Zlatko Dalić napadel Fifo kot še nikoli: Hrvaška je zanje moteči dejavnik!

Ko je Zlatko Dalić v torek gostoval na hrvaški nacionalni televiziji, je brez ovinkarjenja spregovoril o temah, ki po dramatičnem izpadu proti Portugalski (1:2) še kako bolijo hrvaške ljubitelje nogometa. Nekatere sporne sodniške odločitve na omenjenem srečanju so le še utrdile njegovo prepričanje, kako Hrvaška pri Fifi uživa neenakovreden status.

Na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih se je Hrvaška prebila med najboljše, vedno končala na stopničkah in poskrbela za senzacionalen uspeh, letos pa se je poslovila že v šestnajstini finala. Čeprav v dvoboju proti Portugalski ni razočarala, je na razburljivem srečanju, polnem preobratov in spornih sodniških odločitev, ostala praznih rok (1:2) in tako zapustila SP 2026 že po štirih odigranih tekmah.

"Niso nam dovolili, da bi to naredili še tretjič"

Zlatko Dalić je o tem prvič konkretneje spregovoril v torek, ko je gostoval na hrvaški nacionalni televiziji, in brez dlake na jeziku spregovoril o neenakopravnem statusu "ognjenih" pri Mednarodni nogometni zvezi (Fifa). Po njegovem mnenju je Fifa želela preprečiti, da bi Hrvaška znova pokvarila zabavo velikanom in se dokopala do (naj)višjih mest. "Zanje smo moteči dejavnik. Dvakrat smo jim pokvarili zabavo (Hrvaška je bila druga na SP 2018 in tretja na SP 2022, op. p.). Zdaj nam niso dovolili, niso nam dali možnosti, da bi to naredili še tretjič," je prepričan, da se je njegovim varovancem na SP 2026 godila krivica.

Hrvaška je ostala praznih rok na srečanju 1/16 finala v Torontu proti Portugalski (1:2). Foto: Reuters

Ko se je še enkrat dotaknil tekme s Portugalsko, po kateri v hrvaškem taboru niso bili zadovoljni z nekaterimi sodniškimi odločitvami, zlasti z dosojeno 11-metrovko v korist Portugalske po posredovanju VAR, je dejal: "Na tej tekmi so Portugalci storili štiri ali pet prekrškov nad Budimirjem (hrvaški napadalec Ante Budimir, op. p.). Vse po istem scenariju. Branilec ga je zgrabil in potegnil na tla, vendar ni sodnik ničesar dosodil. Ko pa ta ni dosodil najstrožje kazni za Portugalsko, se je vključil VAR. A Vlašić (hrvaški reprezentant Nikola Vlašić, op. p.) tekmeca ni vlekel, ampak ga je zgolj ogradil z rokama. To ni bila intenzivnost, ki bi zadoščala za najstrožjo kazen. Prepričan sem, da VAR, če bi se to zgodilo Portugalcem, tega položaja sploh ne bi preverjal. Ker pa je to Hrvaška, so se žal potrdile zgodbe o njej in Fifi," je Dalić brez dlake na jeziku opozoril, kako so na največjem nogometnem tekmovanju na svetu za nekatere veljala dvojna merila.

V znak protesta zavračal glasovanje

Hrvaško je v zadnjih devetih letih popeljal kar do treh stopničk na velikih tekmovanjih. Foto: Reuters "Na takšen status Hrvaške pri Fifi opozarjam že nekaj let, vendar pri tem nisem bil deležen podpore. Ko pa vidim vse te odločitve, čutim, da sem imel ves čas prav. Saj veste, da sem bil edini selektor na svetu, ki je v znak protesta več let zavračal glasovanje na Fifinih izborih. Pa tudi takrat zaradi tega nisem bil deležen prav prijaznega odziva," je pojasnil Dalić, ki v zadnjih letih ni sodeloval v izboru Fife za najboljše nogometaše na svetu.

Dalić vodi Hrvaško vse od leta 2017, v tem obdobju pa jo je popeljal kar do treh ogromnih uspehov. Dvakrat so bili slovenski južni sosedi na stopničkah na svetovnem prvenstvu (2018 – drugi, 2022 – tretji), enkrat pa tudi v ligi narodov (2023 – drugi). Dosegel je nekaj, kar bo za tako majhno državo, kot je Hrvaška, v tako neizprosni konkurenci, kot jo ponuja moderni nogomet, v prihodnosti skrajno zahtevno ponoviti ali celo prekositi.

Leta 2018 je Hrvaška zaigrala v finalu svetovnega prvenstva, kjer je izgubila proti Franciji (2:4), in poskrbela za največji uspeh v zgodovini. Foto: Reuters

"Dejstvo, o katerem smo že govorili, pa je, da je Hrvaška zanje moteči dejavnik. Dvakrat smo jim pokvarili zabavo, zdaj pa ni bilo možnosti, da bi to naredili še tretjič. Da bi nas vsaj pustili bližje. To je pač tako," ga spremlja občutek, da bi nov uspeh Hrvaške na SP 2026 pokvaril načrte Fife.

"Še vedno trdim, da bi se morali prebiti iz skupinskega dela, nato pa izločiti Portugalsko. Tega nismo storili, za to smo si krivi sami, a tam zagotovo nismo bili zaželeni. Niso nam dovolili, da bi Hrvaška še tretjič zapored na svetovnem prvenstvu spisala tako veliko zgodbo," je podal obtožbe, ki odmevajo v nogometnem svetu.

Prihaja Slaven Bilić?

Slaven Bilić je Hrvaško leta 2008 na Euru popeljal v četrtfinale, hkrati pa je edini hrvaški selektor, ki je bil neuspešen v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo (2010). Foto: Sportida Daliću se sicer izteka pogodba. Danes naj bi opravil sestanek z vodstvom Hrvaške nogometne zveze, po katerem bo jasno, ali dokončno zapušča odgovorni položaj ali pa bo nadaljeval zgodbo z ognjenimi. Če bo odšel, bi ga lahko nasledil nekdanji hrvaški reprezentant in selektor Slaven Bilić, tudi eden izmed nepozabnih junakov bronaste hrvaške generacije s SP 1998.

V zadnjem obdobju ne manjka govoric, da Dalića na položaj selektorja vabi izbrana vrsta Združenih arabskih emiratov in mu ponuja bajno plačo, kar pet milijonov evrov na leto. Dalić je v preteklosti na Arabskem polotoku že deloval in nizal uspehe, tako da to okolje dobro pozna.

Več o tem bo vsekakor znano po današnjem sestanku. Sodeč po ostrih obsodbah na račun neenakopravnega položaja in obravnave pri Fifi, bi se dalo sklepati, da bi lahko Dalić zapustil Hrvaško.