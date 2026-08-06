Zahtevne razmere: toča presenetila štiri alpiniste v severni steni Mojstrovke

Popoldanske nevihte z močnimi nalivi in točo, ki so zajele tudi visokogorje, so v sredo ob 14.14 sprožile zahtevno reševalno akcijo v severni steni Mojstrovke, poroča uprava za zaščito in reševanje. Štiri alpiniste so rešili s pomočjo helikopterja.

Štiri alpiniste je v smeri Severni raz presenetila toča, zato jih je dežurna ekipa Gorske reševalne službe Brnik s posadko helikopterja Letalske policijske enote rešila iz stene in prepeljala v dolino.

Reševalci Gorske reševalne službe Kranjska Gora so bili medtem pripravljeni tudi na klasično intervencijo, če helikoptersko reševanje zaradi vremena ne bi bilo izvedljivo.

Gorski reševalci ob tem znova opozarjajo, naj se pohodniki in alpinisti pred odhodom v gore dobro pripravijo. Pred turo naj preverijo aktualno vremensko napoved na zanesljivih virih, stanje planinskih poti in morebitna opozorila, saj se lahko razmere v gorah zelo hitro spremenijo.