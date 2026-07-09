Nova veličastna predstava Pogačarja: rumena majica in rekord Tourmaleta

Dirka po Franciji, 6. etapa (Pau–Gavarnie-Gedre, 186,2 km)

Druga etapna zmaga Pogačarja na letošnjem Touru, vrača se v rumeno majico! Na najzahtevnejši etapi prvega tedna je bil Slovenec znova v svojem razredu, najmočnejši na vzponu na Tourmalet, najpogumnejši na spustu z njega. Rezultat, ki je zagotovo tudi močan psihološki udarec za glavne izzivalcePrednost Tadeja Pogačarja je zdaj že več kot dve minuti! Vingegaard trpi, a ohranja prednost pred zasledovalci.Razlika med Pogačarjem in Vingegaardom je postopoma še naraščala, na srečo Danca pa Evenepoelova in Seixasova skupina v ozadju ne najde skupnega jezika za lov. Za Vingegaardom zaostajajo za 40 sekund, a Del Toro in Kuss nimata nobene želje, da bi skupino popeljala bližje vodilnemu dvojcu.Pogačar je na spustu z drzno vožnjo v primerjavi z najbližjim zasledovalcem Vingegaardom pridobil še več kot na vzponu. Razlika je pred začetkom sklepnega vzpona znašala minuto in deset sekund. Nosilec rumene majice Torstein Traen je zaradi napačne linije med spustom trčil ob kolo ekipnega kolega in pristal na tleh. Po pregledu zdravniške službe se je vrnil na kolo.

Pogačar z novim rekordom vzpona na Tourmalet! Vrh je dosegel v 43 minutah in 12 sekundah, prejšnji rekord si je od leta 2023 delil z Vingegaardom, znašal je 45 minut in 35 sekund.

🇸🇮 Pogacar shatters Col du Tourmalet record with astonishing attack



📰 https://t.co/Y16QXOCfcm



📸 Cor Vos

ℹ️ @faustocoppi60 pic.twitter.com/QGU8HMELQd — Domestique (@Domestique___) July 9, 2026

🏁 38 km

🏔 Col du Tourmalet (HC) 🏔️



1️⃣ 🇸🇮 Tadej Pogacar, 20 pts

2️⃣ 🇩🇰 Jonas Vingegaard, 15 pts

3️⃣ 🇫🇷 Paul Seixas, 12 pts

4️⃣ 🇩🇪 Florian Lipowitz, 10 pts

5️⃣ 🇲🇽 Isaac Del Toro, 8 pts

6️⃣ 🇫🇷 Lenny Martinez, 6 pts

7️⃣ 🇧🇪 Remco Evenepoel, 4 pts

8️⃣ 🇩🇰 Mattias Skjelmose, 2 pts#TDF2026 pic.twitter.com/txmk56XVyz — Maillot à Pois E.Leclerc (@maillotapois) July 9, 2026

Pogačar je gorski cilj (20 točk) prečkal s pol minute prednosti pred Vingegaardom, minuto za Dancem so vrh dosegli Seixas, Lipowitz in Del Toro. Sledi 20-kilometrski spust.Vingegaard v zadnjih dveh kilometrih vzpona izgublja stik s Pogačarjem, prednost je narasla na pol minute. Prednost pred rumeno majico medtem znaša že pet minut in pol! Se bo Slovenec že danes vrnil v rumeno majico?

43 km do cilja - UAE Team Emirates je pod vrhom Tourmaleta pripravila vse za napad Tadeja Pogačarja in Isaaca Del Tora. Dvojec je napadel takoj, ko se je umaknil Adam Yates, Vingegaard, Seixas in ostali so hitro zaostali. Pogačar proti vrhu nadaljuje v svojem tempu, dobro se je odzval tudi Vingegaard, ki je nekaj sekund znova pridobil.

⛰️ Symbolic, Tadej Pogacar is the first rider to reach the summit of the first Hors Catégorie climb of the #TDF2026.



