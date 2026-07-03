Ilirika Skladi bo na Ljubljansko borzo uvrstila prva domača ETF sklada

Pod oznakama SLOTR in WORLD na borzo prihajata slovenski in globalni ETF sklad, oblikovana posebej za individualne naložbene račune (INR). V naslednjem koraku družba Ilirika skladi načrtuje njuno kotacijo tudi na Zagrebški borzi.

Družba ILIRIKA SKLADI je kot prva slovenska družba za upravljanje na Ljubljansko borzo uvrstila prva domača ETF sklada – slovenskega in globalnega. Oba sta oblikovana skladno z zakonom o individualnih naložbenih računih (INR) in bosta kotirala pod oznakama SLOTR (Ilirika SBITOP TR UCITS ETF) in WORLD (Ilirika GLOBAL UCITS ETF).

Foto: Ilirika d.d.

Ob uvrstitvi ETF-a SLOTR so v četrtek, 2. julija 2026, na Ljubljanski borzi imeli slavnostni dogodek za predstavnike medijev in druge deležnike slovenskega kapitalskega trga. Na dogodku je vodstvo družbe Ilirika Skladi predstavilo ETF-je ter svojo vizijo njihovega razvoja in vloge na slovenskem trgu. Predstavitvi je sledil pogovor z novinarji, nato pa še sproščeno druženje udeležencev.

Predsednik uprave LJSE, Marko Bombač CFA, FRM je ob začetku dogodka pozdravil prisotne in dodal: "Uvrstitev ETF sklada SLOTR, ki omogoča izpostavljenost največjim slovenskim borznim družbam, na Ljubljansko borzo je pomemben korak za slovenski kapitalski trg. ETF-i so v svetu postali eden najpomembnejših finančnih instrumentov, saj vlagateljem omogočajo enostaven, pregleden in stroškovno učinkovit dostop do razpršenega portfelja naložb. Na Ljubljanski borzi danes sicer govorimo že o sedmem ETF-u, vendar so ETF-i v Sloveniji še vedno v razmeroma zgodnji fazi razvoja. Prav zato je posebej pomembno, da dobivamo prvi ETF slovenske družbe za upravljanje, ki pozna domače vlagatelje, slovenski trg in potrebe slovenskih varčevalcev. Verjamem, da bo ta korak prispeval k večji prepoznavnosti ETF-ov v Sloveniji ter k razvoju dolgoročnega investiranja in širšega kapitalskega trga."

Foto: Ilirika d.d.

"Ilirika že dobra tri desetletja slovenskim vlagateljem omogoča dostop do kakovostnih in zaupanja vrednih naložb. Z uvedbo prvih domačih ETF skladov, oblikovanih posebej za individualne naložbene račune, to poslanstvo nadgrajuje – vlagateljem, tako izkušenim kot tistim, ki šele začenjajo, ponuja sodobno, dostopno in stroškovno učinkovito orodje za dolgoročno varčevanje," je na dogodku na Ljubljanski borzi poudaril Primož Hajdinjak, glavni izvršni direktor družbe Ilirika Skladi.

Ilirika ima na področju individualnih naložbenih računov približno 20-odstotni tržni delež, kar jo uvršča med vodilne ponudnike teh računov v Sloveniji. Prav ETF skladi so idealen produkt za INR račune: z enim samim, razpršenim in poceni instrumentom vlagatelj smiselno zapolni svoj račun, znotraj katerega je trgovanje neobdavčeno, ob neprekinjenem 15-letnem varčevanju pa je donos lahko povsem davčno oproščen.

Foto: Ilirika d.d.

Zakaj so ETF skladi po svetu prevladali

ETF skladi (Exchange-Traded Funds) so skladi, ki kotirajo na borzi in združujejo najboljše lastnosti delnic in skladov. Prvi je nastal v 90. letih prejšnjega stoletja, danes pa so eden najhitreje rastočih finančnih instrumentov na svetu. Največji trg so Združene države Amerike, kjer trije največji upravljavci (Vanguard, BlackRock in State Street) nadzorujejo 70–80 odstotkov trga; največji ETF sklad na svetu, Vanguardov sklad na indeks S&P 500, sam upravlja okoli 1.000 milijard dolarjev. Skupno je v ETF skladih po svetu naloženih več kot 23.000 milijard dolarjev premoženja, v ZDA pa v njih varčuje že približno 15 odstotkov gospodinjstev.

"ETF skladi so med najhitreje rastočimi finančnimi instrumenti na svetu, saj združujejo nizke stroške, preglednost in preprostost trgovanja. Prav ta kombinacija na dolgi rok prinaša opazno višji neto donos kot klasični vzajemni skladi – in to prednost zdaj prinašamo tudi na slovenski trg," je razvoj in priljubljenost ETF skladov predstavil Marko Garbajs, izvršni direktor družbe Ilirika Skladi. Kot je poudaril, se sredstva vlagateljev postopoma selijo iz vzajemnih v ETF sklade, ključni dejavniki rasti pa so nizki stroški in preglednost, enostavno trgovanje ter hitra rast manjših, t. i. retail vlagateljev.

Foto: Ilirika d.d.

Stroškovna prednost, ki se na dolgi rok zelo pozna

Ključna prednost ETF skladov pred klasičnimi vzajemnimi skladi so stroški. Skupni stroški (TER) Ilirikinih ETF skladov znašajo 0,94 odstotka na leto za slovenski in 1,29 odstotka za globalni sklad, medtem ko so pri primerljivih vzajemnih skladih nad 2,5 odstotka.

Dva ETF sklada Ilirike

Slovenski sklad (Ilirika SBITOP TR UCITS ETF, oznaka SLOTR) v celoti sledi glavnemu domačemu indeksu SBITOP TR, ki vključuje 11 najbolj likvidnih slovenskih delnic. Sklad uporablja fizično replikacijo, kar pomeni, da te delnice dejansko kupi in jih drži v enakem deležu kot v indeksu – največjo utež ima Krka s skoraj 30 odstotki, sledita ji NLB in Petrol. Sklad se samodejno prilagaja indeksu, zato vlagatelju ni treba skrbeti za prestrukturiranje portfelja, z eno samo naložbo pa postane udeležen pri rasti celotnega slovenskega trga.

Globalni sklad (Ilirika GLOBAL UCITS ETF, oznaka WORLD) ponuja globalno razpršitev po razvitih trgih OECD – ZDA, Evropi, Japonski, Kanadi in Avstraliji. Zasnovan je kot sklad skladov in ga trenutno sestavlja osem zelo likvidnih ETF skladov največjih svetovnih upravljavcev. Sklad se primerja z donosom indeksa MSCI World, vendar ga ne replicira v celoti: zavestno se izogiba naložbam iz držav zunaj OECD, prav zato, da je primeren za INR račune.

Oba sklada vse dividende samodejno reinvestirata in sta namenjena dolgoročnemu varčevanju za obdobje petih let ali več. Kupiti ju je mogoče prek Ilirikine mobilne aplikacije ali prek katerega koli člana Ljubljanske borze, varčevati pa je mogoče začeti že z nakupom ene delnice ETF sklada, ki bo na začetku znašala 10,00 EUR.

Foto: Ilirika d.d.

Naslednji korak: Zagrebška borza

Družba Ilirika skladi načrtuje, da bo oba ETF sklada v naslednjem koraku uvrstila tudi na Zagrebški borzi (ZSE) ter tako dostop do njiju razširila na regionalni trg in dodatno povečala njuno likvidnost in prepoznavnost.

www.ilirika.si/etf-skladi Več informacij o Ilirika ETF skladih:

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