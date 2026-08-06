Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Četrtek,
6. 8. 2026,
10.01

Osveženo pred

3 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
gore alpinistično plezanje reševanje vreme toča

Četrtek, 6. 8. 2026, 10.01

3 minute

Zahtevne razmere: toča presenetila štiri alpiniste v severni steni Mojstrovke

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
policijski helikopter | Vse se je k sreči dobro izteklo. | Foto PU Nova Gorica

Vse se je k sreči dobro izteklo.

Foto: PU Nova Gorica

Popoldanske nevihte z močnimi nalivi in točo, ki so zajele tudi visokogorje, so v sredo ob 14.14 sprožile zahtevno reševalno akcijo v severni steni Mojstrovke, poroča uprava za zaščito in reševanje. Štiri alpiniste so rešili s pomočjo helikopterja.

Štiri alpiniste je v smeri Severni raz presenetila toča, zato jih je dežurna ekipa Gorske reševalne službe Brnik s posadko helikopterja Letalske policijske enote rešila iz stene in prepeljala v dolino.

Reševalci Gorske reševalne službe Kranjska Gora so bili medtem pripravljeni tudi na klasično intervencijo, če helikoptersko reševanje zaradi vremena ne bi bilo izvedljivo.

Gorski reševalci ob tem znova opozarjajo, naj se pohodniki in alpinisti pred odhodom v gore dobro pripravijo. Pred turo naj preverijo aktualno vremensko napoved na zanesljivih virih, stanje planinskih poti in morebitna opozorila, saj se lahko razmere v gorah zelo hitro spremenijo.

Kmetija Bukovnik
Sportal Zapora planinske poti in prepoved parkiranja pri kmetiji Bukovnik
ugriz kače
Novice Nenavaden dogodek v gorah: dva planinca ugriznili kači
markacisti
Sportal Nova jeklenica na Mali Triglav, obnovljena pot na Kokrsko sedlo
pohod na Prehodavce in Malo Špičje
Sportal GRS in PZS z resnim opozorilom planincem
gore alpinistično plezanje reševanje vreme toča
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon avgusta

Modri Fon avgusta

Ob nakupu telefona Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB vas čaka privlačno darilo, skupni prihranek do 732 EUR in 2 leti naročnine po enotni ceni.
V žreb za televizor Hisense

V žreb za televizor Hisense

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za televizor Hisense.