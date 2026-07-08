Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Sreda,
8. 7. 2026,
12.32

Osveženo pred

1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Zlatko Dalić hrvaška nogometna reprezentanca SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Slaven Bilić

Sreda, 8. 7. 2026, 12.32

1 minuta

Hrvaški selektor Zlatko Dalić brez dlake na jeziku

Zlatko Dalić napadel Fifo kot še nikoli: Hrvaška je zanje moteči dejavnik!

Avtor:
R. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Zlatko Dalić | Zlatko Dalić je popeljal Hrvaško do šestnajstine finala SP 2026, nato pa po pravem trilerju izpadel proti Portugalski (1:2). To je bila tudi zadnja tekma Luke Modrića na svetovnih prvenstvih. | Foto Reuters

Zlatko Dalić je popeljal Hrvaško do šestnajstine finala SP 2026, nato pa po pravem trilerju izpadel proti Portugalski (1:2). To je bila tudi zadnja tekma Luke Modrića na svetovnih prvenstvih.

Foto: Reuters

Ko je Zlatko Dalić v torek gostoval na hrvaški nacionalni televiziji, je brez ovinkarjenja spregovoril o temah, ki po dramatičnem izpadu proti Portugalski (1:2) še kako bolijo hrvaške ljubitelje nogometa. Nekatere sporne sodniške odločitve na omenjenem srečanju so le še utrdile njegovo prepričanje, kako Hrvaška pri Fifi uživa neenakovreden status.

Luka Modrić
Sportal Hrvaška na nogah, svetovna fenomena še nista rekla zadnje

Na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih se je Hrvaška prebila med najboljše, vedno končala na stopničkah in poskrbela za senzacionalen uspeh, letos pa se je poslovila že v šestnajstini finala. Čeprav v dvoboju proti Portugalski ni razočarala, je na razburljivem srečanju, polnem preobratov in spornih sodniških odločitev, ostala praznih rok (1:2) in tako zapustila SP 2026 že po štirih odigranih tekmah.

"Niso nam dovolili, da bi to naredili še tretjič"

Zlatko Dalić je o tem prvič konkretneje spregovoril v torek, ko je gostoval na hrvaški nacionalni televiziji, in brez dlake na jeziku spregovoril o neenakopravnem statusu "ognjenih" pri Mednarodni nogometni zvezi (Fifa). Po njegovem mnenju je Fifa želela preprečiti, da bi Hrvaška znova pokvarila zabavo velikanom in se dokopala do (naj)višjih mest. "Zanje smo moteči dejavnik. Dvakrat smo jim pokvarili zabavo (Hrvaška je bila druga na SP 2018 in tretja na SP 2022, op. p.). Zdaj nam niso dovolili, niso nam dali možnosti, da bi to naredili še tretjič," je prepričan, da se je njegovim varovancem na SP 2026 godila krivica.

Hrvaška je ostala praznih rok na srečanju 1/16 finala v Torontu proti Portugalski (1:2). | Foto: Reuters Hrvaška je ostala praznih rok na srečanju 1/16 finala v Torontu proti Portugalski (1:2). Foto: Reuters

Ko se je še enkrat dotaknil tekme s Portugalsko, po kateri v hrvaškem taboru niso bili zadovoljni z nekaterimi sodniškimi odločitvami, zlasti z dosojeno 11-metrovko v korist Portugalske po posredovanju VAR, je dejal: "Na tej tekmi so Portugalci storili štiri ali pet prekrškov nad Budimirjem (hrvaški napadalec Ante Budimir, op. p.). Vse po istem scenariju. Branilec ga je zgrabil in potegnil na tla, vendar ni sodnik ničesar dosodil. Ko pa ta ni dosodil najstrožje kazni za Portugalsko, se je vključil VAR. A Vlašić (hrvaški reprezentant Nikola Vlašić, op. p.) tekmeca ni vlekel, ampak ga je zgolj ogradil z rokama. To ni bila intenzivnost, ki bi zadoščala za najstrožjo kazen. Prepričan sem, da VAR, če bi se to zgodilo Portugalcem, tega položaja sploh ne bi preverjal. Ker pa je to Hrvaška, so se žal potrdile zgodbe o njej in Fifi," je Dalić brez dlake na jeziku opozoril, kako so na največjem nogometnem tekmovanju na svetu za nekatere veljala dvojna merila.

V znak protesta zavračal glasovanje

Hrvaško je v zadnjih devetih letih popeljal kar do treh stopničk na velikih tekmovanjih. | Foto: Reuters Hrvaško je v zadnjih devetih letih popeljal kar do treh stopničk na velikih tekmovanjih. Foto: Reuters "Na takšen status Hrvaške pri Fifi opozarjam že nekaj let, vendar pri tem nisem bil deležen podpore. Ko pa vidim vse te odločitve, čutim, da sem imel ves čas prav. Saj veste, da sem bil edini selektor na svetu, ki je v znak protesta več let zavračal glasovanje na Fifinih izborih. Pa tudi takrat zaradi tega nisem bil deležen prav prijaznega odziva," je pojasnil Dalić, ki v zadnjih letih ni sodeloval v izboru Fife za najboljše nogometaše na svetu.

