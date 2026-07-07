Jezno, a jasno sporočilo iz reprezentance: Dovolj je

Slovenski košarkarji so v ponedeljek v Stožicah na zadnji tekmi prvega kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo z 79:88 izgubili proti Švedski in si precej otežili možnosti za pot v Katar prihodnje leto. V drugi del se bodo tako odpravili s tremi zmagami. Po konca v slovenskem taboru ni manjkalo razočaranja, košarkarji pa so opozorili tudi vse, ki jih ni, kaj pomeni nositi dres s slovenskim grbom.

Po petkovem visokem porazu z Estonijo je za slovensko izbrano vrsto v ponedeljek sledil nov udarec. Zasedba Aleksandra Sekulića je bila v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo še tretjič prekratka, potem ko je bila v Stožicah Švedska prevelik zalogaj. Čeprav so si Sekulićevi varovanci na čelu s strokovnim štabom pred zadnjim ciklom prvega dela zadali doseči dve zmagi pa so se načrti hitro sfižili, karte pa so se začele podirati že pred zborom izbrane vrste, saj so si odpovedi in težave v slovenskem taboru sledile ena za drugim. Začelo se je z odpovedjo Luke Dončića, pa novimi težavami Vlatka Čančarja in številnimi drugimi razlogi, reprezentančni spisek odpovedi in poškodb pa je bil iz dneva v dan daljši. Že prej so se na njem znašli Aleksej Nikolić, Martin Krampelj, Urban Klavžar pa Gregor Glas ... vsi iz različnih razlogov, a z jasnim sporočilom, da jih ne bo.

Ob pogledu na stožensko dvorano, v kateri so morali gledalci za vstopnice v spodnjem delu dvorane odšteti kar 70 evrov, pa je še enkrat več postalo jasno, da je Slovenija trenutno daleč od košarkarskega raja. Izbrana vrsta je sicer že v petek v Talinu poskrbela za eno najslabših predstav v zgodovini izbrane vrste, potem ko je proti Estoniji klonila s kar 31 točkami razlike, s slepimi naboji pa je streljala tudi proti Švedom, kjer se je še enkrat več izkazalo, da izbrana vrsta ob nekaterih težavah in manjkajočih členih enostavno več ne more kljubovati tudi reprezentancam iz niti ne najvišjega kakovostnega razreda, kamor zagotovo spadata tudi Estonija ter Švedska.

Edo Murić je reprezentanco vodil kot kapetan. Foto: Filip Barbalić

Murić: Dovolj je izgovorov

"Čutil sem, da je bila energija danes prava, žal pa se igralci na parketu nismo držali vseh navodil strokovnega štaba. Res ne vem zakaj. Napravili smo preveč nepotrebnih napak, tako da je Švedska na koncu zasluženo zmagala. Vidi se, da mladi nimajo dovolj izkušenj, da nam manjka nekaj ključnih igralcev, a vseeno smo se uvrstili v drugi del kvalifikacij. Zdaj bomo morali pokazati, iz kakšnega testa smo, predvsem pa upam, da se bodo fantje udeležili reprezentančnih akcij," je po koncu dejal kapetan Edo Murić, ki se je za pomoč izbrani vrsti vrnil iz reprezentančnega premora.

Kapetan je nato tako kot nekateri njegovi soigralci poslal tudi sporočilo tistim košarkarjem, ki jih v tem ciklu ni bilo zraven. "Dovolj je izgovorov, utrujenosti in porok. Imamo talentirano generacijo mladih igralcev, a Slovenija je vendarle zelo majhna država in vsaka odsotnost se nam pozna. Če nas ni vseh na kupu, potem nas lahko premaga vsak, kar se je zdaj tudi pokazalo. Zahvalil bi se vsem, ki so odigrali in bili zraven v tem ciklu kvalifikacij. Nič ni še končanega, vsaka tekma bo res pomembna," je še dodal Murić.

