Je to razlog, zakaj CIA ni odstranila Vladimirja Putina z oblasti?

Dobra novica je, da Vladimir Putin ne zmaguje, da vojna škodi njemu in Rusiji kot nikoli prej, ne tako dobra novica pa je, da je trenutno težko videti, kako bi se ta vojna lahko končala v korist Ukrajine, trdi znani britanski novinar in politični analitik Andrew Neil.

Andrew Neil je v pogovoru za britanski Times Radio govoril tudi o zaskrbljenosti, da bi se rusko-ukrajinska vojna zaradi ruskih težav (ukrajinski napadi na rusko naftno infrastrukturo, ki so Rusijo pahnili v pomanjkanje goriva) lahko še bolj zaostrila.

Neilov pogovor z viri iz CIE

Neil je odgovoril, da je to seveda mogoče. Omenil je tudi, da se je pogovarjal z ljudmi iz CIE, zakaj niso preprosto odstranili Vladimirja Putina z oblasti. Uradniki v CIA naj bi mu odgovorili, da tega niso storili, ker jih skrbi, kdo bi ga nasledil – da bi bil lahko njegov naslednik še hujši. Neil se strinja s tem, saj na Zahodu ni veliko informacij o tem, kdo bi lahko bil Putinov naslednik.

Britanski novinar tudi trdi, da Rusija ne more premagati Ukrajine, prav tako Rusija ne more premagati dobro usposobljene in oborožene Natove vojske.

Koliko časa lahko ruski vojni stroj še deluje?

"Lahko pa preobrazijo svoj vojni stroj, kar delajo, čeprav škodi ruskemu gospodarstvu. Toda po drugi strani znaša ruski javni dolg 14 odstotkov ruskega BDP (dejansko od 17 do 20 odstotkov, op. p.), britanski je sto odstotkov (od 101 do 102 odstotka, op. p.), v ZDA pa je pri 120 odstotkih (okoli 123 odstotkov, op. p.)."

Rusija ima zdaj vojno gospodarstvo, kar ji daje neko odpornost. To je slaba novica, kar lahko Putin vojno proti Ukrajini vodi še kar nekaj časa. Poleg tega je zdaj Ukrajina vse bolj odvisna od Evrope, ker so Trumpove ZDA dejansko dvignile roke od Ukrajine, je še dejal Neil.