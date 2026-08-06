Jakov Jozinović med koncertom prosil občinstvo, naj preneha nevaren trend

Mladi hrvaški zvezdnik je med koncertom v Opatiji občinstvo pozval, naj mu na oder preneha metati svoje telefone. Gre za vse bolj razširjen trend, pri katerem obiskovalci koncertov upajo, da bo nastopajoči pobral njihov telefon in posnel kakšen selfi ali video.

"Ne mečite mobitelov. To je nek nov trend. Pojem in vas gledam, k nogam pa mi padajo telefoni," je Jakov Jozinović med koncertom v Opatiji dejal občinstvu.

Pobral je enega od telefonov in njegovemu lastniku oziroma lastnici dejal: "A razumeš, jaz bi lahko zdaj ta telefon preprosto odnesel domov in ti ga ne bi vrnil." Nato se je vendarle uklonil želji, s tem telefonom posnel videoposnetek in ga vrnil, nato pa preostale še enkrat prosil, naj ne mečejo svojih telefonov: "Kaj naj storim? Vse jih bom pohodil."

Metanje telefonov na koncertne odre je v zadnjem času postalo svetovno razširjen trend. Oboževalci skušajo na ta način pritegniti pozornost izvajalca, predvsem pa upajo, da bo ta njihov telefon pobral in posnel kakšen videoposnetek, oni pa bodo s tem dobili viralni posnetek za družbena omrežja.

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