V živo: pestro še v Kopru, Olimpija ob vrnitvi Vidošvka odnesla celo kožo, protesti Mure

V 19. krogu 1. SNL, ki naznanja začetek spomladanskega dela 1. SNL, je Olimpija v Stožicah z 1:0 ugnala Muro, Koper pa se pravkar meri z Bravom. Krog se je začel s petkovo zmago Radomelj nad Aluminijem (2:1). Po propadu Domžal, katerih igralci so se razkropili po Sloveniji, nekateri pa so odšli tudi v tujino, prvoligaški nogometni maraton nadaljuje le še devet klubov. Jesenski prvaki Celjani so si priigrali ogromno prednost pred zasledovalci, a jih bo v kratkem zapustil trofejni trener Albert Riera. To bo storil takoj po nedeljskem derbiju v Ljudskem vrtu, na katerem se Mariboru ponuja priložnost, da se z zmago resneje vrne v igro za naslov. Kar zadeva obstanek, najslabšega izmed aktualne deveterice čaka popravni izpit v kvalifikacijah za popolnitev 1. SNL proti drugoligaškemu podprvaku.

Na Bonifiki spopad kandidatov za Evropo

Na Bonifiki bo potekal spopad kandidatov za Evropo. Koper bo gostil Bravo Big Bang brez kaznovanega Kamila Manserija, a z zelo motiviranim Josipom Iličićem, ki je v četrtek dopolnil 38 let in še želi vztrajati na slovenskih zelenicah. Kanarčki pod vodstvom Zorana Zeljkovića že pregovorno niso preveč drzni v napovedih, zadovoljila bi jih že vstopnica za Evropo.

Josip Iličić je v četrtek dopolnil 38 let. Foto: Jure Banfi

Zadnjo napada tudi mladi ljubljanski klub, ki je pozimi prodal dva mlada nadarjena Slovenca, Bena Selana in Aldina Jakupovića. Odšel je tudi Victor Gidado, trener Aleš Arnol, ki je nedavno podaljšal sodelovanje z vodstvom kluba do leta 2028, pa bo skušal čim prej uveljaviti nove mlade varovance.

Stožice neosvojljiva trdnjava za Muro

Nogometaši Olimpije so na prvi sobotni tekmi premagali Muro z 1:0 (1:0). Ljubljančani in Sobočani so nogometno pomlad začeli z željo po precej boljših predstavah kot jeseni, ko so oboji zaostali za svojimi pričakovanji. Boljši vtis so tokrat pustili Prekmurci, ki pa so ostali praznih rok. Za to ima največ zaslug Matevž Vidovšek, ki se je po dolgem okrevanju vrnil v ljubljansko ekipo. Ta je zmagala z vsega enim strelom v okvir vrat in je na petem mestu na lestvici, Mura pa pri dnu.

Po mirnejših uvodnih minutah so Ljubljančani zadeli v enajsti. Dino Kojić je prodrl po levi strani v kazenski prostor in žogo poslal pred vrata, kjer se je do nje spretno dokopal Pedro Lucas in jo poslal v mrežo. Prav na Lucasu bo spomladi največje breme doseganja zadetkov zeleno-belih po odhodih Ivana Durdova in Alexa Tamma. Sobočani so sicer zahtevali razveljavitev zadetka zaradi predhodnega prekrška Agustina Doffa, a so sodniki gol priznali.

Matevž Vidovšek se je uspešno vrnil v vrata Olimpije. Foto: Aleš Fevžer

Mura je na začetku drugega polčasa pritisnila, a brez učinka. V zaključkue tekme je domačim nato najprej skrbi povzročil edini pravi napadalec Lucas, ki je zaradi poškodbe odšel z igrišča, takoj zatem pa je še Doffo udaril v obraz Vanjo Kulenovića in si prislužil izključitev. Mura pa tudi številčne prednosti v končnici ni znala unovčiti.

Pri zeleno-belih, ki so pozneje malce več poskušali v napadu kot tekmeci, sta od začetka igrala tudi novinca, vezist Bruno Lourenco in desni krilni nogometaš Kelvin Ofori, medtem ko sta pri Muri od novincev na začetku priložnost dobila izkušeni vezist Ivan Borna Jelić Balta in napadalec Hamza Ljukovac.

Bodo Mariborčani izkoristili negotovost?

Španec Albert Riera predstavlja osrednjo moč ambicioznega celjskega nogometnega projekta, ki so ga tuji investitorji za slovenske razmere podprli z ogromnim denarjem. V 1. SNL predstavlja pravi strup za večino tekmecev, tako da bi si lahko kandidati za višja mesta ob odhodu Riere pošteno oddahnili. V Mariboru, kjer bo 43-letni strateg iz Španije vodil Celjane še zadnjič pred odhodom v Frankfurt, so tako čez noč zavohali kri. Če so se grofje po koncu jesenskega dela zdeli skoraj neulovljivi in nedotakljivi v slovenskem nogometnem okolju, pa je po napovedi sprememb v strokovnem vodstvu Celjanov v mestu ob Dravi hitro oživel slogan, da vijolice cvetijo spomladi.

