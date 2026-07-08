Egipt po drami z Messijem udaril po Fifi: "Ukradli so nam tekmo"

Egipt je po bolečem porazu proti Argentini z 2:3 vložil uradno pritožbo pri Fifi, potem ko je v osmini finala svetovnega prvenstva še v 79. minuti vodil z 2:0. Selektor Hossam Hassan je po tekmi ostro napadel sojenje Francoisa Letexierja in namignil, da želi svetovna nogometna zveza Fifa Lionela Messija zadržati na turnirju. V egiptovskem taboru posebej izpostavljajo razveljavljeni gol Mostafe Zika in dogajanje pred odločilnim zadetkom Argentine.

Egipt je bil na pragu ene največjih senzacij letošnjega svetovnega prvenstva. Proti Argentini, branilki naslova in reprezentanci Lionela Messija, je imel vse v svojih rokah. Vodil je z 2:0, imel četrtfinale praktično pred vrati, nato pa v zaključku doživel popoln zlom.

Argentina se je vrnila, zabila tri zadetke in se prebila naprej. A v egiptovskem taboru po zadnjem sodnikovem žvižgu ni bilo govora le o zamujeni priložnosti. Bes je bil usmerjen predvsem v francoskega sodnika Francoisa Letexierja in njegovo ekipo v sobi za VAR.

Egipt vložil pritožbo zaradi VAR-a

Egiptovska nogometna zveza je po tekmi vložila uradno pritožbo pri Fifi. Zahteva pojasnila in preiskavo sodniških odločitev, ki so po njihovem mnenju neposredno vplivale na razplet tekme.

Nogometaši Egipta so bili razočarani nad delom sodnika v osmini finala proti Argentini. Foto: Guliverimage

Egipčani so posebej izpostavili razveljavljeni zadetek Mostafe Zika, po katerem bi bila njihova prednost še večja, ter dogajanje pred odločilnim golom Argentine. Prepričani so, da bi moral sodnik ob spornih trenutkih drugače reagirati oziroma vsaj počakati na natančnejši pregled s pomočjo VAR.

Zveza je šla še korak dlje. Od Fife naj bi zahtevala tudi, da Letexierja in njegov sodniško ekipo zaradi hudih napak ne delegira več na preostalih tekmah turnirja.

Hassan obtožil Fifo zaradi Messija

Najostrejši je bil po tekmi egiptovski selektor Hossam Hassan. Ni iskal diplomatskih besed, temveč je naravnost povedal, kaj si misli.

"Rekel bom, kar mislim, ne glede na posledice. To je bila očitno nameščena tekma in ves svet je to videl," je dejal Hassan.

Argentina slavi Messija. Foto: Guliverimage

Nato je še stopnjeval: "Če si tako zelo želijo, da Argentina zmaga, zakaj potem vabijo vse reprezentance, naj sodelujejo? Svetovno prvenstvo je marketinški stroj. Želijo, da Messi ostane na turnirju. Kje je poštenost v športu? Kje je poštenost v nogometu?"

Hassan je napovedal tudi osebni protest: "Ne bom gledal več nobene tekme tega svetovnega prvenstva. Ukradli so nas kljub vsemu trdemu delu. Ves svet je to videl."

Argentina bo zdaj v četrtfinalu svetovnega prvenstva igrala proti Švici, ki je po streljanju enajstmetrovk izločila Kolumbijo.