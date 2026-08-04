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Avtorji:
K. M., STA

Torek,
4. 8. 2026,
16.54

Osveženo pred

3 minute

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Franci Matoz Ceuta migranti Maroko

Torek, 4. 8. 2026, 16.54

3 minute

Matoz po migrantski krizi v Ceuti: Dogajanje moramo spremljati

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

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Franci Matoz | Franci Matoz je pozval k okrepljenemu delovanju Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex), zaščiti schengenske meje in enotnemu delovanju, še zlasti pri izvajanju pakta EU o migracijah in azilu. | Foto STA

Franci Matoz je pozval k okrepljenemu delovanju Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex), zaščiti schengenske meje in enotnemu delovanju, še zlasti pri izvajanju pakta EU o migracijah in azilu.

Foto: STA

Minister za notranje zadeve Franci Matoz je na današnji izredni videokonferenci s kolegi iz držav članic EU, posvečeni razmeram v povezavi z migrantsko krizo v španski eksklavi Ceuta, podaril pomen doslednega izvajanja azilne politike in vračanja migrantov. Izrazil je solidarnost s Španijo in poudaril, da je ta uspešno zaščitila schengensko mejo.

Minister je na srečanju poudaril, da je jasno in enotno sporočilo EU o strogem izvrševanju azilnih pravil in učinkovitem vračanju v države izvora bistvenega pomena za preprečevanje podobnih incidentov v prihodnosti, so sporočili na slovenskem notranjem ministrstvu.

Matoz: Samo z jasnimi sporočili bomo lahko striktno izvajali azilno politiko

"Do poskusa vdora v Evropsko unijo s strani Maročanov je prišlo tudi zaradi dezinformacij o tem, kakšna je azilna politika v povezavi z ilegalnimi prehodi schengenske meje. Samo z jasnimi sporočili, da bomo striktno izvajali azilno politiko in vračanja v države izvora, bomo lahko takšne dogodke preprečili," je dejal.

Matoz je pozval k okrepljenemu delovanju Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex), zaščiti schengenske meje in enotnemu delovanju, še zlasti pri izvajanju pakta EU o migracijah in azilu.

Minister je tudi izrazil solidarnost Slovenije s Španijo glede migracijske situacije v Ceuti in poudaril, da je Španija uspešno zaščitila schengensko mejo.

"Dogajanje moramo spremljati"

"Španija je razmere obvladala in zagotovila, da je schengenska meja obstala. Dogajanje pa moramo seveda spremljati še naprej, saj vsi, ki so ilegalno prestopili mejo v Ceuti, še niso bili vrnjeni in se bodo verjetno gibali po notranjosti Evropske unije," je povedal, kot so še navedli v sporočilu ministrstva.

Videokonferenco notranjih ministrov sedemindvajseterice je irsko predsedstvo Sveta EU sklicalo na poziv Španije, ločeno pa so k sestanku pozvali tudi voditelje 22 članic unije, tudi Slovenije.

V Ceuto, špansko eksklavo v severni Afriki, je prejšnji teden po podatkih španskih oblasti vstopilo 72 tisoč migrantov iz Maroka, od teh so jih veliko večino že vrnili.

Notranji ministri EU so sicer na današnjem srečanju poudarili pomen boja proti tihotapljenju migrantov, pospešitvi vračanj in okrepitvi zunanjih meja EU. Evropski komisar za migracije Magnus Brunner je danes dejal, da je EU uspešno prestala "preizkus" pri obvladovanju migrantskega navala na Ceuto in da je bila celovitost schengna ohranjena.

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