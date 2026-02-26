Sodni postopek zoper nekdanjega francoskega nogometnega reprezentanta Wissama Ben Yedderja, ki je bil skupaj s svojim bratom Sabrijem osumljen spolnega napada na dve mladi dekleti, je ustavljen zaradi pomanjkanja dokazov, je zapisala francoska tiskovna agencija AFP.

Sodišče v Aix-en-Provenceu je danes razveljavilo obtožnico zoper 35-letnega nogometaša, saj je presodilo, da ni podlage za nadaljnji kazenski pregon zavoljo "nezadostnih obremenilnih dokazov".

"Z odločitvijo smo zelo zadovoljni. Moj klient je ves čas zatrjeval, da je nedolžen, kar smo tudi dokazali," je za AFP med drugim dejala Ben Yedderjeva odvetnica Sophia Kerbaa.

Ben Yedder in njegov brat sta bila leta 2023 obtožena, da sta spolno zlorabila dve mladi dekleti, ki sta ju spoznala na zabavi v Nici.

Nekdanji francoski reprezentančni napadalec je v zadnjih letih polnil strani zaradi težav v svojem privatnem življenju. V začetku lanskega septembra mu je sodišče v Nici naložilo denarno kazen v višini 90.000 evrov zaradi psihičnega nasilja nad ženo, ki je že pred časom vložila zahtevek za razvezo, leto pred tem pa ga je sodišče v španski Sevilli zaradi utaje davkov obsodilo na šest mesecev pogojne zaporne kazni in denarno kazen v višini 133.798 evrov.

Drugi najboljši strelec v zgodovini Monaca je trenutno član maroškega Wydada, v dolgoletni karieri pa je poleg Seville in Monaca igral še za francoski Toulouse, iranski Sepahan in turški Sakaryaspor. Za francosko izbrano vrsto je med letoma 2018 in 2022 na 19 tekmah dosegel tri gole.

V zadnjem času sta se še dva znana nogometaša znašla na sodišču zaradi podobnih obtožb kot Ben Yedder. Prvi od njih je maroški reprezentant in bočni branilec razvpitega francoskega PSG Achraf Hakimi, drugi pa Ganec Thomas Partey, nekdanji igralec londonskega Arsenala in madridskega Atletica, od lani pa član španskega Villarreala.