Prepelič: Poraz je na meni

Sporočilo s podobno konotacijo je dodal tudi Klemen Prepelič. "Po mojem mnenju bi morala biti udeležba v reprezentanci samoiniciativna. Jaz vedno pravim, da bi se raje fokusiral na fante, ki so tukaj in nimamo kje drugje iskati krivca kot v meni. Še enkrat ponavljam, ti mladi fantje so premladi, da bi ji pošiljali v ogenj kot glavne igralce. Mislim, da se mora marsikdo vprašati, če želi igrati v dresu slovenske reprezentance in če si tega res želi, se mora temu klicu odzvati, če more. Mislim, da imamo tukaj štiri igralce, ki so pravi primer tega, to je Edo Murić, Gregor Hrovat, Alen Omić in jaz. Tako kot je vedno rekel Igor Kokoškov, reprezentanca je najboljša ekipa za katero boš igral. Meni je dala ogromno, sploh tisti preskok v evroligo in jaz se bom tega vedno znova spominjal ter bom dolžnik izbrane vrste. Vsak pri sebi pa ve, če si želi biti del tega, je dejal član Dubaja.

Slovenija je v prvem delu zbrala tri zmage in tri poraze. Foto: Filip Barbalić

Ta se je označil za največjega dolžnika ponedeljkove tekme, ob metu iz igre 1/14 je dosegel le šest točk. "Danes vse kar lahko očitamo je meni, ker je bila to verjetno moja najslabša predstava v reprezentančnem dresu odkar sem del izbrane vrste. Ti fantje so enostavno premladi, da bi oni prevzemali odgovornost. Od vsega začetka sem bil zelo, zelo slab in nenatančen, pa ne bom rekel nervozen, a sem enostavno iskal ritem, da bi tudi ostale vključil v igro. To mi ni uspelo, poraz je na meni in upam, da bomo to lahko popravili. Mladi fantje so res pogumni, a zmanjkalo je izkušenj. Še enkrat ponavljam, ne bi rad iskal krivcev drugje kot pri sebi in ta poraz je na meni. A tudi sam sem dal ogromno reprezentanci, ne iščem nekih kreditov, daleč od tega, ampak tudi sam ne morem vedno znova. Nisem imel najboljšega strelskega dne, očitam si to, da nisem poskušal ostalih bolj vplesti v igro."

Zahteven položaj

Slovenija je v skupini H, v kateri so imele vse štiri reprezentance po tri zmage in tri poraze, zasedla drugo mesto. V drugi del sta napredovali še Estonija in Švedska. Francija bo drugi del začela s petimi zmagami, Finska s 4-2 in Madžarska pa s 3-3. Drugi del kvalifikacij se bo začel avgusta, nadaljeval novembra letos in končal februarja 2027. Na SP se bodo uvrstile najboljše tri ekipe iz novonastale skupine L.

Stefan Joksimović je bil ena redkih svetlih izjem. Foto: Filip Barbalić

Ob zadnjih dveh predstavah je sicer velik vprašaj v kakšni zasedbi se bo izbrana vrsta zbrala konec avgusta, ko sledi začetek drugega dela. Slovenija je v skupini H, v kateri so imele vse štiri reprezentance po tri zmage in tri poraze, zasedla drugo mesto. V drugi del sta napredovali še Estonija in Švedska. Francija bo drugi del začela s petimi zmagami, Finska s 4-2 in Madžarska pa s 3-3.

Drugi del kvalifikacij se bo začel avgusta, nadaljeval novembra letos in končal februarja 2027. Na SP se bodo uvrstile najboljše tri ekipe iz novonastale skupine L. "Vsi smo pri istem izkupičku, edina pozitivna stvar danes je ta, da smo zadržali medsebojno prednost s Švedi, a vemo, kaj bo treba storiti v drugem delu, če se prav spomnim je bilo tudi v preteklosti potrebno doseči sedem zmag, sigurno proti Franciji ne bo lahko, ostali dve ekipi pa sta premagljivi," je še dodal Prepelič.

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