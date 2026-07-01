Zasedba Los Angeles Lakers je svoje vrste popoldne okrepila z dozdajšnjim članom Utah Jazz, Walkerjem Kesslerjem. V zameno bodo Jazz prejeli nezaščitena izbora prvega kroga nabora leta 2031 in 2033 ter pravici do zamenjave izbora prvega kroga v letih 2028 in 2030, poroča ESPN. Tu pa se Jezerniki niso ustavili, v njihove vrste prihajajo še Sandro Mamukelashvili, Quentin Grimes in Collin Sexton.

Kakšen dan za Los Angeles Lakers. Jezerniki so po odhodu LeBrona Jamesa ekspresno zavihali rokave in se podali na tržnico. Najprej je danes v javnost pricurljala novica, da bo Walker Kessler z Lakersi podpisal bogato štiriletno pogodbo, vredno 130 milijonov ameriških dolarjev. Kesslerjeva pogodba vključuje možnost, da igralec sam odloči o zadnji, četrti sezoni pogodbe (player option, op. p.), poleg tega pa vsebuje tudi klavzulo o polnem dodatnem izplačilu v primeru menjave (full trade kicker, op. p.), poroča ESPN. Lakersi so tako dobili centra, ki so ga iskali za dopolnitev zvezdniškega branilskega dvojca Luke Dončića in Austina Reavesa, v zameno pa so Utah Jazz odstopili dva izbora prvega kroga nabora ter dve pravici do zamenjave izbora prvega kroga, še poroča Shams Charania.

Walkerja so ameriški mediji že zadnji dve sezoni povezovali z mladim centrom, ki je bil nazadnje član Utah Jazza. To poletje je bil omejeno prost igralec, Lakersi pa so bili eni od favoritov za njegov podpis. Ker Kessler ni bil povsem prost igralec, ampak omejeno prost, je to pomenilo, da bi njegova franšiza, v tem primeru Utah Jazz, po posebni klavzuli lahko izenačila vsako pogodbo, ki bi jo košarkar lahko podpisal z drugo ekipo. Zaradi tega so mnogi pričakovali, da bo pred sklenitvijo sodelovanja preteklo še kar nekaj časa in tudi denarja, a so, kot vse kaže, Lakersi hitro dosegli dogovor.

BREAKING: The Los Angeles Lakers are acquiring Walker Kessler from the Utah Jazz for unprotected first-round picks in 2031 and 2033 and first-round swaps in 2028 and 2030, sources tell ESPN. Kessler will sign a massive four-year, $130 million deal with the Lakers. pic.twitter.com/rt8b17fEQZ — Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2026

218 centimetrov visoki Kessler se je z ekipo v Los Angelesu sestal že v torek, ki je bil prvi dan, ko so se ekipe lige NBA lahko pogovarjale z zunanjimi prostimi igralci. Kamere so ga ujele tudi na letališču. "Dobrodošel v L. A.," so mu sporočili iz TMZ. "Hvala," se je zahvalil Kessler in potrdil, da se dobro počuti glede sestanka z LA Lakersi. Nato je prejel še vprašanje o odhodu Jamesa. "Videl sem to, da. On je eden najboljših košarkarjev vseh časov in odlično bi bilo igrati z njim, a videli bomo, kaj se bo zgodilo. Luka in Austin sta prav tako odlična košarkarja, o tem ni nobenega dvoma," je povedal Kessler in pustil še sporočilo za navijače Lakersov: "Tukaj sem." Njegove besede pa so dan kasneje dobile povsem nov pomen.

V štirih profesionalnih sezonah se je v ligi NBA uveljavil kot odličen skakalec in bloker. V povprečju v karieri dosega 9,5 točke, 9,3 skoka in 2,4 blokade v dobrih 25 minutah na tekmo. V prejšnji sezoni mu je nekaj težav povzročala poškodba rame, tako da je zadnjo tekmo odigral konec lanskega oktobra, a je zdaj pripravljen za nov začetek po slovesu od ekipe Utah Jazz, katere član je bil od leta 2022. Kot 22. so ga na naboru leta 2022 izbrali pri Memphisu, a ga je takoj poslal v Minnesoto, ta pa nato v paketu menjav v Utah. Leta 2023 je na svetovnem prvenstvu igral tudi za izbrano vrsto ZDA, ki je takrat v precej spremenjeni zasedbi osvojila četrto mesto, pred začetkom turnirja pa se je ekipa avgustu 2023 v Malagi pomerila tudi s Slovenijo in zmagala z 92:62.

Po Kesslerju še trije

A to ni bila edina odmevna prestopna bomba dneva. Vrste Lakersov je okrepil tudi Sandro Mamukelashvili, ki se je dogovoril za štiriletno pogodbo v vrednosti 52 milijonov dolarjev, pogodba pa vključuje igralsko opcijo za četrto sezono. 27-letni in 206 centimetrov visoki košarkar je nazadnje igral za Toronto Raptors, v zadnji sezoni je v rednem delu dosegal 11,2 točki, 4,9 skoka in 1,9 asistence na tekmo.

Quentin Grimes še v dresu Dallasa. Zdaj bo oblekel dres Lakersov. Foto: Guliverimage

Dončić pa bo v vrstah Lakersov pozdravil tudi nekdanjega soigralca pri Dallas Mavericks, s katerim sta si na kratko delila garderobo, Quentina Grimesa. 26-letni košarkar je bil po koncu minule sezone prost košarkar, z Lakersi pa je sklenil štiriletno pogodbo v vrednosti 60 milijonov dolarjev. Nazadnje je bil član Philadelphie 76ers, pred tem pa je od julija 2024 nosil dres Mavericksov, katerih član je bil vse do 4. februarja 2025, ko je le nekaj dni za Dončićem doživel podobno usodo in bil zamenjan. Od takrat je bil član 76ers. V zadnji sezoni je v povprečju dosegal 13,4 točke in 3,6 skoka na srečanje.

Dres kluba iz mesta angelov pa bo v prihodnje nosil še en prost igralec, Collin Sexton, ki se je po poročanju ESPN dogovoril za dvoletno pogodbo v vrednosti 19 milijonov dolarjev. 27-letni košarkar je bil od februarja član Chicago Bulls, sezono pa je začel v dresu Charlotte Hornets. Skupno je na 68 tekmah rednega dela v povprečju dosegal 15,4 točke in 3,3 asistence na tekmo.

Lakers roster and likely signing timeline



1. Kessler- sign/trade

2. Sandro- cap space

3. Grimes- cap space

4. Reaves- bird rights

5. Sexton- room ML pic.twitter.com/RZ1Zs8yi14 — Bobby Marks (@BobbyMarks42) July 1, 2026

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