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Avtor:
I. J.

Četrtek,
9. 7. 2026,
4.00

Osveženo pred

7 ur, 24 minut

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Natisni članek
Spotkast Spotkast Tadej Zbičajnik Triiiple samohranilec raper

Četrtek, 9. 7. 2026, 4.00

7 ur, 24 minut

Velenjski raper Triiiple iskreno o samohranilstvu: Vsega sem se moral naučiti, tri leta sem bil zmeden #video

Avtor:
I. J.

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V Spotkastu smo gostili velenjskega raperja Tadeja Zbičajnika, ki ustvarja pod imenom Triiiple, kot igralca pa smo ga videli tudi v serijah Ja, Chef! in Nemirna kri. Odkrito je spregovoril o veliki preizkušnji, ko je po razpadu zveze ostal sam z dvema majhnima otrokoma. To, da mu je uspelo vse izpeljati, pripisuje predvsem temu, da ga ni bilo sram prositi za pomoč. Izsek pogovora si oglejte že zdaj, celotna epizoda pa bo na voljo v petek.

"Vsega sem se moral naučiti," je dejal Tadej Zbičajnik, ki je pri 36 letih postal oče samohranilec. "Na začetku je bil šok," je priznal in dodal, da brez staršev, ki so mu marsikaj pokazali, ne bi zmogel. "Dve, tri leta sem bil zmeden. Hodil sem k psihologu, hodil sem na pogovore, imel sem prijatelje in prijateljice, da so mi svetovali," je odkrito povedal raper, ki se je spopadal tudi z depresijo.

Poleg sina je posvojil otroka nekdanje partnerke iz prejšnje zveze. "Rad ga imam kot svojega. Uredili smo vse zadeve, da sem ga lahko uradno posvojil," je povedal. Sinova danes že obiskujeta osnovno šolo, življenja brez njiju pa si sploh ne predstavlja več: "Izpopolnjujeta me. Vsak dan, ko se zbudim, mi polepšata jutro."

Izsek odkritega pogovora si oglejte zgoraj, celotna epizoda pa bo na voljo že v petek.
Spotkast poiščite na Siol.net ali vseh najbolj priljubljenih platformah za avdiovsebine: SpotifyApple PodcastsPocket CastsAudibleAmazon Music ... Vidimo se tudi na Siol.net in YouTubu.
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