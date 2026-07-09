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Avtor:
Pe. M.

Četrtek,
9. 7. 2026,
16.57

Osveženo pred

6 minut

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Natisni članek
Dirka po Franciji Tour Torstein Træen

Četrtek, 9. 7. 2026, 16.57

6 minut

Norvežan se je zaletel v ekipnega kolega

Padec Torsteina Træena na spustu s Tourmaleta: Glava nekoliko boli, rebra niso najbolje

Avtor:
Pe. M.

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Torstein Traen | Torstein Træen se je na spustu s Tourmaleta zaletel v kolo ekipnega kolega in padel. | Foto Guliverimage

Torstein Træen se je na spustu s Tourmaleta zaletel v kolo ekipnega kolega in padel.

Foto: Guliverimage

Norveški kolesar Torstein Træen (Uno-X Mobility), ki je šesto etapo Dirke po Franciji začel v rumeni majici vodilnega, si je na spustu s slovitega Tourmaleta privoščil napako, trčil ob kolo ekipnega kolega, padel, pozneje pa vendarle nadaljeval etapo. Rumeno majico je predal, a bi jo tudi brez padca, saj je Tadej Pogačar znova dokazal, zakaj je glavni favorit dirke vseh dirk. Skandinavec, ki je v cilj prišel pol ure za etapnim zmagovalcem in novim vodilnim Pogačarjem, je po etapi povedal, da ga nekoliko boli glava, pa tudi rebra niso najbolje.

Tadej Pogačar
Sportal Nova veličastna predstava Pogačarja: rumena majica in rekord Tourmaleta

Trenutek nepazljivosti ob spustu z druge najvišje točke letošnje Dirke po Franciji Tourmaleta in hitro gre lahko marsikaj narobe. To je danes na lastni koži občutil Torstein Træen, ki je etapo začel kot vodilni kolesar na dirki.

Norvežan se je v enem od ovinkov med spustom zaletel ob kolo ekipnega kolega Andersa Hallanda Johannessena in padel. Sprva je obsedel na tleh, pomagalo mu je zdravstveno osebje, nato pa je vendarle lahko nadaljeval etapo.

Kako je padel Norvežan:

Træen je imel pred današnjo ekipo pred najbližjim zasledovalcem Seanom Quinnom 28 sekund prednosti, pred glavnima favoritoma Tadejem Pogačarjem in Jonasom Vingegaardom pa slabih osem minut. 

V cilj s 30 minutami zaostanka, nato na slikanje

Norvežan je v času padca za Pogačarjem, ki je sredi vzpona na Tourmalet pobegnil, zaostajal osem minut in deset sekund, tako da bi rumeno majico predal tudi, če ne bi padel. V cilj je prišel z zaostankom 30 minut za zmagovalcem Pogačarjem, iz njegove ekipe pa so sporočili, da ga čaka rentgen, ki bo pokazal, ali je poškodba resnejša.

V cilj je prišel s 30 minutami zaostanka, nato pa so ga odpeljali na slikanje. | Foto: Reuters V cilj je prišel s 30 minutami zaostanka, nato pa so ga odpeljali na slikanje. Foto: Reuters

"Treba bo počakati, kaj bo pokazalo slikanje. Šele potem bomo videli. Trenutno me nekoliko boli glava, pa tudi moja rebra niso najbolje. Bomo videli," je v prvi izjavi po koncu etape dejal v mikrofon Eurosporta.

Današnja etapa je bila dolga 186,2 kilometra, kolesarje pa je peljala od Pauja do vzpona Gavarnie-Gedre.

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Dirka po Franciji Tour Torstein Træen
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