Dario Vizinger bo v nedeljo debitiral v dresu Maribora in skušal zatresti mrežo svojega nekdanjega kluba Celja, s katerim je leta 2020 osvojil naslov državnega prvaka. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Maribor bi se lahko v nedeljo z zmago na velikem štajerskem derbiju jesenskim prvakom približal na –9, s tem pa omogočil priložnost, da bi v primeru sobotne zmage nad Bravom enako storil tudi Koper. Celjanom bi se lahko približala tudi Olimpija, ki si je jeseni priigrala ogromen zaostanek (–18) in lahko ubrani naslov le še s pomočjo čudeža. Osrednji cilj zmajev bo sicer v tem delu sezone osvojitev pokala.

Riera: Ta tekma pomeni več kot le tri točke

Trener Maribora Feđa Dudić želi spomladanski del začeti s prestižno zmago nad Celjem. Foto: Jure Banfi Nedelja prinaša težko pričakovano poslastico, v kateri se bosta udarila Maribor in Celje. To sta edina kluba v Sloveniji, ki igrata v 1. SNL neprekinjeno od začetka samostojnosti vse do danes. V Ljudskem vrtu se pričakuje lep obisk. Maribor se lahko približa grofom na –9, Albert Riera pa bo zadnjič vodil Celje. Obeta se kopica zanimivih nastopov, za enega najbolj pričakovanih obračunov bosta poskrbela donedavna soigralca iz mlade izbrane vrste, ki sta lani nastopila tudi na Euru na Slovaškem.

"Tekma proti Celju bo zanimiva tudi zaradi soočenja s Svitom Sešlarjem. Igrala sva skupaj v mladi reprezentanci, sva prijatelja, a na igrišču se to prijateljstvo konča. Vsak se bo trudil za uspeh svoje ekipe in prijateljstvo bo spet obujeno po koncu tekme," je pred krstnim nastopom v dresu Maribora v 1. SNL povedal Tio Cipot.

Kakšen pa je odgovor Svita Sešlarja, ki bo tako prvič v tej sezoni zaigral v 1. SNL? "Za nami so odlične priprave v Španiji, verjamem, da smo pripravljeni. Vse drugo, kar se piše in govori, ne vpliva na nas, tudi trener tega ne dopušča. Naš cilj je le, da gremo v naslednji krog s 15 točkami prednosti," se Sešlar ne ozira na bližajoči se odhod trenerja Alberta Riere, s katerim je imenitno sodeloval že pri Olimpiji, zdaj pa se je na njegovo veliko željo iz Turčije vrnil v knežje mesto. Španec bo zadnjič pred odhodom v Nemčijo vodil grofe, zato bodo imeli njegovi varovanci motiv več, da mu dokažejo, kako dobro jih je pripravil.

Albert Riera bo zadnjič vodil Celjane v nedeljo, nato pa se bo odpravil v Nemčijo. Foto: Aleš Fevžer

"Na to tekmo se pripravljam, kot da gre za finale. Za nas je to finale, saj ta tekma pomeni več kot le tri točke. Znova želimo uživati v naši predstavi in nogometu, ki je naša identiteta. Želim si videti isto željo, isto strast kot zmeraj. Vemo, kako bomo igrali in kaj moramo narediti, da bi zmagali," napoveduje bodoči trener Eintrachta napad Celja na vse tri točke. Nedeljski spektakel v Mariboru bo tako zagotovljen.

Simbolika pa takšna … Spomladanski del Prve lige Telemach se je uradno začel v Domžalah – ravno tam, kjer je pred kratkim neslavno ugasnil dvakratni državni prvak. Za točke sta na stadionu ob Kamniški Bistrici pomerila Radomlje in Aluminij, kluba, ki sta v jesenskem delu presegla pričakovanja in se zasidrala na varni sredini lestvice.

Po zaostanku hiter preobrat mlinarjev

Končni izid tekme je postavil Jaša Martinčič. Foto: Aleš Fevžer

Strelci se niso takoj prebudili iz zimskega spanca. V prvem polčasu uvodnega obračuna v letu 2026 so bili za odtenek nevarnejši Radomljani, ki so si v 36. minuti priigrali tudi najlepšo priložnost prvega polčasa. Jašo Martinčiča je pred vrati Aluminija zaposlil Amadej Marinić, a je bil zaključek premalo natančen. Enak epilog je sledil še nekaj minut kasneje, ko je Martinčič poskušal še iz prostega strela.

V drugem polčasu so bolj odločno zaigrali tudi Kidričani. Mrežo je prvi zatresel Emir Saitoski, a je bil zadetek razveljavljen zaradi prepovedanega položaja, v 58. minuti pa so gostje le povedli. Vid Koderman je lepo zaposlil Ivijana Svržnjaka, ta pa je žogo poslal mimo domačega vratarja Sama Pridgarja.

Veselje Aluminija je bilo zelo kratko; dobro minuto kasneje je po podaji Nina Kukovca izenačil Nikola Jojić. Ob izteku 66. minute so mlinarji prišli do popolnega preobrata. Velik nesporazum v obrambi gostov je izkoristil Kukovec, podal do Martinčiča, ki je bil tokrat natančen. S tem je postavil tudi končni izid srečanja.

