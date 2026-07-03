Stipe Modrić se je po koncu minule sezone odločil za veliko spremembo. Po desetletju, ko je veljal praktično za sinonim Ilirije, se je odločil, da je čas za nov korak. Naredil je korak naprej v karieri, po novem bo vodil Zadar. "Vem, da bo vse prej kot lahko, a verjamem vase in v klub," sporoča strateg.

"Stipe Modrić je trener, ki je Ilirijo popeljal v ligo ABA in v zgodovinski prvi sezoni poskrbel, da je ekipa ostala med najboljšimi v regiji," so ob predstavitvi novega trenerja v sredini junija zapisali pri Zadru in izrekli dobrodošlico 47-letnemu nekdanjemu slovenskemu reprezentantu. Modrić je po dolgih letih tako vrste Ilirije in Halo Tivoli zamenjal za Zadar, kjer se rojeni Dalmatinec počuti kot riba v vodi, suvereno pa upa, da bo zaplaval tudi v novo obdobje na svoji trenerski poti.

"Po koncu sezone in med njo sem že imel neke ponudbe, še vedno pa sem bil z glavo pri Iliriji. Zatem sem malce razmislil, kako naprej. Pri Iliriji sem bil v takšnih in drugačnih vlogah zdaj že vrsto let in potreboval sem nov izziv. Potem pa se je vse skupaj zgodilo res hitro. Zadar je velik klub, pogovoril sem se z njimi, sam pri sebi sem malce razmislil in se odločil, da sprejmem to ponudbo. Ob tem je najpomembnejše, da imam podporo družine. Hčerki sta zdaj že odrasli in prišel je trenutek, da se tudi jaz podam v nek nov izziv," je svojo odločitev za selitev za Sportal pojasnil Modrić.

Z družino Foto: Aleš Fevžer

"Zadar je eden boljših klubov na Hrvaškem, tako kot vedno rečejo, 'bog je ustvaril človeka, a Zadar košarko.' Mesto živi za to, a to prinaša tudi ogromen pritisk, česar se zavedam. Vem, da bo vse prej kot lahko. Trenutno sestavljamo ekipo, veliko se pogovarjamo z igralci in gledamo na trg, kaj lahko še postorimo. Želimo si ustvariti čim bolj konkurenčno ekipo, to je trenutno naš primarni cilj," je o trenutnem delu iz Dalmacije sporočil Modrić.

Odločitev vse prej kot lahka

A odločitev, da zapusti Ljubljano, je bila vse prej kot lahka. "Res je bilo težko storiti ta korak in se posloviti od kluba, ker Ilirije ne doživljam samo kot neki klub, temveč kot moj klub. Prisotnih je res veliko čustev. Tu sem kot igralec prišel v tretjo ligo, prišli smo do prve, kot trener sem bil pomočnik v drugi ligi in potem se je začel vzpon. Preskokov je bilo veliko in res sem hvaležen vsem ljudem, ki so mi v tem času pomagali. Zagotovo pa sem najbolj hvaležen Saši Dončiću, ki niti enkrat ni dvomil vame, ves čas je stal za mano. V tem času sem stkal res lepa prijateljstva, mislim, da se niti še ne zavedam dobro, da sem zdaj na drugi strani. A to ni slovo, vedno bom navijač Ilirije in zagotovo se bom enkrat vrnil v klub. Želim jim vse najboljše, samo ne proti Zadru (smeh, op. p.)," se je pošalil Modrić.

Foto: Filip Barbalić

V zadnjih letih sta s športnim direktorjem kluba, Sašo Dončićem, spisala številne lepe zgodbe in poskrbela za rast kluba, ki se je korak za korakom prebijal na višje stopnice. Ob velikemu prijateljstvu in dolgoletnem sodelovanju je bil ravno Dončić tisti, ki mu je Modrić najtežje sporočil novico, da odhaja. "Mislim, da na začetku ne on ne jaz nisva verjela, da bom res odšel. Tudi ko sem se odločil za ta izziv, me je pri tem ves čas spodbujal. Rekel mi je, naj grem, če čutim, da je to moja priložnost. Še vedno smo v super odnosih, pogosto se slišimo in to prijateljstvo se ne bo končalo. Zame je bilo na začetku težko, tudi to, kako povedati Saši. A me je takoj podprl in še enkrat več dokazal, kako velik človek je, tako da sem mu res hvaležen," je še enkrat več poudaril Modrić.

Ilirijo je lani popeljal v ligo ABA, v kateri jo je letos tudi obdržal. Nekdanji košarkar, rojen v Sinju, je ekipo popeljal tudi do polfinala državnega prvenstva, ob tem pa veliko priložnosti ponujal tudi mladim košarkarjem. "Vsak dan sem komaj čakal, da pridem v Tivoli in to mi je res veliko pomenilo. Klub je rasel iz sezone v sezono, v kar marsikdo ni verjel. Ves čas smo delali korake naprej in prišli do tega, da smo zdaj priznan klub v regiji. Res si želim, da tako ostane tudi naprej. Zelo sem ponosen na naše delo in na vizijo, ki nam je uspela," je še dodal Modrić.

Gašper Okorn Foto: Aleš Fevžer

Na mestu trenerja naj bi Modrića pri Iliriji zamenjal Gašper Okorn, o čemer je prvi poročal SportKlub. Ob omembi imena svojega morebitnega naslednika se je Modrić le nasmehnil. "Dajmo samo reči, da sva se z novim trenerjem že nekajkrat pogovarjala, mislim, da je klub dobil odličnega strokovnjaka in nimam niti najmanjšega dvoma, da bo klub še naprej uspešen. Upam, da se bodo poklopile tudi zadeve s kadrom in da bo ekipa konkurenčna tudi v prihodnji sezoni."

Osredotočen na Zadar

47-letni strateg pa je zdaj že povsem osredotočen na delo na klopi dalmatinskega kluba, kjer je zamenjal Danijela Jusupa, ki se je od Zadra poslovil po štirih sezonah in treh naslovih državnega prvaka. "V Zadru je pritisk veliko večji, hočejo najboljše, ABA liga je res močna in glede na širitev lige bo zdaj razporeditev moči še nekoliko drugačna, hkrati pa pridobiva na moči in konkurenci. V tem trenutku niti ne vemo, kakšen bo točen format lige, doma v hrvaškem prvenstvu pa sta dve lovoriki jasen cilj. Zavedam se, kaj me čaka. Če sem se odločil za tako pot, moram za tem stati. Po poreklu sem Dalmatinec in dobro vem, kako vse skupaj poteka. Verjamem vase in verjamem, da lahko sestavimo ekipo, ki bo konkurenčna."

"Omejitev je naš proračun. Imamo toliko sredstev, kot jih imamo, sam pa izbiram ekipo in za njo odgovarjam, kar je tudi najbolj pošteno. Mislim, da smo lahko konkurenčni, je pa res potrebno, da se potem poklopi več stvari. Verjamem, da nam lahko uspe," je iz Dalmacije še sporočil Modrić.

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