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Avtor:
J. L.

Sreda,
1. 7. 2026,
13.36

Osveženo pred

13 minut

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Marcus Smart Luka Dončić Luka Dončić Los Angeles Lakers Houston Rockets

Sreda, 1. 7. 2026, 13.36

13 minut

Marcus Smart podpisal s Houston Rockets, zapušča LA Lakers Luke Dončića

Avtor:
J. L.

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Luka Dončić Marcus Smart | Marcus Smart se je odločil, da kariere ne bo nadaljeval skupaj z Luko Dončićem | Foto Guliverimage

Marcus Smart se je odločil, da kariere ne bo nadaljeval skupaj z Luko Dončićem

Foto: Guliverimage

Luka Dončić in Los Angeles Lakers so ostali brez enega najtrših obrambnih veteranov. Marcus Smart, nekdanji najboljši obrambni igralec lige NBA, je po poročanju priznanega novinarje Shamsa Charanie sklenil dogovor s Houston Rockets, kjer bo znova sodeloval z Imejem Udoko.

Marcus Smart je s Houston Rockets podpisal dveletno pogodbo, vredno 13 milijonov dolarjev, pri čemer ima v drugi sezoni igralčevo opcijo. Odločitev je sprejel danes zjutraj, njegova agenta Jason Glushon in Josh Ketroser pa sta o njej obvestila vodstvo Rockets.

Za Lakers je to neprijeten razplet, saj je Smart predstavljal točno takšen profil igralca, ki bi Dončiću v novi eri kalifornijskega velikana prišel še kako prav. Izkušen, obrambno naravnan košarkar, ki lahko prevzame najtežje naloge na branilskih mesti in obenem s svojimi izkušnjami prinese glas v slačilnici.

Namesto v Los Angelesu bo Smart zdaj nadaljeval kariere v Houstonu. Ob tem se bo znova združil s trenerjem Imejem Udoko, s katerim je že sodeloval pri Boston Celtics.

Houston je s tem dobil igralca, ki naredi več dela, kot govorijo številke. Smart je bil leta 2022 izbran za najboljšega obrambnega igralca lige NBA.

Lakersi Luke Dončića so tako po LeBronu Jamesu ostali tudi brez Marcusa Smarta, kdo bodo novi obrazi, pa za zdaj še ni znano.

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