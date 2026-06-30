Velik preobrat: Luka Dončić prevzel ključe Lakersov, čaka ga neizprosen pritisk

V ligi NBA odmeva novica, da LeBron James zapušča Los Angeles Lakers. S tem se končuje veliko obdobje v zgodovini slovite franšize, hkrati pa se začenja novo poglavje. V ospredje povsem sam stopa Luka Dončić, ki bo po odhodu štirikratnega prvaka NBA postal nesporni prvi obraz Lakersov, skupaj s tem pa prevzema tudi največjo odgovornost v svoji karieri.

O prihodnosti LeBrona Jamesa pri Los Angeles Lakers se je v zadnjih tednih veliko govorilo, a je novica o njegovem odhodu vseeno močno odjeknila v ligi NBA. Po sedmih sezonah se poslavlja igralec, ki je Lakersom leta 2020 prinesel naslov prvaka.

Lakersi so že pred časom dali vedeti, da želijo prihodnost graditi okoli Luke Dončića. A dokler je bil v ekipi tudi James, je bila realnost drugačna. Ne glede na načrte, izjave in smer kluba sta bila v slačilnici še vedno dva velikana svetovne košarke.

Z njegovim odhodom te dvojnosti ne bo več. Dončić ostaja osrednji obraz projekta, zdaj pa bo moral prevzeti tudi vlogo, ki jo je v Los Angelesu dolga leta nosil LeBron – vlogo prvega vodje na parketu in zunaj njega.

Ne le prvi strelec, tudi prvi glas slačilnice. Prihaja poseben pritisk.

Za Dončića se s tem začenja novo poglavje kariere, ki jo je tlakoval že pri Dallas Mavericks, kjer se mu ni uspelo proslaviti v tej meri, kot si je želel – osvojiti naslov prvaka lige NBA. Luka od zdaj naprej ne bo več odgovoren zgolj za dosežene točke, asistence in odločilne mete, temveč bo moral postati tudi igralec, ki bo določal smer ekipe in se bo od njega veliko pričakovalo.

Luka Dončić je večkrat poudaril, da je bil LeBron James njegov košarkarski idol, zdaj pa bo pri Lakersih prevzel vlogo, ki jo je dolga leta nosil prav štirikratni prvak lige NBA. Foto: Guliverimage

Njegov glas v garderobi bo moral dobiti dodatno težo. Ko bo treba dvigniti soigralce ali umiriti razmere v slačilnici, bodo pogledi usmerjeni proti slovenskemu zvezdniku. Takšno vlogo je dolga leta opravljal LeBron James.

Posledično bodo še pod večjim drobnogledom njegova telesna pripravljenost, odnos do obrambe, govorica telesa in način vodenja ekipe. Pri Lakersih od prvega zvezdnika ne pričakujejo le vrhunskih predstav, temveč predvsem boj za naslov prvaka - Lakersi imajo 17 lovorik, večni rival Boston Celtics pa eno več.

Pritisk bo tudi na vodstvu Lakersov

LeBronov odhod pa ne pomeni večje odgovornosti le za Dončića. Pod velikim pritiskom bo tudi vodstvo kluba. Če so Dončiću predali ključe franšize, mu morajo okoli njega sestaviti ekipo, ki bo sposobna napasti naslov prvaka. Klub bo moral zapolniti praznino po LeBronovem odhodu, okrepiti igro pod obročema in pripeljati igralce, ki bodo dopolnjevali Dončićev slog igre in bili hkrati podjetni v obrambnih nalogah.

Ni še znano, kam bo pot peljala LeBrona Jamesa. Foto: Guliverimage

Prav zato LeBronov odhod ne pomeni le konec ene izjemne zgodbe v Los Angelesu, ampak tudi začetek nove. Od zdaj naprej se bo pri Lakersih vse vrtelo okoli Luke Dončića, s tem pa prihaja tudi največji pritisk njegove dosedanje kariere. Pritisk, ki ga mora zvezdnik njegovega kova preskočiti, če želi osvojiti tako želeni naslov prvaka lige NBA.