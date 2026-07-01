Po odmevni odločitvi LeBrona Jamesa, da zapusti Los Angeles Lakerse z Luko Dončićem in kariero nadaljuje drugje, je po izteku pogodbe in po tem, ko je postal prost igralec, nov klub našel tudi Luke Kennard. Ta je podpisal dvoletno pogodbo s Phoenix Sunsi. Medtem so Jezerniki svoje lovke iztegnili proti nekdanjemu članu Utah Jazza Walkerju Kesslerju, ki je že pripotoval v Los Angeles na pogajanja s klubom.

Kennard je bil član Lakersov vse od februarja, ko se je ekipi pridružil iz vrst Atlanta Hawksov. Z Jezerniki je imel v pretekli sezoni, svoji deveti v ligi NBA, podpisano enoletno pogodbo v vrednosti 11 milijonov dolarjev, njegov prihod pa je sovpadal z boljšim metom ekipe z razdalje. Met za tri je v obdobju njegovega igranja namreč zrasel s 34,9 na 37,7 odstotka.

Nekdanji zvezdnik Duka je za Lakerse v povprečju dosegal devet točk, 2,6 skoka in 2,4 asistence na tekmo, za tri je metal s 44,8-odstotno uspešnostjo, svoj vpliv, ki presega zgolj met, pa je pokazal, ko je proti koncu sezone prevzel več nalog in stopil v ospredje, da bi nadomestil poškodovana Luko Dončića in Austina Reavesa. Na zadnjih šestih tekmah rednega dela je Kennard tekme začenjal v prvi postavi, a ko je postal prost igralec, je našel nov klub in podpisal dvoletno sodelovanje s Phoenix Sunsi v vrednosti 13 milijonov dolarjev.

Luke Kennard se seli k Phoenix Sunsom. Foto: Guliverimage

Oči usmerjene proti Kesslerju

Ob številnih odhodih, med drugim Marcusa Smarta, omenja pa se tudi možnost odhoda Maxija Kleberja nazaj v evroligo, so pri Lakersih na čelu z Robom Pelinko že zavihali rokave in pogledali proti tržnici košarkarjev. Že zadnji dve sezoni so Lakerse povezovali z Walkerjem Kesslerjem, mladim centrom, ki je bil nazadnje član Utah Jazza. To poletje je omejeno prost igralec, Lakersi pa so ena od ekip, od katerih se pričakuje, da se bodo potegovale zanj. Ker Kessler ni povsem prost igralec, ampak omejeno prost, to pomeni, da njegova franšiza, v tem primeru Utah Jazz, po posebni klavuzli lahko izenači vsako pogodbo, ki bi jo košarkar lahko podpisal z drugo ekipo.

218 centimetrov visoki Kessler se je z ekipo v Los Angelesu sestal v torek, ki je bil prvi dan, ko so se ekipe lige NBA lahko pogovarjale z zunanjimi prostimi igralci. Kamere so ga ujele tudi na letališču. "Dobrodošel v L. A.," so mu sporočili iz TMZ. "Hvala," se je zahvalil Kessler in potrdil, da se dobro počuti glede sestanka z LA Lakersi. Nato je prejel še vprašanje o odhodu Jamesa. "Videl sem to, da. On je eden najboljših košarkarjev vseh časov in odlično bi bilo igrati z njim, a videli bomo, kaj se bo zgodilo. Luka in Austin sta prav tako odlična košarkarja, o tem ni nobenega dvoma," je povedal Kessler in pustil še sporočilo za navijače Lakersov: "Tukaj sem."

🚨TMZ caught up with Walker Kessler landing in LA after the LeBron news:



TMZ: “Any message to LA fans”



WK: “I'm here man” pic.twitter.com/6BLOcGijSF — Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 30, 2026

Po besedah ​​​​insajderja Marca Steina naj bi bil Kessler to poletje glavna tarča Lakersov, odhod LeBrona Jamesa pa bi lahko omogočil dovolj fleksibilnosti glede zgornje meje plač, da bi ga pri Lakersih dejansko lahko zvabili v svoje vrste.

Kessler sicer ne bo poceni, saj se je v štirih profesionalnih sezonah uveljavil kot odličen skakalec in bloker. V povprečju v karieri dosega 9,5 točke, 9,3 skoka in 2,4 blokade v 25 minutah in treh sekundah na tekmo. V prejšnji sezoni mu je nekaj težav povzročala poškodba rame, tako da je zadnjo tekmo odigral konec lanskega oktobra, a je zdaj pripravljen za nov začetek po slovesu od ekipe Utah Jazz, katere član je bil od leta 2022. Kot 22. so ga na naboru leta 2022 izbrali pri Memphisu, a ga je takoj poslal v Minnesoto, ta pa nato v paketu menjav v Utah. Leta 2023 je na svetovnem prvenstvu igral tudi za izbrano vrsto ZDA, ki je takrat v precej spremenjeni zasedbi osvojila četrto mesto, pred začetkom turnirja pa se je ekipa avgustu 2023 v Malagi pomerila tudi s Slovenijo in zmagala z 92:62.

Med morebitnimi okrepitvami se sicer ob Kesslerju najglasneje omenja tudi člana Detroita, 22-letnega Jalena Durena. 208 centimetrov visoki košarkar je v pretekli sezoni v povprečju za Pistonse dosegal 19,5 točk in 10,5 skoka na obračun.

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