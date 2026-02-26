Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
26. 2. 2026,
19.21

Osveženo pred

1 ura, 29 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Wissam Ben Yedder

Četrtek, 26. 2. 2026, 19.21

1 ura, 29 minut

Pomanjkanje dokazov

Sodni postopek zoper Ben Yedderja ustavljen zaradi pomanjkanja dokazov

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Sevilla Ben Yedder | Foto Reuters

Foto: Reuters

Sodni postopek zoper nekdanjega francoskega nogometnega reprezentanta Wissama Ben Yedderja, ki je bil skupaj s svojim bratom Sabrijem osumljen spolnega napada na dve mladi dekleti, je ustavljen zaradi pomanjkanja dokazov, je zapisala francoska tiskovna agencija AFP.

Sodišče v Aix-en-Provenceu je danes razveljavilo obtožnico zoper 35-letnega nogometaša, saj je presodilo, da ni podlage za nadaljnji kazenski pregon zavoljo "nezadostnih obremenilnih dokazov".

"Z odločitvijo smo zelo zadovoljni. Moj klient je ves čas zatrjeval, da je nedolžen, kar smo tudi dokazali," je za AFP med drugim dejala Ben Yedderjeva odvetnica Sophia Kerbaa.

Ben Yedder in njegov brat sta bila leta 2023 obtožena, da sta spolno zlorabila dve mladi dekleti, ki sta ju spoznala na zabavi v Nici.

Nekdanji francoski reprezentančni napadalec je v zadnjih letih polnil strani zaradi težav v svojem privatnem življenju. V začetku lanskega septembra mu je sodišče v Nici naložilo denarno kazen v višini 90.000 evrov zaradi psihičnega nasilja nad ženo, ki je že pred časom vložila zahtevek za razvezo, leto pred tem pa ga je sodišče v španski Sevilli zaradi utaje davkov obsodilo na šest mesecev pogojne zaporne kazni in denarno kazen v višini 133.798 evrov.

Drugi najboljši strelec v zgodovini Monaca je trenutno član maroškega Wydada, v dolgoletni karieri pa je poleg Seville in Monaca igral še za francoski Toulouse, iranski Sepahan in turški Sakaryaspor. Za francosko izbrano vrsto je med letoma 2018 in 2022 na 19 tekmah dosegel tri gole.

V zadnjem času sta se še dva znana nogometaša znašla na sodišču zaradi podobnih obtožb kot Ben Yedder. Prvi od njih je maroški reprezentant in bočni branilec razvpitega francoskega PSG Achraf Hakimi, drugi pa Ganec Thomas Partey, nekdanji igralec londonskega Arsenala in madridskega Atletica, od lani pa član španskega Villarreala.

Preberite še:

Wissam Ben Yedder
Sportal Wissam Ben Yedder stopil na zatožno klop
Wissam Ben Yedder
Sportal Kapetan francoskega prvoligaša obtožen posilstva
Wissam Ben Yedder
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.