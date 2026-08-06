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Avtor:
Na. R.

Četrtek,
6. 8. 2026,
9.44

Osveženo pred

31 minut

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Natisni članek

Natisni članek
nesreča nesreča primorska avtocesta primorska avtocesta zastoj zastoj obvoz

Četrtek, 6. 8. 2026, 9.44

31 minut

Primorska avtocesta zaprta zaradi prometne nesreče

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,63
nesreča, primorska avtocesta, A1/E61/E70, Ljubljana - Koper, priključek Postojna, pogled proti Ljubljani | A1/E61/E70, Ljubljana–Koper, priključek Postojna, pogled proti Ljubljani | Foto DARS

A1/E61/E70, Ljubljana–Koper, priključek Postojna, pogled proti Ljubljani

Foto: DARS

Primorska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Uncem in Postojno v smeri Kopra, voznikom sporočajo s prometnoinformacijskega centra. Obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti Unec–Ravbarkomanda–Razdrto.

Obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti Unec–Ravbarkomanda–Razdrto.

Na avtocestnem odseku pred nesrečo nastaja zastoj, ki je po trenutnih podatkih dolg tri kilometre in pol.

Zastoj nastaja tudi v smeri Ljubljane.

A1/E61/E70, Ljubljana - Koper, Razdrto - Postojna | Foto: DARS A1/E61/E70, Ljubljana - Koper, Razdrto - Postojna Foto: DARS

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