⛰️ Comme un symbole, le premier col Hors Catégorie du #TDF2026 est franchi en tête par Tadej Pogacar. pic.twitter.com/JHJwvWE7BH — Tour de France™ (@LeTour) July 9, 2026

🏁 68 km

⛰️ Col d'Aspin (cat. 1) ⛰️



1️⃣ 🇫🇷 Lenny Martinez, 10pts

2️⃣ 🇫🇷 Valentin Paret-Peintre, 8pts

3️⃣ 🇧🇪 Tim Wellens , 6pts

4️⃣ 🇦🇹 Felix Grossschartner, 4pts

5️⃣ 🇺🇸 Brandon McNulty, 2pts

6️⃣ 🇬🇧 Adam Yates, 1pt



⚪️🔴 Les deux Français ont disputé un beau sprint au sommet !#TDF2026 pic.twitter.com/z3kgvNfsO3 — Maillot à Pois E.Leclerc (@maillotapois) July 9, 2026

💚💨 Intermediate sprint results :

💚💨 Résultats au sprint intermédiaire :



🇩🇰 Mads Pedersen - 25 pts

🇧🇪 Victor Campenaerts - 20 pts

🇩🇪 Max Kanter - 16 pts

🇧🇪 Jasper Philipsen - 14 pts

🇪🇷 Biniam Girmay - 12 pts

🇬🇧 Jake Stewart - 10 pts

🇫🇷 Anthony Turgis - 9 pts#TDF2026 https://t.co/mbpmCgYhzZ — Tour de France™ (@LeTour) July 9, 2026

👀 Remco Evenepoel got caught out on the climb up the Côte de Loucrup. He is chasing, 40 seconds behind the main peloton.



👀 Remco Evenepoel s'est fait piéger dans l'ascension de la Côte de Loucrup. Il est en chasse 40 secondes derrière le peloton principal.#TDF2026 pic.twitter.com/y65YsOhUQu — Tour de France™ (@LeTour) July 9, 2026

⛰️ The peloton rolls out of Pau for the 6th stage of the #TDF2026! The Pyrenées are ready to bite. Aspin, Tourmalet, Gavarnie-Gèdre… big day ahead.

🥵



⛰️ Départ de Pau pour la 6ème étape du #TDF2026! Les Pyrénées sont prêtes à mordre. Aspin, Tourmalet, Gavarnie-Gèdre… très… pic.twitter.com/wFWiEtl06l — Tour de France™ (@LeTour) July 9, 2026

