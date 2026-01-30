Dobrodošel, Albert: nemški velikan uradno pozdravil Riero

Nemški nogometni prvoligaš Eintracht Frankfurt je za novega glavnega trenerja imenoval Španca Alberta Riero. Novico o odhodu 43-letnika s klopi Celja so danes potrdili tudi v vodstvu slovenskega prvaka. Riera bo nasledil Dina Toppmöllerja, ki ga je bundesligaški klub odpustil 18. januarja.

Po navedbah nemškega kluba je Albert Riera podpisal pogodbo do leta 2028 in bo v Frankfurtu prvič vodil ekipo že v ponedeljek. Pred tem bo Riera na lastno željo v nedeljo še zadnjič vodil svojo trenutno ekipo iz Celja na tekmi slovenskega prvenstva proti Mariboru. Riera je v dveh obdobjih kot glavni trener grofe vodil na 110 tekmah in zabeležil 61 zmag, so zapisali pri Celju.

Med njegove največje uspehe, zaradi katerih bo z zlatimi črkami zapisan v zgodovino kluba, spadajo uvrstitev v četrtfinale konferenčne lige, po dve evropski jeseni in pomladi ter pokalni naslov. Celjski nogometaši so pod njegovim vodstvom postali tudi najboljša športna ekipa v Sloveniji za leto 2025, so še zapisali pri celjskem klubu.

Celjanom zajetna odškodnina

Dosedanji strateg Celja se po poročanju Bilda v Nemčijo seli za odškodnino v višini 1,3 milijona evrov. Vse je kazalo, da bodo Celjani po uspešni jeseni, ko so si v domači ligi priigrali zajetno prednost pred zasledovalci, brez posebnih pretresov prišli do svojega tretjega državnega naslova ter da bodo uspešno preskočili tudi dodatni tekmi za osmino finala konferenčne lige proti Driti.

Toda tik pred koncem zimskega premora je Riera dobil klic iz Frankfurta in stvari so dobile nov kontekst. Vabilo uglednega nemškega kluba, v prejšnji sezoni tretjega v domačem prvenstvu in posledično udeleženca lige prvakov to sezono, je bilo za Špančeve tekmovalne ambicije preveč mamljivo.

Glede na to, da je imel nekdanji strateg Olimpije in pomočnik trenerja pri Galatasarayu s Celjem pogodbo do leta 2028, je celjski klub zanj dobil odškodnino ter v finančno pozitivni luči tako z zimskimi prodajami Franka Kovačevića, Danijela Šturma in Riere dobil več kot šest milijonov evrov.

Kdo ga bo nasledil?

Čeprav ima Celje dobro sestavljeno ekipo, pozimi okrepljeno s povratnikom Svitom Sešlarjem, Ivanom Ćalušićem in Jakovom Pranjićem, pa je zdaj vprašanje, kako bo delovala pod vodstvom novega stratega. Ime tega še ni znano, v javnosti se je kot celjska želja omenjal tudi Ante Šimundža, mogoče pa bo priložnost dobil kar Ivan Majevski, eden od zdajšnjih Rierovih pomočnikov v Celju.

Med kandidati za celjsko klop naj bi bil Ante Šimundža. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Uspeh prinesel napadalen nogomet

Pri Eintrachtu, zmagovalcu evropske lige in evropskega superpokala leta 2022, pa so si po slabšem obdobju, ko so izpadli v ligi prvakov in v domači ligi na zanje skromnem osmem mestu, zaželeli svežo energijo na trenerskem mestu.

Za to je po mnenju vodstva kluba najprimernejši prav ognjeviti Majorčan, čeprav trenersko malo izkušen. Nekdanji nogometaš Mallorce, Bordeauxa, Espanyola, Manchester Cityja, Liverpoola, Olympiakosa, Galatasaraya, Watforda, Udineseja, Zavrča in Kopra goji napadalen nogomet, kar ne čudi glede na prijateljstvo s Pepom Guardiolo. Klubu, ki je pred kratkim odpustil Dina Toppmöllerja, pa je prav napadalen nogomet prinesel uspehe na igrišču in v pisarnah.

Ne nazadnje so pri Eintrachtu, nemškem prvaku 1959, v zadnjih letih za mastne denarje prodajali svoje napadalce. Med njimi Randala Koloja Muanija, Huga Ekitikeja (za oba so dobili po 95 milijonov evrov), Omarja Marmuša (75 milijonov), Luko Jovića (63 milijonov), Sebastiena Hallerja (50 milijonov) in druge.