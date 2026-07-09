Na hitri polnilnici pri Lukovici se pogosto ustavi tudi zanimiv električni stroj iz bližnjega kamnoloma, o katerem so se že razpisali tudi tuji mediji.

Na ultra hitrih polnilnicah v Sloveniji smo se že navadili raznovrstnih domačih in tujih avtomobilov, nekateri priključki so že prilagojeni tudi za manjše tovornjake in vlačilce, polnilnice pa bodo očitno zanimive tudi za upravitelje različnih gradbenih strojev z električnimi pogoni. Eden takih se ustavi tudi na Petrolovi ultra zmogljivi polnilnici pri Lukovici - ta sodi med tiste, ki so prilagojena za večja tovorna vozila.

Električni delovni stroji prihajajo tudi v kamnolome

Elektrifikacija ne spreminja le osebnih avtomobilov, temveč vse bolj prodira tudi med težko gradbeno mehanizacijo. Kitajski proizvajalec LiuGong je v kamnolomu podjetja STRABAG v Lukovici (ta obratuje že od šestdesetih let prejšnjega stoletja) v uporabo predal 25-tonski električni kolesni nakladalnik 870HE, s katerim želijo zmanjšati emisije in predvsem stroške obratovanja.

Baterija tipa LFP ima kapaciteto 423 kilovatne ure (kWh). Na ultra hitri polnilnici se baterija napolni v okrog 80 minutah. Stroj opravi svoje delo dopoldne in popoldne, med vmesnim premorom baterijo še nekoliko napolnijo in tako brez težav zdrži celoten delovni dan v kamnolomu. Delovni dan znaša od osem do deset ur. Moč hitrega polnjenja znaša do 300 kilovatov.

Foto: Lutz Müller/STRABAG

Zanimivosti stroja

Prostornina nakladalne žlice znaša 4,7 kubičnega metra, kar omogoča prevoz velike količine materiala v enem delovnem ciklu.

Za delovno učinkovitost sta pomembna predvsem čas dviga (raise time) in čas praznjenja žlice (dump time). Prvi pove, kako hitro stroj dvigne polno žlico do največje višine, drugi pa, kako hitro jo izprazni. Pri LiuGongu 870HE čas dviga znaša 5,2 sekunde, čas praznjenja žlice pa le 1,3 sekunde, kar omogoča hitre delovne cikle in visoko produktivnost.

Odrivna sila žlice znaša 221 kN, kar pomeni, da lahko hidravlični sistem z veliko silo zareže v nasut ali zbiti material in učinkovito napolni žlico. Visoka odrivna sila je ključna predvsem pri delu v kamnolomih, kjer se stroji vsakodnevno srečujejo z gramozom, drobljencem in drugim težkim materialom.

Meja stabilnosti znaša 19 ton pri naravnost obrnjenih kolesih in 16,8 tone pri popolnoma zasukanih kolesih. Nižja vrednost med zavijanjem je pričakovana, saj se zaradi spremenjene razporeditve sil zmanjša stabilnost stroja. Tudi ta podatek potrjuje, da je nakladalnik zasnovan za varno delo z zelo velikimi obremenitvami.

Dizelsko gorivo z izpusti CO2 obremenjuje okoljski odtis družb

Pri družbi STRABAG poudarjajo, da dizelski delovni stroji predstavljajo največji vir njihovih emisij ogljikovega dioksida, hkrati pa tudi enega največjih obratovalnih stroškov. Podjetje želi do leta 2040 doseči ogljično nevtralnost, zato preizkuša možnosti postopne elektrifikacije gradbene mehanizacije.

Električni nakladalnik se je pri delu v kamnolomu izkazal predvsem z bistveno tišjim delovanjem, nižjimi stroški energije in zmogljivostjo, ki po navedbah uporabnikov ne zaostaja za primerljivimi dizelskimi stroji. Energijo za delo črpa neposredno iz električnega omrežja, s čimer odpadejo stroški goriva in lokalni izpusti izpušnih plinov.

Zaradi znane vsakodnevne rutine so delovišča primerna za električne pogone

Takšna delovišča so za električne stroje posebej primerna, saj imajo natančno določene dnevne delovne cikle, znane razdalje in možnost načrtovanega polnjenja. Za razliko od strojev, ki delujejo na različnih lokacijah, je v kamnolomih ali na večjih gradbiščih infrastrukturo za polnjenje mogoče urediti na enem mestu, zato omejen doseg praviloma ni ovira.

Enako velja tudi za druga vozila na zaprtih deloviščih, kot so poltovornjaki, dostavna vozila in servisna vozila, ki vsak dan opravljajo podobne poti in se ob koncu izmene vračajo na isto lokacijo. Prav zaradi predvidljivega načina uporabe številni strokovnjaki menijo, da bodo električni pogoni najprej postali standard prav v takšnih delovnih okoljih, še preden bodo povsem prevladali pri vozilih za splošno uporabo.