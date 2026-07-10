Trenutek, ko je Francozom zastal dih

Nogometaši Francije, za mnoge največji favoriti za osvojitev svetovnega naslova, so na SP 2026 znova demonstrirali svojo moč. Maroko so v četrtfinalu premagali z 2:0, na zelenici pa bili tako dominantni, da bi bila lahko končna zmaga še bistveno višja. Prvi junak srečanja je postal strelec in podajalec Kylian Mbappe, francoskim privržencem pa je 76. minuti zastal dih, ko je prvi as galskih petelinov padel na tla in se v bolečinah držal za gleženj. Nato je hitro zapustil igro. Kako resna je njegova poškodba?

Nogometaši Francije so bili prepričljivo boljši tekmec od Maroka, a žoga dolgo ni hotela v gol. Nizali so se napadi, vrstile so se priložnosti. Dolgo je dišalo po zadetku, Kylian Mbappe je zapravil 11-metrovko, Lucas Digne zatresel prečko, maroški vratar Yassine Bounou pa branil kot v transu in paral živce Francozov. Galski petelini pa niso obupali. Še naprej so pletli obroč okrog kazenskega prostora Maročanov. Bilo je le še vprašanje časa, kdaj bo padel prvi gol. In res.

Najprej zadel, nato še podal

Z osmim zadetkom je na prvem mestu najboljših strelcev ujel Lionela Messija. Foto: Reuters Če Mbappe pred tem ni mogel zadeti z bele točke, pa je to mrežo najboljše afriške reprezentance na SP 2026 zatresel bistveno bolj mojstrsko. S prefinjenim strelom z roba kazenskega strela je v 60. minuti popeljal Francijo v vodstvo z 1:0. S tem je zadržal vročo strelsko formo in se na lestvici najboljših strelcev SP 2026 izenačil z Lionelom Messijem (oba sta pri osmih zadetkih). To je bil njegov 20. gol na 20. nastopu na svetovnem prvenstvu. Za absolutnim rekordom Messija zaostaja le še en gol (21).

Bilo je pravljično, Mbappe, hitronogi 27-letni Francoz kamerunskih korenin, je znova povzročal velike težave obrambi tekmecev. Bil je razigran in težko ustavljiv. Vse čustvene težave, posledice nedavnih provociranj in grobih prekrškov Paragvajcev, kot tudi javnega obračunavanja in rasističnih zbadljivk izven igrišča, v tem je prednjačila paragvajska senatorka, se niso čutile. Mbappe je bil znova vrhunski, pravi vodja, kapetan in glavno orožje Francije. Kmalu po svojem golu je prispeval podajo za zadetek Ousmaneja Dembeleja. Francoski nogometaši so dokončno strli odpor Maročanov, pri vodstvu z 2:0 je bilo vse bistveno lažje.

Padel na tla in potožil po bolečinah

Kylian Mbappe ni mogel odigrati srečanja do konca. Foto: Reuters Potem pa je bilo francoske idile v trenutku konec. V 76. minuti je Mbappe padel na tla in potožil po bolečinah v gležnju. Francoskim navijačem je zastal dih, saj bi se poškodba v tem delu tekmovanja enačila s katastrofo.

Navijači so bili lahko še bolj zaskrbljeni, ko se je superzvezdniku Reala mudila pomoč, nato pa je predčasno zapustil zelenico in odšel na klop. Selektor Didier Deschamps ga je zamenjal, to je storil preventivno. Vsaj tako je dejal. In če to drži, je Mbappe najbrž ni prehudo skupil.

Ko je odšel na klop, so njegov desni gleženj obložili z vrečko ledu. Foto: Reuters

"Malce ga je mučil gleženj, začutil je bolečino," je pojasnil francoski strateg, ki bo po koncu SP 2026 zapustil vroči stolček. Zdaj je že jasno, da bo odšel z odgovornega položaja kot absolutni rekorder svetovnih prvenstev, saj je proti Maroku vodil Francijo že 25. na mundialu. S tem je izenačil rekord (Zahodnega) Nemca Helmuta Schöna, v polfinalu, kjer se bo Francija pomerila z zmagovalcem današnjega spopada med Belgijo in Španijo, pa si bo Deschamps že lastil samostojen rekord.

Deschamps: Zdi se logično in naravno, a ...

Selektor Didier Deschamps je bil znova očaran nad predstavo kapetana. Foto: Reuters Mbappeja je zamenjal Jean-Philippe Mateta. Francoski kapetan se je preselil na klop, kjer so mu desni gleženj hitro obložili z vrečko leda. V francoskem taboru očitno niso hoteli ničesar tvegati. Mbappe vendarle predstavlja preveliko vrednost in pomembnost, da bi z načetim gležnjem prebil v igri še več časa.

Selektor Deschamps se je po zmagi poklonil Mbappeju in njegovemu pomembnemu prispevku za ekipo. "Ko se gre o Kylianu, ni nobenih težav. Nikoli ne dvomi o sebi, pa čeprav je imel pred tem na tekmi še nekaj priložnosti. Tretjič zapored smo se uvrstili v polfinale. To je že nekaj dobrega. Zdi se, da je to nekaj logičnega in naravnega, a moraš to še vedno doseči. Na voljo imamo odlične igralce. Če jih ne bi imeli, ne bi bili tukaj. Proti Maroku ni bilo najlažje, saj smo zapravili najstrožjo kazen, nato pa nismo zadeli še iz nekaterih zrelih priložnosti," je priznal.

Predčasno je iz preventivnih razlogov poslal na klop tudi Manuja Koneja. Zvezdnik Rome je prejel udarec v koleno, ponagajali pa so mu tudi krči.

Sproščen pogovor s Kloppom, popravil je svetovni rekord

Francoski navijači zdaj stiskajo pesti, da bosta tako Mbappe in Kone nared za torkovo polfinalno tekmo v Dallasu. Da s kapetanom reprezentance ni kaj hujšega, so namigovali tudi prizori po tekmi, ko je z dokaj lahkotnim korakom stopical med soigralci, tekmeci in znanimi obrazi nogometa. Tako si je prislužil tudi čestitke strokovnega komentatorja, kot kaže pa tudi bodočega nemškega selektorja Jürgena Kloppa.

Po zmagi nad Marokom mu je za odlično predstavo in nov vrhunski dosežek s Francijo čestital tudi Jürgen Klopp. Foto: Reuters

To je bil dvoboj, na katerem se je Mbappe vpisal med rekorderje. Ker bo 28 let dopolnil šele čez dobrih pet mesecev, je postal najmlajši nogometaš vseh časov, ki je na svetovnih prvenstvih zbral 20 nastopov. Po podatkih OptaJoe je bil pred tem rekorder Poljak Wladislaw Zmuda, ki mu je to uspelo pri 28 letih in 34 dneh.