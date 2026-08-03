V Zadru izbruhnil velik požar, gasijo ga štirje kanaderji

Nekaj po 13. uri je v Zadru na območju med zadarskim naseljem Bokanjac in odlagališčem odpadkov v Diklu izbruhnil velik požar, poroča Index. Pri gašenju poleg gasilcev z gasilskimi vozili sodelujejo tudi zračne sile – štirje kanaderji.

Požar je izbruhnil nekaj sto metrov od poslovne cone Novi Bokanjac. Na težko dostopnem terenu gori borov gozd in nizko rastlinje. Nad mestom se dviga siv in črn dim.

Zadarskim gasilcem pri gašenju pomagajo gasilci prostovoljnega društva Nin. Na kraj dogodka prihajajo dodatna gasilska vozila.

Pozari haraju.Ok,velike temperature i susa,ali i previse neodgovornosti.Bokanjac trenutno i 2 kanadera. pic.twitter.com/idcqjbT24P — Miro Maraš (@MiroM21943898) August 3, 2026

Za zdaj ni podatkov o poškodovanih ali ogroženih stavbah.