ko je Argentina na krilih Lionela Messija z zmago nad Egiptom napredovala v četrtfinale svetovnega prvenstva, iz ZDA prihajajo novice o obsežni preiskavi poslovanja Argentinske nogometne zveze (AFA). Ameriško pravosodno ministrstvo in FBI preverjata poslovanje zveze, prav v času pomembne tekme v Miamiju pa so zaslišali eno ključnih prič.

Po poročanju argentinskega časnika La Nación so agenti FBI in tožilci ameriškega ministrstva za pravosodje v Miamiju, kjer je argentinska izbrana vrsta na čelu z Lionelom Messijem pred dnevi v šestnajstini finala SP ugnala Zelenortske otoke, zaslišali argentinskega poslovneža Guillerma Tofonija.

Srečanje je trajalo več kot dve uri in je del preiskave, katere namen je ugotoviti, ali bi lahko bile mednarodne komercialne pogodbe Argentinske nogometne zveze (AFA), sklenjene prek podjetij in bank v ZDA, predmet kazenskega pregona po ameriški zakonodaji.

V središču preiskave naj bi bili posli v skupni vrednosti več kot 300 milijonov ameriških dolarjev. Ameriški preiskovalci trenutno zbirajo pričevanja in dokumentacijo ter skušajo razjasniti finančne tokove in vlogo posameznikov pri sklepanju mednarodnih pogodb AFA.

FBI AVANÇA EM INVESTIGAÇÃO CONTRA A AFA DURANTE A COPA DO MUNDO! 🚨🇦🇷



A Justiça dos Estados Unidos deu um novo passo na investigação envolvendo a Associação do Futebol Argentino (AFA).



Enquanto o presidente Claudio Tapia acompanha a seleção argentina na Copa do Mundo, agentes… pic.twitter.com/hp1KwaRq6I — Luiz Carlos Largo (@LARGOESPN) July 8, 2026

Preiskava za zdaj ostaja v začetni fazi. Ameriške oblasti niso vložile obtožnic, njihova naloga pa je ugotoviti, ali obstaja dovolj dokazov za začetek kazenskega postopka. Primer vodijo trije zvezni tožilci, specializirani za gospodarski in finančni kriminal.

Dogajanje sovpada z nastopi argentinske reprezentance na svetovnem prvenstvu, informacija o zaslišanju pa je v javnost prišla ravno v času preboja Argentincev v četrtfinale velikega tekmovanja. Tudi predsednik AFA Claudio Tapia - Chiqui se je v času zaslišanja mudil v ZDA skupaj z reprezentanco, potem ko je prejel sodno dovoljenje za potovanje. Po navedbah argentinskih medijev se Tapia doma sicer sooča tudi z ločenim sodnim postopkom zaradi domnevnih nepravilnosti pri upravljanju davčnih in pokojninskih sredstev, kar pa ni del ameriške preiskave.