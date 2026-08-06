Prvi dan evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane v Franciji so za veselje v slovenski ekipi poskrbele Ula Skok, Sara Belingar in Sara Globokar. Slovenske kajakašice so v konkurenci do 23 let osvojile bronasto ekipno kolajno.

Ekipi kajakašev do 23 let in mladincev sta osvojili peti mesti. V dopoldanskih kvalifikacijah so si napredovanje v polfinale zagotovili Žiga Lin Hočevar, Jan Ločnikar, Tadej Tilinger, Jan Jančar, Svit Konrad, Ula Skok, Sara Globokar in Lili Pinterič. V kvalifikacijah so obstali Domen Bregar, Sara Belingar in Živa Kodelja.

Epinal bo v lepem spominu ostal slovenskim kajakašicam do 23 let, ki so na ekipni tekmi evropskega prvenstva v slalomu za mladince in mlajše člane osvojile ekipno bronasto kolajno. Do uspeha so priveslale Ula Skok, Sara Globokar in Sara Belingar, ki so tokrat premoč morale priznati le kajakašicam Francije in Nemčije. Francozinje Emma Vuitton, Ilona Martin Laemle in Nina Pesce-Roue so v cilj prišle z nekaj manj kot sedmimi sekundami prednosti pred Nemkami Paulino Pirro, Antonio Plochmann in Mino Blume. Slovenke, ki so tokrat na progi prejele dve kazenski sekundi, so bile tretje. V konkurenci mladink, kjer na startu ni bilo slovenske ekipe, so zmagale Čehinje pred Nemkami in Francozinjami.

Sta pa slovenske barve v popoldanskem delu tekmovalnega sporeda zastopali ekipi kajakašev do 18 in 23 let. Mladinci Tadej Tilinger, Jan Jančar in Svit Konrad, so letos v Krakovu postali svetovni mladinski prvaki v ekipni tekmi, tokrat pa so tekmo s štirimi kazenskimi sekundami končali na petem mestu. Za zmagovalci so zaostali za 8,73 sekund. Zmagali so Poljaki Marek Kulczycki, Krzysztof Dusik in Wiktor Mazurek, drugi so bili Čehi Tobias Novak, Adam Rezek in Simon Swoboda, ki so zaostali za 1,64 sekunde, medtem ko so si bron s 6,32 sekund zaostanka priveslali Francozi Theo Chetoui, Riwal Le Ray in Liam Le Touze.

Prav tako do petega mesta so priveslali tudi Žiga Lin Hočevar, Jan Ločnikar in Domen Bregar med kajakaši do 23 let. Slovenska trojica je s štirimi kazenskimi sekundami za zmagovalci zaostala za nekaj manj kot devet sekund. Zmagali so Francozi Mewen Debliquy, Titouan Estanguet in Unai Oteiza, ki so bili 4,19 sekunde hitrejši od drugouvrščenih Britancev (Jonah Hanrahan, Thomas Mayer, Gwion Williams) in 7,15 sekunde hitrejši od bronastih Špancev (Manel Contreras, Faust Clotet Juanmarti, Miquel Farran).

Žiga Lin Hočevar Foto: Aleš Fevžer

Kako je šlo v kvalifikacijah?

Tekmovalni dan se je sicer začel s kvalifikacijskimi preizkušnjami za kajakašice in kajakaše. V mladinski konkurenci kajakašic je z 29. časom kvalifikacij v polfinale napredovala Lili Pinterič, medtem ko je bila Živa Kodelja 39. in je tako obstala v tej fazi tekmovanja. V konkurenci kajakašev do 18 let so bili uspešni vsi trije slovenski reprezentanti. Tadej Tilinger se je v kvalifikacijah uvrstil na deveto mesto, Jan Jančar je bil 12., Svit Konrad pa je napredovanje v polfinale ujel s 30. časom kvalifikacij.

V konkurenci kajakašev do 23 let sta bila med najboljšimi dva slovenska reprezentanta. Žiga Lin Hočevar je postavil šesti čas kvalifikacij in za vodilnim Francozom zaostal za 2,14 sekunde. Le stotinko več je do cilja potreboval Jan Ločnikar, ki je bil v kvalifikacijah sedmi. Izven mest, ki vodijo v polfinale, pa je ostal Domen Bregar, ki je zasedel 51. mesto. Med kajakašicami do 23 let bomo imeli v polfinalu dve predstavnici. Ula Skok si je napredovanje zagotovila z 29. Rezultatom prve faze tekmovanja, Sara Globokar pa je bila uvrščena mesto za njo. Sara Belingar je postavila 32. rezultat in tako obstala v kvalifikacijah.

V četrtek se prvenstvo nadaljuje s kvalifikacijami ter ekipnimi tekmami kanuistk in kanuistov.

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