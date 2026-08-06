Primorska avtocesta zaprta zaradi prometne nesreče

Primorska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Uncem in Postojno v smeri Kopra, voznikom sporočajo s prometnoinformacijskega centra. Obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti Unec–Ravbarkomanda–Razdrto.

Obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti Unec–Ravbarkomanda–Razdrto.

Na avtocestnem odseku pred nesrečo nastaja zastoj, ki je po trenutnih podatkih dolg tri kilometre in pol.

Zastoj nastaja tudi v smeri Ljubljane.

A1/E61/E70, Ljubljana - Koper, Razdrto - Postojna Foto: DARS