Tim Wellens znova narekuje oster tempo, ob Pogačarju so na čelu glavnine še Vermeersch, Großschartner, McNulty, Yates in Del Toro. UAE Team Emirates zaenkrat dobiva bitko z Visma-Lease a Bike; popuščati je začel Matteo Jorgenson. V težavah se je znašla tudi rumena majica, Torsteina Traeena (Uno-X Mobility) čaka peklenski zaključek etape. Dobrih šest kilometrov od vrha sta odpadla tudi Tom Pidcock in Richard Carapaz, v glavnini s favoriti ostaja le še 15 kolesarjev. "Dobro sem," medtem ekipi sporoča Pogačar.Francoza sta se po spustu z vrha hitro vrnila v glavnino, takoj po spustu je sledil vrhunec dneva. Z 2115 metri nadmorske višine je Col du Tourmalet druga najvišja točka na letošnjem Touru. Kolesarje čaka 17,1 kilometra dolg vzpon, povprečni naklon znaša 7,3 odstotka.Proti gorskemu cilju na Col d'Aspin sta se z nekaj sekundami prednosti pognala FrancozaValentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) in Lenny Martinez(Bahrain Victorious), slednji je v tesnem boju v žep pospravil deset točk.Narekovanje tempa je na vzponu prevzel Nils Politt, UAE pa je začela topiti prednost ubežnika. Kar nekaj kolesarjev se je znašlo v škripcih, z glavnino je začasno izgubil stik Juan Ayuso, nadaljujejo se težki dnevi za Ciana Uijtdebroeks, še pred prvim velikim vzponom je slabost obšla pomembnega aduta Decathlona Daan Hooleja.Le še pet kilometrov do začetka vzpona na Col d'Aspin. Gre za drugi najpogosteje obiskani vrh Toura (letos že 78. vzpon), večkrat se je karavana Toura povzpela le na Tourmalet. Vzpon je dolg 12 kilometrov, povprečni naklon je 6,5 %. O'Connor je imel ob vznožju 50 sekund prednosti pred glavnino."Ne spusti Vingegaarda in Pogačarja izpred oči. Dokler si z njima, nič ne more iti narobe, vedno ostani z njima," se je glasilo sporočilo na radijski zvezi ekipe Decathlon CMA CGM.Izoblikoval se je nov beg, tokrat sta na plin pred novim gorskim ciljem pritisnila Ben O'Connor (Jayco–AlUla) in Mikel Azparren (Pinarello - Q36.5). O'Connor je v seštevku najboljših hribolazcev dodal dve točki, Azparren eno, kmalu zatem je Španec popustil. V glavnini se je v ospredje zapeljal Pogačarjev kolega Tim Wellens, UAE Team Emirates XRG želi nadzorovati pripravo na prvi veliki vzpon dneva.Pedersen je brež težav osvojil še 25 točk na letečem cilju, kmalu zatem je glavnina ujela ubežnika, beg je trajal 50 kilometrov. V zadnji del glavnine se je po napaki vrnil tudi Evenepoel. Takoj se je zvrstilo nekaj novih napadov, a zaenkrat brez uspeha.Pedersen je na gorskem cilju osvojil točko pred Campanaertsom, a prednost ubežnikov hitro pada. V težavah se je znašel Remco Evenepoel, ki se je v slabem trenutku odločil, da se ob cesti "olajša", zavil je v napačno smer, odreagirati je morala celotna ekipa Red Bull-BORA-hansgrohe.V begu ostajata Campanaerts in Pedersen, Artz se je vrnil v glavnino po pripombah vodstva dirke, ki ni bilo zadovoljno z njegovo držo na kolesu. Glavnina dolgo ni kazala interesa po lovu na ubežnika, prvič pa se je zaiskrilo na prvem manjšem vzponu. Od glavnine se je odcepilo 20 kolesarjev, med njimi je tudi Tadej Pogačar.Campanaeartsu sta se pri pobegu pridružila Huub Artz (Lotto Intermarché) in Mads Pedersen (Lidl-Trek). Slednji ima z zeleno majico na ramenih v mislih leteči cilj, ki prihaja že na 59. kilometru. Trojica si je hitro prikolesarila več kot minuto prednosti pred glavnino.Prvi mož Toura Christian Prudhomme je s startno zastavo iz vozila oznanil začetek etape, ekipa Visma-Lease a Bike pa je v ogenj nemudoma poslala Victorja Campanaertsa. Sporočilo Vingegaarda in druščine je jasno: danes ne želijo ničesar prepuščati naključju. "Danes pričakujem ognjemet," je dal pred začetkom gorske etape vedeti Danec.Pozdravljeni! Kolesarji so se v zaprti vožnji v Pauju odpravili na najzahtevnejšo etapo uvodnega tedna letošnjega Toura. Tadej Pogačar je v torek predal rumeno majico, danes bodo v ospredju znova glavni favoriti v skupni razvrstitvi. Po vzponu na Col d'Aspin sledi še mitski Tourmalet, na katerem je lani Dirko po Franciji predčasno zaključil Remco Evenepoel. Na startu tokrat ni bilo Alexa Molenaarja (Caja Rural–Seguros RGA), ki je v sredo nosil pikčasto majico, a je zaradi pretresa, ki ga je utrpel ob padcu v zaključku 5. etape, odstopil.