Dalić vodi Hrvaško vse od leta 2017, v tem obdobju pa jo je popeljal kar do treh ogromnih uspehov. Dvakrat so bili slovenski južni sosedi na stopničkah na svetovnem prvenstvu (2018 – drugi, 2022 – tretji), enkrat pa tudi v ligi narodov (2023 – drugi). Dosegel je nekaj, kar bo za tako majhno državo, kot je Hrvaška, v tako neizprosni konkurenci, kot jo ponuja moderni nogomet, v prihodnosti skrajno zahtevno ponoviti ali celo prekositi.

Leta 2018 je Hrvaška zaigrala v finalu svetovnega prvenstva, kjer je izgubila proti Franciji (2:4), in poskrbela za največji uspeh v zgodovini. | Foto: Reuters Leta 2018 je Hrvaška zaigrala v finalu svetovnega prvenstva, kjer je izgubila proti Franciji (2:4), in poskrbela za največji uspeh v zgodovini. Foto: Reuters

"Dejstvo, o katerem smo že govorili, pa je, da je Hrvaška zanje moteči dejavnik. Dvakrat smo jim pokvarili zabavo, zdaj pa ni bilo možnosti, da bi to naredili še tretjič. Da bi nas vsaj pustili bližje. To je pač tako," ga spremlja občutek, da bi nov uspeh Hrvaške na SP 2026 pokvaril načrte Fife.

"Še vedno trdim, da bi se morali prebiti iz skupinskega dela, nato pa izločiti Portugalsko. Tega nismo storili, za to smo si krivi sami, a tam zagotovo nismo bili zaželeni. Niso nam dovolili, da bi Hrvaška še tretjič zapored na svetovnem prvenstvu spisala tako veliko zgodbo," je podal obtožbe, ki odmevajo v nogometnem svetu.

Prihaja Slaven Bilić?

Slaven Bilić je Hrvaško leta 2008 na Euru popeljal v četrtfinale, hkrati pa je edini hrvaški selektor, ki je bil neuspešen v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo (2010). | Foto: Sportida Slaven Bilić je Hrvaško leta 2008 na Euru popeljal v četrtfinale, hkrati pa je edini hrvaški selektor, ki je bil neuspešen v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo (2010). Foto: Sportida Daliću se sicer izteka pogodba. Danes naj bi opravil sestanek z vodstvom Hrvaške nogometne zveze, po katerem bo jasno, ali dokončno zapušča odgovorni položaj ali pa bo nadaljeval zgodbo z ognjenimi. Če bo odšel, bi ga lahko nasledil nekdanji hrvaški reprezentant in selektor Slaven Bilić, tudi eden izmed nepozabnih junakov bronaste hrvaške generacije s SP 1998.

V zadnjem obdobju ne manjka govoric, da Dalića na položaj selektorja vabi izbrana vrsta Združenih arabskih emiratov in mu ponuja bajno plačo, kar pet milijonov evrov na leto. Dalić je v preteklosti na Arabskem polotoku že deloval in nizal uspehe, tako da to okolje dobro pozna.

Več o tem bo vsekakor znano po današnjem sestanku. Sodeč po ostrih obsodbah na račun neenakopravnega položaja in obravnave pri Fifi, bi se dalo sklepati, da bi lahko Dalić zapustil Hrvaško.    

Egipt pritožba Fifa Messi
Sportal Egipt po drami z Messijem udaril po Fifi: "Ukradli so nam tekmo"
Lionel Messi, Claudio Tapia
Sportal Ob zmagi Messija in Argentine odjeknila nova afera: FBI preiskuje zvezo
Roberto Martinez
Sportal Optimizem črpal iz numerologije. Končalo se je kruto in tragikomično.
Švica
Sportal Zdaj je znano vse. Argentino po epskem preobratu čaka slovenski krvnik.
SP 2026 Splošna
Sportal Spored tekem in vsi rezultati SP 2026
Donald Trump, Gianni Infantino
Sportal "Infantino se je ujel v vrtinec odnosa s Trumpom"
Egipt Argentina
Sportal Egipčani besni na sodnika: Vse je bilo prirejeno, Argentina je morala zmagati
senatorka, Mbappe, kolaž
Sportal Paragvajka od Mbappeja zahteva javno opravičilo, primer bi lahko končal na sodišču
Lionel Scaloni
Sportal Izustil je le en stavek, nato so ga oblile solze
Zlatko Dalić hrvaška nogometna reprezentanca SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Slaven Bilić
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.