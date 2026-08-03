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Avtor:
K. M.

Ponedeljek,
3. 8. 2026,
15.01

Osveženo pred

1 minuta

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Natisni članek

Natisni članek
Zadar Hrvaška požar

Ponedeljek, 3. 8. 2026, 15.01

1 minuta

V Zadru izbruhnil velik požar, gasijo ga štirje kanaderji

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,32
Požar Zadar | Nad mestom se dviga siv in črn dim. | Foto Posnetek zaslona

Nad mestom se dviga siv in črn dim.

Foto: Posnetek zaslona

Nekaj po 13. uri je v Zadru na območju med zadarskim naseljem Bokanjac in odlagališčem odpadkov v Diklu izbruhnil velik požar, poroča Index. Pri gašenju poleg gasilcev z gasilskimi vozili sodelujejo tudi zračne sile – štirje kanaderji.

Požar je izbruhnil nekaj sto metrov od poslovne cone Novi Bokanjac. Na težko dostopnem terenu gori borov gozd in nizko rastlinje. Nad mestom se dviga siv in črn dim.

Zadarskim gasilcem pri gašenju pomagajo gasilci prostovoljnega društva Nin. Na kraj dogodka prihajajo dodatna gasilska vozila.

Za zdaj ni podatkov o poškodovanih ali ogroženih stavbah.

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